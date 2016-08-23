Памятные даты

20 лет назад (1996) в микрорайоне Ново-Ленино сдано в эксплуатацию здание средней школы № 67, преемницы первой школы в посёлке Иннокентьевском (ныне – Ново-Ленино), открытой в 1900 году.

24 августа 105 лет назад (1911) в Иркутске открылась торговая биржа. Её работа сводилась к представительству интересов местных предпринимателей перед различными государственными и общественными органами.

25, 27, 29 августа 190 лет назад (1826) в Иркутск прибыли первые группы декабристов, осуждённых на каторгу. Среди них были как приговорённые к каторжным работам (В.Л. Давыдов, А.З. Муравьёв, Е.П. Оболенский, А.И. Якубович, С.П. Трубецкой, С.Г. Волконский и братья А.И. и П.И. Борисовы), так и те, кто из Иркутска должен был отправиться в «глухие углы» на поселение (А.А.Бестужев, Н.Ф. Заикин, В.М. Голицын, Н.А. Чижов). Большинство иркутян отнеслись к ним с сочувствием и доброжелательностью.

23 августа 195 лет со дня рождения Александра Константиновича Трапезникова (1821–1895), представителя крупной купеческой династии, иркутского купца I гильдии, потомственного Почётного гражданина, коммерции советника.

23 августа 25 лет назад (1991) исполняющий обязанности председателя областного Совета В. В. Игнатенко подписал распоряжение «О выселении обкома КПСС из Дома Советов». В соответствии с указом президента РСФСР партийный архив Иркутского ОК КПСС передан в ведение Архивного управления Иркутского облисполкома.