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Конкурент: 23 августа 2016

Общество

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Голодная война

Автор: Мария ПАНАРИНА

Для рынка «Авиатор», который находится возле проходных Иркутского авиационного завода, 18 августа дважды стало знаковой датой. В минувший четверг рынку исполнилось 20 лет, и в этот же день закончилась недельная голодовка, в которой участвовали местные предприниматели – субарендаторы торговой площади. Таким образом они выступали против сноса здания рынка, признанного в 2010 году самовольной постройкой.

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В Иркутске II с помощью голодовки предприниматели отстояли свои рабочие места
Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

«Нас не услышали»

– До 1995 года я работал на заводе, попал под сокращение. Тогда я открыл своё дело – пристроился возле завода, чтобы торговать мясом, курицей и полуфабрикатами, – рассказал предприниматель Владимир Шинкарёв.

Помимо Владимира на площади возле завода торговали и другие люди. Но уличная торговля оказалась неудобной для предприятия и местной администрации – предпринимателей решено было перевести «под крышу».

– В 1996 году, чтобы убрать нас с улицы,  был построен рынок. Предприниматель Филатов взял в банке кредит на строительство, проектная документация была разработана заводом, строительство тоже проводилось заводскими силами, – утверждает Владимир. – В 1996 году мы переселились на рынок. Когда переехали, здесь был подключён свет, вода, канализация. В 1998 году нам обрубили свет, воду, отопление. Сейчас вода привозная, для света работает дизель, отопление печное.

Чтобы обеспечить себе постоянное рабочее место, предприниматели были готовы на большие траты. Людмила Кокшарова, к примеру, вложила в торговлю деньги, полученные от продажи дома. С тех пор в течение 20 лет она торговала рыбой на рынке «Авиатор». Большинство предпринимателей и продавцов, занимающих торговые площади на заводском рынке, работают там со времени его строительства. С сотрудниками авиазавода отношения у них сложились дружеские.

– Работяги получают мало, денег им от получки до получки не хватает, и мы даём им продукты под запись, как в царские времена, – говорит Владимир. – Мы знаем наших покупателей по именам, они каждый день заходят сюда во время обеда и после работы.

Привычный порядок был нарушен, когда 3 августа на рынок пришли судебные приставы, опечатали здание и потребовали в течение суток освободить помещение, которое подлежит сносу. Предпринимателей – более 20 человек – заранее об этом никто не предупредил. 

– Мы закупили товар, пришли на работу. Но приехали приставы и опечатали нас. Мы подумали, что это ненадолго. Мы знали, что закон на нашей стороне, но  прошла неделя и нас не услышали, – делится Людмила Кокшарова. – Товар лежал в витринах, портился. Когда мы это увидели, у нас началась истерика. Мы поняли, что единственный выход – устроить голодовку.

«Мы понимали, что идёт борьба»

Предприниматели стали невольными участниками спора между собственниками участка, на котором находится рынок, и владельцами самого здания. Судебное разбирательство между ними тянется уже семь лет.

– Администрация согласовала договор о строительстве рынка с авиационным заводом. Рынок был возведён в 1996 году. Участок, на котором находится завод, является федеральной собственностью.  В 1997-м земля с работающим объектом была передана в бессрочное правопользование (без уточнения границ земельного участка) заводу под производственную базу. Но ведь рынок никогда не относился  к производственной базе, – поясняет юрист, представитель собственника Наталья Гусева. – Предприниматель, который строил рынок, не справился с кредитными обязательствами и передал объект акционерному Восточно-Сибирскому коммерческому банку, который в 2000 году обанкротился. С открытых торгов объект выкупила Тамара Петровна Царик. В 2009-м она обратилась за регистрацией права  собственности в специальное ведомство, но ей сказали, что для этого необходимо решение арбитражного суда. В суд привлекли ОАО НПК «Иркут» как собственника земельного участка.

Далее историю рынка рассказала предприниматель Марина Батурина. С 2005 года она на безвозмездной основе арендовала здание у Тамары Царик – своей родственницы. Торговые площади сдавала субарендаторам – предпринимателям.

– Когда Тамара Петровна пыталась оформить право собственности, суд признал договор купли-продажи ничтожным. Завод вышел с иском в Ленинский районный суд о том, что наш рынок – самоволка и его надо снести. С 2010 года у авиазавода есть решение о сносе этого рынка, но мы считаем его незаконным и продолжаем отстаивать свою правоту в суде. Этот хвост тянется за нами все эти годы, – прокомментировала Марина Батурина. 

Тамара Царик умерла в 2013 году, но наследники получили свидетельство о праве собственности лишь в 2016-м. Всё это время судебное разбирательство продолжалось.

5 августа, через день после того, как рынок опечатали, суд вынес определение о приостановлении делопроизводства. Пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам назначен на 13 сентября. По словам Марины Батуриной, упомянутые обстоятельства – это получение наследниками права собственности и фальсификация документов, по которым завод получил решение в 2010 году. 

Несмотря на то что суд приостановил делопроизводство, рынок открывать не спешили. Предприниматели обратились с жалобой в прокуратуру, но срок рассмотрения жалобы – до 30 дней – их не устроил, и они решились на объявление голодовки. 

18 августа четырнадцать женщин – предпринимателей и продавцов – принесли на рынок матрацы, раскладушки и оделяла. Здесь, среди продуктовых и бытовых витрин, они разместились на семь дней. Голодовку женщины официально зарегистрировали и запротоколировали. К ним регулярно приезжали представители власти, круглосуточно дежурила полиция.

– Мы объявили голодовку от отчаяния, зарегистрировали её. Сотрудники полиции привозили нам воду, вызывали «скорую». Бывало, скорая помощь приезжала 2-3 раза в день, – рассказала Марина Батурина.

Голодовка, в «меню» которой входила только минеральная вода, давалась участницам тяжело.

– Не все справились. У одной женщины заболел ребёнок, и она уехала, а другая ушла, потому что у неё на второй день не выдержали почки, – добавила Людмила Кокшарова. – Всё это время мы жили под прилавками, пили воду и корвалол. Сложно было смотреть на продукты, но мы понимали, что идёт борьба. Первые два дня были самые тяжёлые. 

Ситуация вызвала такой резонанс, что в прошлый четверг голодающих предпринимателей посетил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Предприниматели передали Титову 500 подписей в поддержку рынка, которые они в течение трёх часов собрали у работников авиазавода. Борис Титов назвал действия судебных приставов атакой на бизнес.

– Даже если есть решение о том, чтобы прекратить деятельность, должен выполняться закон. Тут была явная атака со стороны судебных приставов, которые закрыли здесь всё и выгнали предпринимателей без предупреждения, не выполнив законодательную процедуру, – сказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Он попросил торговцев прекратить голодовку и отметил, что до решения суда 13 сентября предприниматели могут работать спокойно.

На следующий день уставшие и измученные голодом женщины вышли на работу, довольные тем, что хоть какое-то время они смогут нормально торговать. Несмотря на утверждение юриста авиационного завода, который присутствовал на встрече с Титовым, что если продавцы откроют рынок, то приставы явятся снова и помешают им, этого не произошло. Предприниматели продолжают  торговать, чтобы компенсировать убытки, которых, по их словам, за две недели в некоторых отделах накопилось до 50 тыс. рублей. Несмотря на то что рынок уже работает, заводчане до сих пор приносят руководству списки подписей в поддержку торговой зоны.

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