+ добавить комментарий

Полёт над прекрасной землёй

О новой книге Светланы Волковой «Сказки старого города»

Автор: Ирина Бухарова

Вышла из печати новая книга иркутской писательницы Светланы Волковой «Сказки старого города». Эту нарядную книгу с прекрасными иллюстрациями художника Александра Муравьёва приятно держать в руках. На обложке – кошка в розах с мечтательной улыбкой и глазами, похожими на ягоды крыжовника. Смотрит кошка в небо и улыбается своим мечтам, и немножко нам – взрослым читателям и читателям-детям, которым предстоит войти в сказочный мир книги, удивляться, радоваться, иногда печалиться вместе с героями и размышлять о вечном.

В новом сборнике Светланы Волковой 20 сказок. Лучшие, на мой взгляд, – «Дом под елью», «Сказка шёпотом», «Флигелёк с золотыми шарами», «Просинка». Хороши «Дымка», «Деревенька среди неба», «Карусель», «Маленький мельник», «Летучий диванчик», «Зелёная лошадка», «Медный пятак». Они хороши каждая по-своему, на что мы и попробуем обратить внимание.

Открывается сборник «Сказкой про старый зонт». Неожиданность поджидает нас уже в первой строчке сказки. Одушевляется не какой-то предмет, одушевляется весь город: «Старый город, как все старики, очень боялся простуды. И в дождливую погоду никогда не показывался без своего большого чёрного Зонта». Затем эстафетная палочка передаётся Зонту, и мы узнаём о его радостях и огорчениях, после чего появляется третий герой – мальчик Антошка. Зонт уже такой старый и дырявый, что может от дождя укрыть только этого маленького мальчика. Но оказывается, что теперь, укрывая мечтающего ребёнка, он укрывает будущий город со множеством улиц, деревьев, машин и, конечно, людей. Укрывает, защищает целый мир – мир мечты.

Очень интересна сказка о дружбе и взаимопомощи «Дом под елью». Небольшая, одновременно трогательная и забавная, с разнообразием образов, ни один из которых, пожалуй, не стал главным. Конечно, в силу решительности и детской самоуверенности своего характера кот Филимон «одеяло на себя тянет», но запоминается не только он. В старом доме живёт мальчик Николка с бабушкой, котом и Цукеркой, конфетным сторожем из старого буфета. Рядом под ёлкой стоит маленький дом из шишек, в котором обитает человечек по имени Ёлкин. И вот Николкин дом должны снести. Плачет смолистыми слезами Ёлкин, расстроены бабушка с внуком и Цукерка, а кот действует решительно: создаёт «мурмориальную» доску: «Здесь живёт кот Филимон, а ещё тут живёт Николка, Цукерка, Ёлкин и бабушка». Большой Начальник выгоняет из кабинета деятельного кота, но в конце концов распоряжение о сносе отменяет и сам на дом прикрепляет мраморную мемориальную доску «Здесь ночевал король Рафинад». Инициаторами спасительного приезда короля стали, конечно, наши друзья, которые отправили Цукерку за помощью в Африку. Весной шоколадный Цукерка не вернулся, побоявшись растаять на жаре, что заставило друзей переживать и тревожиться. Сказка удачно использует приём логического комизма, особенности детского видения мира, умение детей находить сказочные объяснения непонятному и сказочные выходы из сложных ситуаций. Сказка пронизана, как солнцем, оптимизмом и радостью. Множество забавных деталей и выразительность диалогов вызывают живой отклик не только у детей, но и у взрослых. Кстати, Цукерка благополучно возвратился домой благодаря Ёлкину, который сидел несколько дней на макушке своей ели с бывшей «мурмориальной» доской в руках, чтобы Цукерка понял, куда надо приземляться.

Взрослым читателям и читателям-детям предстоит войти в сказочный мир книги, удивляться, радоваться, иногда печалиться вместе с героями и размышлять о вечном

Об одиночестве людей Светлана Волкова говорит с детьми всерьёз. Например, в сказке «Маленький мельник» стареющая хозяйка каждую неделю печёт далекому внуку чудесное печенье и отправляет по почте. А внука никто не видел, обитатели дома давно сомневаются в его существовании. Так оно и есть, но не должно быть! В этом уверен волшебник Маленький мельник, благодаря которому появляется у старушки внук-невеличка и… желание жить.

«Летающий диванчик» – сказка о верности слову, но ещё и о мечтах духоподъёмных и обманных. Благодаря волшебному предмету мальчик Матвейка стал на время таким, каким хотел быть, – сильным, храбрым и уверенным в себе. Но он нарушил слово, проявил хитрость, возгордился. Потеряв шарик, он потерял и былые качества, признавшись самому себе, что они – «обманные». Заканчивается сказка воодушевляющими словами Матвейкиного диванчика: «Уж если взлетел неуклюжий диванчик, то и ты станешь таким, каким захочешь».

О детских страхах говорится в сказке «Фонарик Шмель». Страшный Паутинник прячется в чулане, «на костлявых руках паутину сушит, поймает, паутиной опутает и задушит». Однако ради любимого деда мальчишка вступает в бой с Паутинником и побеждает его. Связь поколений в сказках Волковой очевидна, и эта связь – спасительна.

В сказке «Лётчик и Полярная звезда» у мальчика Даньки замечательный дед – отставной лётчик Матвеев, которому внук помог вернуться в прошлое и поверить заново в мечту.

Горизонты пространства и времени становятся совершенно необозримыми в рождественской сказке из нового сборника «Флигелёк с золотыми шарами». Начинается сказка со сцены, когда бабушка Серафима и её внучок Никитка мастерят рождественский вертеп. Опять – старый да малый, которым хорошо вместе. Сделанные ими фигурки волхвов оживают, заходят на чай, помогают расчистить снег во дворе. Юная бабушка в бальном платье из парашютного шёлка естественно присутствует во сне мальчишки. Между событиями настоящего и прошлого, между временами натянута живая нить памяти.

Но, к сожалению, любимая даже маленькими детьми тема любви в сказках Волковой присутствует зачастую лишь номинально. Да, о ней говорится в сказке «Анютина ручка», которая даже заканчивается свадьбой с песнями величальными, но читатель не ощущает подлинности чувства героев. В «Празднике полулуния» есть и отвергнутая любовь, и обретённая, и свадьба, но о любви здесь больше говорится в философском плане, поэтому ребёнку невозможно отождествить себя с героями. В результате, несмотря на интересную задумку, связанную с реализацией идеи дарения себя другому в любви, дружбе и творчестве, несмотря на присутствие в качестве второстепенного героя живого, приветливого, знаменитого мышонка Сухарика, на интересные подробности, сказка не стала детской, берущей в тёплые объятия любви.

В сказке «Зелёная лошадка» лошадь из мальчишеского сна нарушает привычную жизнь города. Её прогоняют из своего сна и постовой, и учитель математики, но впускает музыкант, сразу вспомнив радостную музыку своего счастливого детства. Заканчивается сказка концертом, на который приглашает нарисованная на афише зелёная лошадка, которая разбудила воображение музыканта. Побывавший на концерте учитель, придя в школу, написал большими буквами на доске: «Не выгоняйте зелёных лошадок, дети!»

Воображение самой Светланы Львовны безгранично, но иногда это свойство творческой личности способно навредить: появляется перебор с сюжетно-фабульными ходами и героями, исчезает устремлённость вперед сказочного движения. Вот, к примеру, сказка «Оля и волшебники». Вставным и сомнительным выглядит в этой сказке эпизод с украденной дочерью самого главного Волшебника. Главный Волшебник – Солнечный День – и его дочка, девочка с синими лучистыми глазами, как идея хороши, но абсолютно неестественны здесь, «пришиты» к этой сказке. Вообще Оля должна была стать главной героиней сказки, но всю сказку просидела в закрытой квартире. Дети не успели её ни полюбить, ни рассмотреть. Живые и естественные здесь, пожалуй, только собака Суворка и добрый и про­стой волшебник Тулупчик.

В сказке «Деревенька среди неба» соединяются естественным образом лиризм и комизм. Лиричны и образ главной героини Вешенки, и песенки Скворца, и пейзажные зарисовки. Но Светлана Волкова, несомненно, знает, что важнейшая эмоциональная краска детских книг связана с присутствием комического. Это может быть комизм ситуаций, характера, логический комизм, комизм детали. В «Деревеньке среди неба» комичен, например, образ злой жены мясника Жужжанны, которая с помощью волшебного колечка превращается в докучливую муху. Попала муха Жужжанна между оконными стёклами – «лапки кверху, уснула», проснувшись, жаловалась Колбаснику: «Ах, как я мёрз-зла зимой, как я мёрз-зла!» Выразительная звукопись переходит в игру словом, ведь, и правда, злая-презлая эта Жужжанна.

Начав читать сказку «Просинка», мы сразу вспоминаем Лутонюшку и других героев-невеличек народных сказок, а также Дюймовочку Андерсена, ведь героиня этой сказки появилась из просяного зёрнышка. Очень запоминаются красивые по­дробности, которые дают возможность «увидеть» героиню: «Смотрит Просинка в окно, и каждая снежинка, что в Покров упала с неба, кажется ей платком гарусным белым». Плащ ветерку, весеннему Непоседе, Просинка штопает в лесу паутинками, лик Богородицы золотой нитью вышивает на белом облаке. Внимание к подобным подробностям – не в традициях народной сказки, но литературной сказке без них не обойтись. А Светлана Волкова деталям и подробностям цену знает!

В сказке «Дымка» животные дружат с дедушкой главной героини, охотоведом, который всем им и их родственникам в беде всегда помогал. Когда в беду попала внучка любимого Арсения Арсеньевича, все спешат ей на помощь. Привычный для народной сказки мотив благодарности животных за помощь меняет «вектор»: это уже благодарность «по кругу». Есть там, например, сцена, в которой сделанная из дыма собака предупреждает об опасности белку. Белка, в свою очередь, становится спасительницей героини.

«Сказка шёпотом» – одна из лучших в сборнике «Сказки Старого города». Ладная да складная эта сказка. Главный герой сказки – кот Махотка. Все остальные действующие лица появляются буквально на минутку. Все они равны, недаром в конце сказки участвуют в общем праздновании дня рождения капризной Марфуши. А вообще это сказка о взаимосвязи всех и каждого. Подчиняясь капризам любимых, мы теряем голову и совершаем глупости, которые становятся причиной внешне не связанных происшествий. Возникает «эффект домино», проявляется и рушится незримая связь явлений. Кто же остановит разрушение и восстановит привычный порядок, считаясь с которым можно идти вперёд? В этой сказке таким героем оказался котёнок Махотка. Здесь есть своеобразный поклон мудрой народной сказке «Курочка Ряба», которую мы привыкли слышать в усечённом игровом варианте для маленьких детей, где исчезает мысль о взаимосвязи сущего. «Сказку шёпотом» хочется назвать философской, но скорее она нравственно-философская, ведь есть в ней оценка пустых капризов и творческого бессилия. И ещё одна важная мысль звучит в сказке: для творчества просто необходима тишина.

Может быть, эта рецензия нарушает привычную для Светланы Волковой творческую тишину, но в год юбилея писательницы хочется, чтобы звучали и фанфары.

И о художнике-иллюстраторе, с которым Светлане Волковой очень повезло. Александр Муравьёв не только мастерски изображает описанные автором события и героев, но и умело проявляет скрытый лиризм и юмор сказок, да и на главные мотивы творчества внимание обращает. Например, на рисунке титульного листа летят над городом дед и мальчонка. Куда летят? Из какой сказки? Неважно… Важно, что смотрят они зачарованными глазами на что-то чудесное, что открыла им Светлана Волкова. И ничего не боится этот раскрасневшийся на морозе парнишечка в валенках, свободен и радостен его полёт, ведь держится он за руку деда, надёжнее которой ничего нет на свете… Прочитав сказки этого сборника, понимаешь, что эти летящие внук с дедом – не герои какой-то конкретной сказки, а выражение важных мотивов творчества писательницы – мотива родственного участия, которое делает людей бесстрашными, и мотива памяти, которая крепче крепкого людей соединяет.