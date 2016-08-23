«Это быстрый тест»

Автор: Анна Чистохина

Торжественное открытие Всероссийской акции бесплатного анонимного тестирования на ВИЧ прошло в Иркутске 16 августа. Иркутск стал первым в числе городов, в которых будет проводиться тестирование на вирус иммунодефицита. В регионе живут 36 тысяч человек с положительным статусом, и только за первый час работы медицинского кабинета количество желающих проверить свой ВИЧ-статус превысило 150 человек и продолжало расти с каждым часом.

Среди длинных коридоров торгового центра «Комсомолл» разместился на первом этаже небольшой медицинский кабинет с красной ленточкой в форме петельки и белыми шариками с надписью «Профилактика ВИЧ/СПИДа в России». Постепенно около этого небольшого кабинета начинает образовываться очередь из людей разных возрастов. Но двери кабинета ещё заперты. 12.00. Начинается торжественное открытие. Среди прессы, съёмочных и фотокамер, окруживших маленькую сцену, начинает биться сердце. Перед зрителями появляются танцоры в красных костюмах, исполняющие танец под музыку сердца. Стук жизни. Напротив стенда с надписью «Профилактика ВИЧ/СПИДа в России» появляется красная лента, а за ней те, благодаря кому эта акция стартовала. Лёгким движением золотых ножниц лента была перерезана под звук аплодисментов. Состоялась церемония открытия Всероссийской акции анонимного тестирования на ВИЧ. Открылись двери медицинского кабинета, где работают врачи Иркутского областного центра СПИД, у которых иркутяне могут узнать о ВИЧ-инфекции, о способах передачи, лечения и мерах защиты.

– Иркутск выбран в качестве города, в котором акция стартует, не случайно. С одной стороны, это один из лидеров в плане распространённости ВИЧ-инфекции – печальных лидеров. С другой стороны, Иркутск также лидирует в организации развития профилактических программ, – рассказывает директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай. – Сегодня в Иркутске тестируется на ВИЧ более пятисот тысяч человек ежегодно. Благодаря таким акциям число обследуемых человек увеличивается. Это нужно, чтобы человек мог узнать свой ВИЧ-статус и в случае положительного результата мог вовремя получить необходимое лечение и жить здоровой обычной жизнью. Сегодня это абсолютно возможно!

Одним из сложившихся стереотипов о вирусе иммунодефицита является как раз тот факт, что люди с ВИЧ обречены. Возможно, такие люди обречены, но не на печальный исход, а на одиночество и дискриминацию. К сожалению, это происходит от плохой осведомлённости общества о болезни. Одной из задач такой акции является информирование населения о болезни, профилактике ВИЧ и вирусных гепатитов В и С. Точно так же, как важно знать свой вес, артериальное давление, холестерин, группу крови, важно знать и о том, что ты здоров в плане инфекционных заболеваний, убеждены наши собеседники.

Светлана Кухоренко уже долгое время стоит в длинной очереди. Она впервые пришла проверить свой ВИЧ-статус и очень рада, что такая акция проводится в Иркутске. «Отношение моё к таким мероприятиям очень серьёзное. И я считаю, что молодые люди должны думать друг о друге, знать о проблеме, быть ответственными друг перед другом, – говорит она. – Эта проблема должна решаться, наш регион стоит на первом месте по числу ВИЧ-инфицированных. Это ведь на самом деле страшно! Нам надо работать и задумываться над этим, вести здоровый образ жизни и растить здоровых детей. Поэтому сегодня я пришла сюда сдать анализ и советую это сделать всем иркутянам».

Пример горожанам подали также и хоккеисты «Байкал-Энергии», спортсмены первыми вошли в медицинский кабинет вместе с тренером команды.

Наиболее подверженный инфицированию возраст – от 19 до 40 лет. Но сейчас наибольшее количество случаев приходится на возрастную категорию 30–45 лет. Среди заболевших пока преобладают мужчины, но статистика показывает, что и среди женщин растёт число случаев инфицирования именно в этом возрасте.

– Около 200 человек в день проходят тестирование в медицинском кабинете, люди совершенно разных возрастов, в основном от 20 до 45 лет, – рассказывает врач-эпидемиолог иркутского центра борьбы со СПИДом Виктория Башкевич, когда мы встретились с ней на четвёртый день работы кабинета в торговом центре. – За прошедшие три дня было выявлено 10 человек с положительным статусом. Люди реагируют по-разному, но многие, кто приходит, уже знают свой диагноз, однако хотят пройти тест ещё раз, перепроверить, проконсультироваться. Когда выявляется положительный результат, мы стараемся успокоить человека, направляем его на дальнейшее обследование и говорим, что жизнь на этом не заканчивается.

