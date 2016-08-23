+ добавить комментарий

«Выиграть президентский грант вполне реально»

Проект «Ольхон – территория развития» получил 2 миллиона рублей

Деньги предоставит общественникам Иркутской области грантооператор Фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива» по результатам второго в 2016 году конкурса президентских грантов. Всего от региона было подано 10 заявок, а победителей только два. 800 тысяч рублей будет направлено на создание и апробирование маршрута «Путешествие вглубь веков» в Усть-Илимском районе и 2 млн рублей будет выделено на проект «Ольхон – территория развития». О том, как объединение ресурсов ольхонцев и иркутян поможет острову, читайте в материале Елены ЛИСОВСКОЙ.

«Идёт жёсткая эксплуатация острова»

«15 августа поздно вечером посмотрела, нет ли итогов конкурса на официальном сайте, оказалось, что их нет, – вспоминает автор проекта «Ольхон – территория развития», председатель координационного совета острова Ольхон (КСО) Эльмира Семёнова. – Я пошла спать, а утром проснулась от жужжания мобильного телефона: коллеги и друзья поздравляли».

Общественными проектами председатель КСО занимается уже 18 лет: начинала в региональном отделении Красного Креста, потом была «Школа молодого лидера» и социальные проекты «Рождество для маленьких бродяг», «Дети улиц», «День нерпёнка» и другие. С 2004 года Эльмира работает независимым экспертом и консультантом по вопросам благотворительности и спонсорства, социального партнёрства и проектирования. В прошлом году в качестве эксперта, куратора и наставника для авторов проектов она принимала участие в форуме «Байкал». Так в её жизни появилась тема Ольхона.

«В последнее время идёт жёсткая эксплуатация острова, – говорит она. – Неконтролируемое число туристов, многие из которых даже не задумываются над тем, как ведут себя: рубят реликтовые деревья на дрова или вбивают в них гвозди и устраивают туалеты. Большое количество баз, нарушающих экологическое законодательство». Квадроциклы, уничтожающие эндемики и почвенный покров острова; пожары; отсутствие очистных сооружений на острове, проблемы с уборкой мусора, перечисляет наша собеседница.

– Получается, наше общество только потребляет ресурсы острова, не давая взамен ничего, – рассказывет Эльмира, объясняя причины создания Координационного совета острова. – Вполне закономерно, что итогом такого отношения стала деградация природы Ольхона, исчезновение лесных массивов и родников, загрязнение воды. В такой ситуации можно заниматься критикой, а можно объединять усилия местных активистов, общественных организаций, администрации, бизнеса для разработки общих решений, проектов, меняющих ситуацию в лучшую сторону. Именно так и возник Координационный совет Ольхона, начавший свою работу в январе 2016 года.

Великолепная десятка

Несмотря на то что проект на президентский грант подан от общественной организации Ольхонского района по гармоничному развитию личности детей и молодёжи «Новое поколение», реализован он будет силами гораздо большего числа людей. Планируется задействовать ресурсы «Нового поколения», КСО и Общественного совета Хужирского муниципального образования (организация объединяет 13 человек – представителей бизнеса, общественности и администрации посёлка Хужир).

Непосредственно в команду проекта входят 10 человек. В их числе председатель Общественного совета Хужирского муниципального образования Наталья Бенчарова, известный в регионе эколог Марина Рихванова, владелица компании BaikalStory Мария Носырева, кандидат биологических наук, в течение 25 лет изучающий природу Прибайкалья, Надежда Степанцова, директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева, генеральный директор ООО «Проект 61» Дмитрий Смирнов и предприниматель Константин Горцевский. Финансовую помощь получат инициативы местных активистов, направленные на развитие территории, формирование экологического и социально-культурного пространства острова и повышение уровня качества жизни населения Ольхона. Для авторов проекта важно дать местному сообществу знания об эффективном планировании своей деятельности и проектном подходе к решению проблем. Хотя Ольхон является раскрученным туристическим брендом мирового масштаба, остров до сих пор остаётся дотационной территорий с населением в 1680 человек.

