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Иркутский репортер: 11 октября 2016

Общество

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Цифры

6 муниципальных общеобразо-вательных учреждений

Иркутска вошли в топ-200 и топ-500 лучших школ России. 

Об этом сообщил начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин.

5 октября 2016 года лучшие школы России объявили заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец и министр образования и науки РФ Ольга Васильева. В числе лучших – Лицей ИГУ, гимназия № 25, лицей № 2, лицей № 3 и школы с углублённым изучением отдельных предметов №№ 14 и 64, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Лицей № 3 и школа № 14 вошли в топ-200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся.

Исследование было проведено Московским центром непрерывного математического образования при содействии Минобрнауки России.

160 проектов 

подали иркутяне для участия в конкурсе «Миллион на добрые дела», сейчас приём заявок завершён. 

Об этом сообщила начальник управления общественных инициатив администрации Елена Терпугова. Она напомнила, что в конкурсе могли принять участие иркутяне, которые с 3 августа 2015 года по 3 августа 2016 реализовали на территории города Иркутска или для его жителей социально значимый проект, соответствующий номинациям конкурса.

– Этим конкурсом мы стараемся поддержать неравнодушных активных горожан, которые делают для города и его жителей добрые дела, – цитирует Елену Терпугову пресс-служба городской администрации. – Это может быть как организация занятий для детей, творческая акция, так и регулярные работы по благоустройству двора или района. Все проекты, представленные на конкурс, направлены на улучшение качества жизни иркутян и поддержание позитивного имиджа города.

По словам Елены Терпуговой, в течение октября в каждом административном округе будут проходить экспертные комиссии, в состав которых вошли депутаты Думы Иркутска, члены Общественной палаты города, специалисты комитетов по управлению административными округами города Иркутска, сотрудники МКУ «ГОРОД». Проекты-победители определятся в конце октября.

Напомним, призовой фонд конкурса составляет один миллион рублей. Эти средства будут направлены на поддержку проектов-победителей.

370 человек 

должны призвать на военную службу в Ленинском и Свердловском округах в рамках осеннего призыва, который продлится с 1 октября по 31 декабря 2016 года.

 Об этом сообщил начальник отдела Военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому административным округам Иркутска Анатолий Михайлов.

Призыву на военную службу подлежат все граждане с 1998 по 1999 гг. рождения, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также те, у которых истекли сроки предоставленных отсрочек от призыва на военную службу, или не призванные ранее на военную службу по различным основаниям.

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