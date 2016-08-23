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Иркутский репортер: 23 августа 2016

Общество

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Принцесса Лея, несостоявшаяся циркачка

Автор: Алёна КОРК

В иркутском зоопарке – пополнение. Очень необычное. Потому что шимпанзе – это мечта любого зоопарка. В дикой природе шимпанзе находятся под угрозой вымирания. Но встретить их в зоопарках, тем более провинциальных, можно не так уж часто. В Красноярске живёт парочка шимпанзе. Вот и Иркутск случайно обзавёлся совершенно обворожительной девицей.

– Она не просто похожа на  человека, она практически человек, – говорит Людмила Ивушкина, координатор иркутского зоопарка, обнимая своё новое дитя. Любой новичок, попадающий в зоопарк, первое время усиленно опекается, животное должно пройти адаптацию. Лея сама назначила себе в мамки Людмилу – никому не разрешает прикасаться к своей новой маме, не отпускает её от себя.

Принцесса Лея – как говорится, девушка с историей. И с историей по большей части драматической. Она работала в торговом центре в качестве модели для совместных с посетителями фотографий, а это очень тяжёлый труд. Судя по реакции на поводок, на один только вид палки или предмета, похожего на неё, хлебнуть ей пришлось неслабо. Лея не смогла работать и в цирке: её своеобразный характер оказался неподходящим для цирковой муштры. Лею выставили на продажу. Объявление случайно увидели в Иркутске, хотя, как признаётся Людмила, даже не надеялись на то, что получится договориться. Потому что стоимость шимпанзе очень высокая. Так Лея оказалась в Иркутске, по предварительным условиям – по обмену на другое животное. Потому что никакой возможности расстаться с ней уже нет.

Поскольку Лея росла с людьми, то переняла почти все их повадки. Например, спит она на подушке, накрываясь одеялом. Ест ложкой; если что-то прольёт или накрошит, мочит тряпку и вытирает за собой полы. Вольер для шимпанзе оборудовали по типу детской комнаты, здесь есть небольшая горка, гамак, спортивный уголок, игрушки, словом, всё, чтобы ребёнок не заскучал. А ребёнок и не скучает. 

 № 2 из 2
Шимпанзе – самый близкий родственник человека. Лея это полностью подтверждает
Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Шимпанзе – наиболее близкий родственник человека. С одной стороны, шимпанзе обладают физической силой, активностью, гибкостью и ловкостью. С другой – у них развит интеллект, Лея – очень эмоциональная, способна на чувства и привязанности. 

И ещё она очень любознательная – всегда проверяет ногти у женщин, любит рассматривать яркий маникюр, проявляет интерес к новым людям. Шимпанзе нельзя сравнить ни с какими другими видами обезьян, которые вообще-то считаются самыми сложными обитателями зоопарков. Лее 5 лет, по человеческим меркам она находится в предподростковом возрасте. Обезьяна не любит белковую пищу, предпочитает овощи, фрукты и йогурт. Излюбленное лакомство всех обезьян – бананы – ест с кожурой. 

– Посетители не понимают, насколько это уникальное событие для Иркутска. За шимпанзе очень интересно наблюдать, ещё интереснее, чем за обезьянами других пород, – утверждает зоолог Людмила Ивушкина. – Лея практически не сидит без движения, скучать она не любит. Самые любимые игрушки – болты, гайки, ключи, конструкторы. Недавно взяла пластиковую отвёртку и пошла выкручивать саморезы из стен. Была бы у неё настоящая отвёртка, обязательно бы получилось. Такая новая звезда появилась в нашем зоопарке. И увидеть её можно совершенно свободно, днём Лея обычно бодрствует.  

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