Напомним, что вирус передаётся от человека к человеку в результате незащищенных половых контактов, через кровь и материнское молоко. На воздухе он почти сразу погибает. Поэтому, если на вас вдруг подышал ВИЧ-инфицированный, не торопитесь падать в обморок. Нужно лишь соблюдать профилактические меры, бережно относиться к своему здоровью и не причинять неудобств себе и боли человеку с вирусом ВИЧ. Профилактика играет важнейшую роль в пред­отвращении развития ВИЧ-инфекции. Одним из её способов является регулярное тестирование на ВИЧ.

– Это быстрый тест, экспресс-анализ, который даёт результат в течение 15 минут. Берётся кровь на анализ и высвечивается дополнительная полоска, как при обычных разных тестах, – поясняет главный специалист Минздрава РФ по Сибирскому федеральному округу по вопросам ВИЧ-инфекции Юлия Плотникова. – Если есть дополнительная полоска, то это положительный результат. Тест этот очень качественный, он направлен на выявление как антигена, так и антител. Если подтвердился положительный результат, то дальше человек проходит классический алгоритм: определение вирусной нагрузки, иммунного статуса, и только после этого выставляется диагноз.

Достоверность такого теста – 99%. При определении положительного ВИЧ-статуса у человека ему необходимо обратиться в региональный центр борьбы со СПИДом, встать на учёт. Врачи проведут послетестовое консультирование, расскажут о дальнейшем лечении антиретровирусной терапией (АРТВ), подавляющей активность вируса, восстанавливающей здоровье и продлевающей жизнь на много лет. Приём таких препаратов позволяет контролировать болезнь, снижает уровень вируса в крови и блокирует симптомы. Но помимо принятия препаратов в период лечения очень важна поддержка близких. Любовь и понимание всегда оставались лучшими лекарствами, оберегающими от психологических травм и замкнутости человека в себе. Если в организме низкая вирусная нагрузка, то вирусы не поражают иммунную систему, и человек может жить нормальной жизнью. Он может завести семью и иметь детей.

Подобные акции по борьбе со СПИДом проводятся в Иркутске не в первый раз

– Существуют так называемые дискордантные пары, в которых один из супругов ВИЧ-инфицированный, а другой нет, – рассказала на открытии акции помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова. – У них рождаются здоровые дети. Беременная женщина должна сдавать анализ на ВИЧ-инфекцию, и если обнаруживается положительный статус, то ей необходимо пройти трёхэтапный метод профилактики: период беременности, роды и послеродовой период. Соблюдение таких мер позволило России иметь один из лучших показателей в мире по рождаемости здоровых детей – 98%. А 2% связано с тем, что женщины не хотят сдавать вовремя анализ, заболевание выявляется на более позднем сроке, когда ребёнок уже инфицирован. К сожалению, некоторые матери оставляют таких малышей в роддоме. Однако за последнее время в связи с появлением достоверной информации о ВИЧ, с постепенной информированностью общества такие дети получили возможность обрести семью, маму и папу, которые не боятся ВИЧ-позитивного статуса ребёнка, а дарят ему заботу, любовь и будущее.

Подобные акции по борьбе со СПИДом проводятся в Иркутске не в первый раз. 1 декабря 2015 года выездные бригады медиков проверили на ВИЧ особо уязвимые группы населения, были проведены массовые флешмобы, просветительские мероприятия. 14 мая, накануне Всемирного дня памяти жертв СПИДа, в Иркутске стартовала молодёжная информационная акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Вовлекайся, образовывайся, вдохновляйся». В июне этого года центр СПИД провёл выездной обучающий семинар в зиминском железнодорожном техникуме.

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко упомянул о результатах подобных мероприятий: в 2015 году на 0,5% уменьшилось количество выявленных случаев по Иркутской области, 12,5% – по Иркутску. За 2016 год около 289 тысяч человек прошло анонимное бесплатное тестирование. Профилактическими мероприятиями за прошлый год было охвачено более 1,5 миллиона человек. 75% передачи вируса – это половой путь, 24% приходится на передачу через употребление наркотиков. «Задача каждого – знать свой ВИЧ-статус, – заявил чиновник. – Своевременные меры в этом году позволили нам на 24% увеличить охват инфицированных антиретровирусной терапией».

В этот раз специальная площадка, где работают врачи Иркутского областного центра СПИД, развернулась в Иркутске в ТРК «Комсомолл», где с 16 по 28 августа с 12.00 до 20.00 каждый желающий может бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус.