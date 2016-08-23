На старте отопительного сезона

Автор: Ирина ПЕТРОВА

65% жилого фонда Иркутска подготовлено к началу отопительного сезона. Об этом сообщил вице-мэр города Иван Носков по итогам выездного совещания. В нём приняли участие главы округов и соответствующих подразделений администрации, представители ресурсоснабжающих и управляющих компаний. Участники совещания осмотрели тепловые пункты многоквартирных домов в разных районах города, а также посетили несколько котельных в частном секторе предместья Радищева.

По большинству пунктов сдача тепловых объектов к зиме идёт с опережением сроков, отметил Иван Носков Автор фото: Николай БРИЛЬ

Как сообщил директор обособленного подразделения «Центральные тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» Андрей Фёдоров, в настоящее время помимо Ново-Иркутской ТЭЦ теплом город обеспечивают 36 котельных, из них 25 – муниципальные и 11 – ведомственные. Запас топлива на них полностью соответствует требованиям нормативов, завоз осуществляется преимущественно в ночное время, что положительно сказывается на эффективности – погрузчикам удаётся сделать в два раза больше рейсов, чем в дневные часы. В настоящее время запас топлива на котельных уже обеспечивает двухмесячную норму расхода, запасы на пунктах отгрузки соответствует объёмам отопительного сезона.

Как отметили представители управляющих компаний Иркутска, в подготовку входит не только промывка и профилактический ремонт тепловых узлов в домах, но и приведение в порядок электрооборудования на инженерных сетях, обследование и восстановление целостности межпанельных швов, проверка состояния кровли и проведение необходимого ремонта. В зону ответственности входит также поддержание в порядке окон и дверей в подъездах. Как отметили специалисты, в этом году работы по подготовке к зиме проходят быстрее, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на позднее окончание отопительного сезона 2015-2016 годов.

«Подготовка к отопительному сезону в Иркутске идёт в плановом режиме, отставаний по графику нет – по большинству пунктов мы выполняем работу с опережением сроков сдачи тепловых объектов к зиме. Мы учли недочёты прошлого года, начали взаимодействие с управляющими компания заблаговременно, всё лето шёл постоянный мониторинг подготовки, все ресурсоснабжающие и управляющие организации придерживаются графика, который позволяет нам подойти к отопительному сезону со значительным запасом по времени», – заявил Иван Носков.