В XXI веке жителям острова приходится сталкиваться с проблемами, которые на материке уже давно решены. Здесь нет системы по сбору и утилизации твёрдых и жидких бытовых отходов, отсутствуют очистные сооружения, имеются трудности с обеспечением дровами (как только возникают затруднения, «под нож» идут реликтовые деревья). Особенно остро стоят проблемы с привлечением педагогов и медицинских работников. Многие специалисты и хотели бы жить и работать на острове, но мешает отсутствие жилья: муниципального нет, а частное практически всё сдаётся во время туристического сезона. Часть этих проблем можно решить с помощью различных источников финансирования, например, благодаря государственным программам. Однако многие активисты даже не знают о таких возможностях.

Авторы проекта намерены не только выступать в качестве лекторов, давая жителям знания о возможностях социального партнёрства и объединения ресурсов государства, некоммерческих организаций, бизнеса и СМИ, но и активно работать на Ольхоне.

Проекты самих ольхонцев улучшат жизнь на острове

«Наша команда долго обсуждала возможность подготовки заявки на президентский грант, было много споров», – вспоминает Эльмира Семёнова

«Наша команда долго обсуждала возможность подготовки заявки на президентский грант, было много споров, – вспоминает Эльмира Семёнова. – Мы вместе пришли к выводу, что лучшим способом привлечения местного населения к решению проблем станет конкурс грантов для жителей острова. Таким образом, сами ольхонцы смогут определить приоритетные направления работы, разрабатывать проекты и воплощать их в жизнь».

Конкурс грантов «Ольхон – территория развития» планируется провести с 1 ноября по 1 февраля 2017 года. В этот период для участников конкурса будут проводиться консультации и обучение тому, «как написать заявку на грант». Экспертиза проектов пройдёт с 3 по 17 февраля 2017 года. С 20 по 25 февраля планируется объявление победителей конкурса грантов и подписание грантовых соглашений. На март-сентябрь следующего года запланированы мониторинг и сопровождение проектов, получивших финансирование. Причём положение о конкурсе и его приоритетные направления будут разработаны со­вместно с местными жителями на специальной конференции.

Планируется провести конкурсы «Лучший доброволец – 2017» и «Благотворитель года». Принять участие в них смогут не только жители Ольхона, но и активные граждане, которые приезжают на остров и добровольно работают там. Финальным аккордом станет Форум общественных инициатив острова Ольхон, который пройдёт в 2017 году. На форуме будут подведены итоги реализации проектов и сформированы планы на будущее.

Дом из стеклянных бутылок, деревья-патриархи Ольхона и другие

У Координационного совета Ольхона уже есть опыт проведения конкурса грантов для острова. Имена четырёх победителей были озвучены 8 июня нынешнего года. 165 тысяч рублей на проведение конкурса перечислили спонсоры – учредитель общественной организации «Сообщество инициативных иркутян Человек.i» Ксения Геевская и ангарский предприниматель, глава «МАС Групп» Максим Старцев.

По 50 тыс. рублей получили проекты «Деревья – патриархи Ольхона» и «Летний дом из стеклянных бутылок». Цель первой инициативы – сохранение растительного массива и песчаного ландшафта на территории Сарайского песчаного массива. Дом из бутылок будет возведён в деревне Харанцы. Главную миссию проекта его авторы видят в трансформации мусора в объект для творчества и быта человека.

40 тыс. рублей будет выделено на реализацию проекта «Организация столярного кружка «Умелые руки» для детей 10–15 лет». Его планируется создать при школе посёлка Хужир. В этом же посёлке появится беседка, где любой желающий может почитать книгу, журнал или газету. Объём финансирования инициативы «Посидим – почитаем» составил 25 тыс. рублей.

«Первый конкурс грантов для Ольхона выполнил свою главную задачу: была сформирована группа людей, которые уже при первом контакте стали налаживать взаимоотношения по определённым задачам в конкретных проектах, – считает сопредседатель КСО, генеральный директор ООО «Проект 61» Дмитрий Смирнов. – Участники, которые не смогли провести свои проекты до финиша конкурса, проявляют повышенную заинтересованность в укреп­лении взаимоотношений с КСО для участия в последующих совместных мероприятиях, направленных на развитие Ольхона в сферах охраны экологии и повышения уровня жизни островитян».

В свою очередь Эльмира Семёнова отметила, что для команды большая честь реализовывать президентский грант. «Сейчас идёт активная подготовка к началу работы, – рассказала она. – Мы благодарим фонд «Перспектива», а участникам третьего и четвертого конкурса хотим сказать: получить президентский грант вполне реально».