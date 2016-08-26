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26 августа 2016

Пресс-релизы

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Тариф «Игровой» – премиум-предложение «Ростелекома» для фанатов игр Wargaming

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«Ростелеком» в партнерстве с компанией Wargaming расширяет игровые возможности абонентов тарифного плана «Игровой» услуги «Домашний интернет». Теперь к высокоскоростному доступу в интернет, а также эксклюзивному танку VIII уровня T-44-100 (Р) и прочим бонусам , подписчикам тарифа стал доступен премиум-аккаунт.

Премиум-аккаунт един для таких игр Wargaming, как World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes, поэтому пользователь тарифа «Игровой» автоматически получит его во всех трех играх. Он позволит игрокам быстрее развиваться в игре, обеспечивая дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта.

Ежемесячная стоимость тарифа «Игровой» с премиум-аккаунтом и другими дополнительными бонусами от Wargaming  составляет от 850 рублей.  Для действующих абонентов тарифа, активировавших игровую опцию World of Tanks, премиум-аккаунт будет подключен автоматически. Начисляться он будет ежедневно в течение всего времени пользования тарифом «Игровой».

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«Тариф «Игровой» сделан специально для российских игроков, которые теперь могут одновременно получить то, что важно каждому: надежный высокоскоростной доступ в интернет (до 200 Мбит/с) и эксклюзивные игровые бонусы, которые недоступны больше никому. Мы говорили, что тариф будет развиваться. И сегодня, отвечая на ожидания поклонников компьютерных игр компании Wargaming, мы подключили всем настоящим и будущим пользователям тарифа премиум-аккаунт – одну из универсальных ценностей, о которой мечтает большинство игроков. Теперь с тарифом «Игровой» наши пользователи смогут быстрее добиваться высоких результатов в игре и только на самых высоких скоростях», – подчеркнул директор департамента продуктов массового сегмента ПАО «Ростелеком» Артем Черменин.

«Запуск тарифа «Игровой» в январе стал началом долгосрочного сотрудничества с компанией «Ростелеком», и сегодня мы понимаем, что у нас есть все предпосылки для продолжения совместной работы, – говорит Антон Панков, главный операционный продюсер компании Wargaming. – Прокачанная версия тарифа – это результат обработки тех отзывов, что мы получили от игроков за последние полгода. Уверен, что партнерство двух компаний приведет к новым совместным решениям, привлекательным для игроков World of Tanks и абонентов «Ростелекома».

* * *

В конце 2015 года «Ростелеком» реализовал проект по прямому подключению игровых кластеров Wargaming в России к собственной магистральной сети. Для пользователей тарифного плана «Игровой»  по всей стране существенно повысилась комфортность игры. Это стало возможно, в том числе и благодаря стабильному и низкому пингу, а также приоритезации игрового трафика.

    
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Тариф «Игровой» – премиум-предложение «Ростелекома» для фанатов игр Wargaming

«Ростелеком» в партнерстве с компанией Wargaming расширяет игровые возможности абонентов тарифного плана «Игровой» услуги «Домашний интернет». Теперь к высокоскоростному доступу в интернет, а также эксклюзивному танку VIII уровня T-44-100 (Р) и прочим бонусам , подписчикам тарифа стал доступен...

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