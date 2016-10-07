«В компании не может быть души, когда нет истоков»

Автор: Мария Никульшеева

«Я выросла в шахтёрском посёлке и в шахтёрской среде, где каждая семья, живущая по соседству, так или иначе связана с шахтой, слушала шахтёрские байки, да и дома разговоры были только о шахте, я знаю все проблемы угледобывающей промышленности изнутри» – так говорит о себе Зинаида Скляренко. Она проработала в компании «Востсибуголь» более 30 лет и 18 октября празднует свой 70-летий юбилей.

Чуткое и заботливое отношение к людям обеспечило Зинаиде Скляренко большой авторитет и уважение коллег Автор фото: Николай БРИЛЬ

– То, что вся моя жизнь связана с «Востсибуглём», не случайность, я ведь выросла в шахтёрском посёлке Черновские Копи Забайкальского края, – рассказывает о своей семье и жизненном выборе Зинаида Скляренко, председатель Иркутского филиала регионального совета ветеранов войны и труда «Угольщик». – Это самый центр угледобычи 19-20 веков. В то время там работал трест «Забайкалуголь», который входил в состав «Востсибугля». Кроме того, я из шахтёрской семьи, и всё моё окружение – это угольщики. Мой дед работал в этом тресте начальником отдела кадров, мама была экономистом на шахте «Восточная», и первый раз я услышала слово «коногон» (погонщик лошади, возившей вагонетку в шахте при конной откатке угля. – «СЭ») от своей мамы. Сами понимаете, вырасти в шахтёрской среде и выбрать другую профессию было просто невозможно.

Однако профессия угольщиков не единственная традиция в семье Зинаиды Михайловны. «Четыре поколения окончили исторический факультет Читинского педагогического института – мой дядя, его дочь и внук, я сама окончила этот факультет и сначала работала преподавателем истории, – рассказывает Зинаида Скляренко. – Через какое-то время я переехала в Иркутск и там преподавала».

В марте 1985 года Зинаида Михайловна устроилась в дирекцию по кадрам и быту производственного объ­единения «Востсибуголь». Так началась её трудовая деятельность в угольной сфере. На её плечи легла важная социальная задача – воспитание подрастающего поколения в тридцати детских дошкольных учреждениях, расположенных в Республике Бурятия, Иркутской и Читинской областях. «Это пионерские лагеря, Дома культуры, клубы, профилактории – все эти объекты соцкультбыта необходимо было обеспечить оборудованием, кроме того, я занималась кадрами, проводила конференции с работниками учреждений, заведующими. Много было работы, почти всё время ездила в командировки», – вспоминает Зинаида Скляренко.

В 1989 году она перешла на работу в Восточно-Сибирский терком. И здесь инициативная работница внесла свежие идеи. В те годы в состав Восточно-Сибирского теркома профсоюза угольщиков входили все предприятия ПО «Востсибуголь». Там Зинаида Михайловна отстаивала интересы членов проф­союза угольных предприятий, большой объём работы был связан с молодёжью, а также с сохранением традиций компании.

«В 2005 году я ушла на заслуженный отдых. Работник, завершив трудовую деятельность, сразу оказывается вне коллектива, вне интересов отрасли. Этот сложный период жизни проходит у всех по-разному: некоторые замыкаются, уходят в быт, другие по-прежнему занимают активную жизненную позицию. Спустя три года после выхода на пенсию – в 2008 году – меня избрали председателем совета ветеранов «Угольщик» по Иркутску», – рассказывает собеседница «СЭ».

К счастью, есть совет ветеранов, где можно пообщаться со своими сверстниками и коллегами, обменяться мнениями и новостями и даже просто побыть среди людей своего круга. Ветераны, прийдя в совет, попадают в тёплую, душевную обстановку – снова оказываются среди своих сослуживцев, с которыми проработали не один десяток лет. Регулярные встречи с руководством компании позволяют быть в курсе дел развития отрасли. Большое значение имеют встречи с ветеранскими организациями. В работе совета также уделяется внимание культурно-массовым мероприятиям – это походы в театры, музеи, на выставки, поездки. «Конечно, за последние пять лет наша ветеранская организация сильно состарилась, сегодня мы уже не можем повезти наших участников по Кругобайкальской железной дороге, а вот раньше мы часто ездили на Байкал», – говорит Зинаида Михайловна.

