Rambler's Top100
rss       
 

Губерния: 23 августа 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

На старте отопительного сезона

Автор: Ирина ПЕТРОВА

65% жилого фонда Иркутска подготовлено к началу отопительного сезона. Об этом сообщил вице-мэр города Иван Носков по итогам выездного совещания. В нём приняли участие главы округов и соответствующих подразделений администрации, представители ресурсоснабжающих и управляющих компаний. Участники совещания осмотрели тепловые пункты многоквартирных домов в разных районах города, а также посетили несколько котельных в частном секторе предместья Радищева.

 № 1 из 1
По большинству пунктов сдача тепловых объектов к зиме идёт с опережением сроков, отметил Иван Носков
Автор фото: Николай БРИЛЬ

Как сообщил директор обособленного подразделения «Центральные тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» Андрей Фёдоров, в настоящее время помимо Ново-Иркутской ТЭЦ теплом город обеспечивают 36 котельных, из них 25 – муниципальные и 11 – ведомственные. Запас топлива на них полностью соответствует требованиям нормативов, завоз осуществляется преимущественно в ночное время, что положительно сказывается на эффективности – погрузчикам удаётся сделать в два раза больше рейсов, чем в дневные часы. В настоящее время запас топлива на котельных уже обеспечивает двухмесячную норму расхода, запасы на пунктах отгрузки соответствует объёмам отопительного сезона.

Как отметили представители управляющих компаний Иркутска, в подготовку входит не только промывка и профилактический ремонт тепловых узлов в домах, но и приведение в порядок электрооборудования на инженерных сетях, обследование и восстановление целостности межпанельных швов, проверка состояния кровли и проведение необходимого ремонта. В зону ответственности входит также поддержание в порядке окон и дверей в подъездах. Как отметили специалисты, в этом году работы по подготовке к зиме проходят быстрее, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на позднее окончание отопительного сезона 2015-2016 годов.

«Подготовка к отопительному сезону в Иркутске идёт в плановом режиме, отставаний по графику нет – по большинству пунктов мы выполняем работу с опережением сроков сдачи тепловых объектов к зиме. Мы учли недочёты прошлого года, начали взаимодействие с управляющими компания заблаговременно, всё лето шёл постоянный мониторинг подготовки, все ресурсоснабжающие и управляющие организации придерживаются графика, который позволяет нам подойти к отопительному сезону со значительным запасом по времени», – заявил Иван Носков.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Инфраструктура

На старте отопительного сезона

65% жилого фонда Иркутска подготовлено к началу отопительного сезона. Об этом сообщил вице-мэр города Иван Носков по итогам выездного совещания. В нём приняли участие главы округов и соответствующих подразделений администрации, представители ресурсоснабжающих и управляющих...

23.08.2016, Губерния
Инфраструктура

Горожане выбирают концепцию

Авторы концепций пространственного развития Иркутска до 2040 представили на суд общественности итоговые варианты своих работ. Материалы размещены на сайте администрации Иркутска на странице «Генеральный план города» во вкладке «Генплан и схемы». После того как горожане выскажут своё мнение...

09.08.2016, Губерния
Инфраструктура

Летняя перезагрузка

Пока на улице стоит тепло, энергетики готовятся к предстоящей зиме. В Иркутске на одном конце города строят новую тепломагистраль, на другом – латают дыры в старых сетях. «Сибирский энергетик» выяснял, почему в центре города ежегодно для ремонта сетей перекрывают одни и те...

05.08.2016, Сибирский энергетик
Инфраструктура

Противодействие силе воздействия

Влияние поездов на плотину Братской ГЭС необходимо снизить при расширении БАМа

Степень негативного воздействия проходящих поездов на тело плотины Братской ГЭС уточняют специалисты Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Б.Е. Веденеева...

05.08.2016, Сибирский энергетик
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний
Адреса и телефоны детских садов на ресурсе

циклоп 3 веломотор купить в москве

АВБбШв-ХЛ 2х1,5-1 цены

Матрасы для взрослых
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний