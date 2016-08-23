+ добавить комментарий

Курс на рок-н-ролл

Первыми в этом году театральный сезон открыли «аистята»

Автор: Алёна КОРК

На сцене кукольного театра 20 августа был показан спектакль «Флюм-пам-пам». В качестве осенней премьеры запланирован «Гадкий утёнок», а главным новшеством сезона обещает стать рок-группа «Фрези Грант». 11 сентября рокеры выступят на площадке перед кукольным театром. Обещаны популярные детские песни в авторской обработке и сказочный рок-карнавал.

«Флюм-пам-пам» – любимая зрителями сказка о маленьком Козлике, который нашёл дудочку и сочинил свою собственную песенку. Спектакль пользовался успехом у зрителей, но почти год не шёл на сцене в связи со смертью исполнителя роли Рассказчика – актёра Олега Маркелова. Но возрождение хороших спектаклей – распространённая театральная практика. В роли Рассказчиц теперь выступают Любовь Леви, Любовь Калиниченко и Наталья Дюкова.

Первой премьерой сезона в начале октября обещан «Гадкий утёнок», классика детского жанра. Но помимо «Гадкого утёнка» режиссёр в качестве второго главного персонажа выведет на сцену его мать, её чувства и переживания по отношению к отвергаемому обществом ребёнку. Название новогодней сказки пока держится в секрете, но к главному зимнему празднику все театры обычно стараются приготовить что-то интересное. Также кукольный театр планирует возобновить «Пристань алых грёз», сложный в производстве, трудоёмкий спектакль. Он был временно снят из репертуара также из-за ухода из жизни двух артистов. Спектакль, представляющий собой синтез повестей Александра Грина «Алые паруса» и «Бегущая по волнам», рассчитан на зрителей от 12 лет, подростков. В какой-то степени этот спектакль – часть такого широкого явления, как «Гринландия» (придуманная, воссозданная страна миров Александра Грина).

Главный проект сезона – рок в театре

Ну а девизом нового сезона станет «рок в театре». Живая музыка – не редкость для спектаклей. Название у новой группы уже есть – «Фрези Грант», стиль отработан – рок, репертуар – детские песни в авторской обработке. Уже сейчас группа вовсю репетирует, большая презентация нового культурного явления в городе состоится 11 сентября. Планируется сказочный рок-карнавал. Рок-группа состоит исключительно из артистов театра, музыкальные инструменты были куплены на выигранный грант. Обещаны не только всем известные детские хиты в рок-обработке, но и авторские пес­ни. Актёр кукольного театра – самый универсальный, пластичный артист, обычно поющий и танцующий, поэтому появление такой рок-группы в «Аистёнке» в чём-то закономерно. Живой музыкой в «Аистёнке» сопровождаются спектакли «Осторожно, коза!», «Айболит», «Флюм-пам-пам», «Калиф-аист», «Пристань алых грёз», «Стрелец».

По словам Юрия Уткина, режиссёра «Аистёнка», театр открывается в августе, по просьбам зрителей

Осенью же «аистята» отправятся на два театральных фестиваля. «Театральная провинция» – региональный фестиваль, посвящённый памяти драматурга Владимира Гуркина, он проходит в городе Черемхове. На это театральное действо иркутяне везут спектакль «Калиф-аист». На Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбург «аистята» отправятся с постановкой «Живая душа» по сказке Николая Лескова.