Кроме вопросов технических консультаций и рекомендаций в рамках компетенции специалистов совета ветеранов угольной промышленности и организация мероприятий, связанных с календарными событиями и праздниками. Стало доброй традицией приходить к мемориальным доскам и возлагать цветы великим шахтёрам, имена которых внесены в историю.

Историческое образование пригодилось Зинаиде Скляренко: в свободное время она собирает биографические факты из жизни шахтёров и горняков, которые внесли большой вклад в угольное производство. За авторством Зинаиды Михайловны были опубликованы очерки о Михаиле Щадове – министре угольной промышленности СССР – и Михаиле Маркелове, которые были одними из первых руководителей комбината «Востсибуголь». «Это выдающиеся люди, о которых должны знать наши молодые специалисты», – уверена собеседница «СЭ». В 2011 году, в день столетия Михаила Маркелова, материал Зинаиды Скляренко был признан лучшим в профессиональном журнале «Уголь Кузбасса».

Большая работа, а может быть, это даже основная работа, ведётся по оказанию социальной помощи ветеранам, многие из которых живут на грани бедности. Ведь практически все неработающие нуждаются в материальной помощи и социальной поддержке. На учёте в совете ветеранов «Угольщик» в настоящее время состоит около 2,5 тыс. человек. Только в иркутском филиале совета их 200 человек, из них 26 – участники войны и труженики тыла, 109 – дети войны, остальные 70 человек – пожилые люди в возрасте от 60 до 70 лет.

Совет ветеранов организует культурно-массовые мероприятия. Уже стала традицией организация торжественных мероприятий в честь Дня Великой Победы и профессионального праздника Дня шахтёра. В эти праздники ветеранам вручаются подарки. «У нас два ветерана – участника войны, одному – 97 лет, второму – 94 года. Они находятся в доме престарелых в посёлке Маркова. Мы постоянно их посещаем с подарками, интересуемся о состоянии их здоровья», – говорит Скляренко.

Совет ветеранов «Угольщик» на протяжении многих лет оказывает материальную помощь ветеранам. Частично компенсируются расходы на оплату клинических операций в связи с различными заболеваниями, так как сами оплатить такие операции они не могут. «Мы знаем всех этих людей, все они проработали больше 30 лет, обо всём, в чём они нуждаются, мы знаем, – говорит Зинаида Михайловна. – Всё здесь перечисленное не могло бы состояться без помощи руководства компании. Если бы не было помощи со стороны КВСУ, мы бы не смогли развернуть такую социальную программу», – отмечает Зинаида Михайловна.

Чуткое и заботливое отношение к людям и их проблемам обеспечило большой авторитет и уважение коллег, а также в вышестоящих организациях. Труд Зинаиды Скляренко оценён на государственном уровне. Подтверждением этому служат награды – медаль «Ветеран труда», знак «Трудовая слава» 3 степени, Почётная грамота Минтопэнерго, Почётный знак Росуглепрофа. Есть грамоты и городского уровня, грамота мэра Иркутска.

А в этом году на торжественном собрании областного совета ветеранов, посвящённом Дню пожилого человека, Зинаиде Михайловне вручили Почётный знак Всероссийского общества ветеранов.

«В компании не может быть души, когда нет истоков. Когда есть истоки, можно напитаться этой энергии, с чего всё пошло, с чего всё начиналось, – говорит Скляренко. – Здесь самое главное – знать человека, понимать его, ведь все люди разные, и к каждому нужен особый подход, и если у тебя нет таких качеств, тебе сложно будет в нашей организации».