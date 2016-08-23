+ добавить комментарий

Rambler's Top100
rss       
 

Иркутский репортер: 23 августа 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Курс на рок-н-ролл

Первыми в этом году театральный сезон открыли «аистята»

Автор: Алёна КОРК

На сцене кукольного театра 20 августа был показан спектакль «Флюм-пам-пам». В качестве осенней премьеры запланирован «Гадкий утёнок», а главным новшеством сезона обещает стать рок-группа «Фрези Грант». 11 сентября рокеры выступят на площадке перед кукольным театром. Обещаны популярные детские песни в авторской обработке и сказочный рок-карнавал.

«Флюм-пам-пам» – любимая зрителями сказка о маленьком Козлике, который нашёл дудочку и сочинил свою собственную песенку. Спектакль пользовался успехом у зрителей, но почти год не шёл на сцене в связи со смертью исполнителя роли Рассказчика – актёра Олега Маркелова. Но возрождение хороших спектаклей – распространённая театральная практика. В роли Рассказчиц теперь выступают Любовь Леви, Любовь Калиниченко и Наталья Дюкова. 

 № 2 из 4

Первой премьерой сезона в начале октября обещан «Гадкий утёнок», классика детского жанра. Но помимо «Гадкого утёнка» режиссёр в качестве второго главного персонажа выведет на сцену его мать, её чувства и переживания по отношению к отвергаемому обществом ребёнку. Название новогодней сказки пока держится в секрете, но к главному зимнему празднику все театры обычно стараются приготовить что-то интересное. Также кукольный театр планирует возобновить «Пристань алых грёз», сложный в производстве, трудоёмкий спектакль. Он был временно снят из репертуара также из-за ухода из жизни двух артистов. Спектакль, представляющий собой синтез повестей Александра Грина «Алые паруса» и «Бегущая по волнам», рассчитан на зрителей от 12 лет, подростков. В какой-то степени этот спектакль – часть такого широкого явления, как «Гринландия» (придуманная, воссозданная страна миров Александра Грина). 

 № 3 из 4
Главный проект сезона – рок в театре

Ну а девизом нового сезона станет «рок в театре». Живая музыка – не редкость для спектаклей. Название у новой группы уже есть – «Фрези Грант», стиль отработан – рок, репертуар – детские песни в авторской обработке. Уже сейчас группа вовсю репетирует, большая презентация нового культурного явления в городе состоится 11 сентября. Планируется сказочный рок-карнавал. Рок-группа состоит исключительно из артистов театра,  музыкальные инструменты были куплены на выигранный грант. Обещаны не только всем известные детские хиты в рок-обработке, но и авторские пес­ни. Актёр кукольного театра – самый универсальный, пластичный артист, обычно поющий и танцующий, поэтому появление такой рок-группы в «Аистёнке» в чём-то закономерно. Живой музыкой в «Аистёнке» сопровождаются спектакли «Осторожно, коза!», «Айболит», «Флюм-пам-пам», «Калиф-аист», «Пристань алых грёз», «Стрелец». 

 № 4 из 4
По словам Юрия Уткина, режиссёра «Аистёнка», театр открывается в августе, по просьбам зрителей

Осенью же «аистята» отправятся на два театральных фестиваля. «Театральная провинция» – региональный фестиваль, посвящённый памяти драматурга Владимира Гуркина, он проходит в городе Черемхове. На это театральное действо иркутяне везут спектакль «Калиф-аист». На Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбург «аистята» отправятся с постановкой «Живая душа» по сказке Николая Лескова.  

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Театр

Курс на рок-н-ролл

Первыми в этом году театральный сезон открыли «аистята»

На сцене кукольного театра 20 августа был показан спектакль «Флюм-пам-пам». В качестве осенней премьеры запланирован «Гадкий утёнок», а главным новшеством сезона обещает стать рок-группа «Фрези Грант»...

23.08.2016, Иркутский репортер
Театр

Театр

Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова2 февраля, вторникОн, она, окно...16+Рэй Куни, постановка – Борис ДеркачДлительность: 2 ч. 40 мин.18.30, Основная сцена Последний срок16+Валентин Распутин, постановка – Геннадий ШапошниковДлительность: 2 ч...

02.02.2016, Иркутский репортер
Театр

Афиша

Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова

Квартет для двоих20 октября, вторник в 18.30Основная сцена23 октября, пятница в 18.30Основная сценаАнатолий КрымМелодрамаРежиссёр-постановщик и музыкальное оформление – засл. арт...

20.10.2015, Иркутский репортер
Театр

Свидание с оперной классикой

К итогам гастролей Бурятского академического театра оперы и балета в Иркутске

Нынешние гастроли Бурятского академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Гомбожапа Цыдынжапова существенно отличались в смысле репертуара от гастрольного репертуара прошлых лет...

07.07.2015, Иркутский репортер
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний
Телефоны юридических бюро на портале

купить электрический скейтборт

ВВГзнг-ХЛ 3х2,5-1 цены

Матрасы для взрослых
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний