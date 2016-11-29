+ добавить комментарий

Корейская мечта

Иркутяне нелегально едут в Корею в поисках высоких зарплат и лучшей жизни

Пока российские власти пытаются урегулировать поток гастарбайтеров на собственной территории, наши соотечественники массово едут на нелегальные заработки в Южную Корею. Их не пугают ни тяжёлая физическая работа без выходных, ни ветхое жильё, ни угроза депортации. Более того, в нашей стране, в том числе и в Иркутске, работают агентства, помогающие российским нелегалам пересекать границу под видом туристов. «Иркутский репортёр», к сожалению, не сумел выяснить даже приблизительные данные о выезжающих в Корею в качестве гастарбайтеров иркутянах. Но нам оказалось несложно найти героев для материала. Мы считаем это аргументом в пользу версии, что таких немало. Мария Панарина разбиралась, как работает рынок нелегальной рабочей силы в Корее и чем для россиян оборачиваются обещания высокой заработной платы и достойных условий труда.

Гастарбайтеры из России

Кризис, низкие зарплаты, невозможность накопить на собственное жильё или автомобиль – вот причины отъезда на заработки за границу, которые называют молодые люди. Некоторые собеседники нашего издания, имеющие высшее образование или опыт работы в разных сферах, признаются, что охотнее будут заниматься тяжёлым физическим трудом за высокую заработную плату в иностранном государстве, чем выберут плохо оплачиваемый интеллектуальный труд на родине.

В последнее время в социальных сетях часто стали появляться объявления о трудоустройстве в Южной Корее. Одновременно с этим всё больше студентов и молодых специалистов стали отправляться туда на работу на два-три месяца. Причём, уезжая в Республику Корея, они заранее знают, что будут либо собирать урожай, либо трудиться на стройке, либо устроятся на завод разнорабочими.

Двадцатидвухлетний студент-заочник из ИрНИТУ Александр на днях купил авиабилет до Сеула и уже отправился туда вместе со своей старшей сестрой, которая до этого уже работала барменом – в том числе в Южной Корее.

– До недавнего времени работа за рубежом казалась мне чем-то из ряда вон выходящим. Уехать туда, где нет знакомых или хотя бы тех, кто говорит с тобой на одном языке, я не был готов. Но сестра изменила моё мнение на этот счёт, – рассказывает Александр. – Вскоре я наткнулся на объявление о работе в Корее на одной из популярных интернет-площадок. Стал искать информацию, спрашивать у знакомых и понял, что это всё вполне реально. Каждая страна заинтересована в людях из других государств, будь то дипломированные специалисты или простые рабочие. Но везде свои условия для въезда. Корея в этом плане наиболее открыта для таких, как я. Вакансии в Корее разнообразные, в основном не требующие квалификации. У меня ещё нет диплома, соответственно, и опыта по моей специальности, зато есть руки и желание работать.

Говоря о том, что Южная Корея – более открытая страна, Александр имел в виду безвизовый режим, соглашение о котором было подписано между Россией и Кореей в ноябре 2013 года. Согласно этому документу, «граждане государства одной Стороны, являющиеся владельцами проездных документов и не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться в учебных заведениях или проживать на территории государства другой Стороны, освобождаются от требований получения виз для въезда, пребывания, выезда или следования транзитом через территорию государства другой Стороны. Срок каждого такого пребывания не может превышать 60 дней».

Россияне, которые едут в Южную Корею на заработки, игнорируют пункт о запрете заниматься трудовой деятельностью. Они пересекают границу государства под видом туристов, а оказавшись в стране, нелегально устраиваются на работу.

На визу не хватило

Чтобы на законных основаниях трудоустроиться в Южной Корее, прежде необходимо потратиться. Генеральный консул Республики Корея в Иркутске господин Пак Чон Нам сообщил нашему корреспонденту, что для легальной работы в Корее российский гражданин обязательно должен получить рабочую визу. Компании, планирующей нанять на работу иностранного граж­данина, необходимо подать в корейскую иммиграционную службу заявление на получение разрешения на выдачу рабочей визы. В случае положительного ответа иностранный гражданин должен подать аналогичное заявление в представительство Республики Корея в своей стране.

Причём визовый сбор составляет от 50 до 80 долларов в зависимости от срока пребывания в стране. Такая виза выдаётся на три месяца или более. И на её оформление россиянин должен потратить по нынешнему курсу в среднем от 3 250 до 5 200 рублей.

Как правило, граждане России, готовые стать гастарбайтерами в Корее, обычно покупают билет за несколько дней до вылета или до отъезда на поезде. Из Приангарья до Кореи можно добраться самолётом из Иркутска до Сеула, билеты на который стоят от 9 тысяч рублей в один конец. Другой способ – доехать на поезде до Владивостока минимум за 5300 рублей, а далее – паромом до города Донхе. Билеты на паром стоят от 11 тысяч рублей.

Александр рассказал, что, прежде чем отправиться в Корею на заработки, он расспросил соотечественников, которые уже работали в Корее нелегально. Они помогли найти работодателя – строительную фирму, где иркутянин собирается трудиться. Он накопил денег на авиа­билет до Сеула. А вот средств и времени на получение рабочей визы у него не было. Расходы, связанные с перемещением по Корее и проживанием, пойдут в счёт его будущей зарплаты.

– В основном работодатели предоставляют жильё и питание. Проживание может быть платным или бесплатным. Система гибко отлажена, и все необходимые суммы вычитают из зарплаты. Это почти не бьёт по карману, так как уровень зарплаты на порядок выше, чем в России, – поделился Александр. За два месяца работы в стране он планирует получить от 100 до 150 тысяч рублей.

Туристов тоже депортируют

Практика поездок россиян в Корею для незаконных заработков приобрела такие масштабы, что руководство Министерства иностранных дел России дважды (в апреле и октябре 2016 года) напоминало граж­данам России о порядке въезда в Южную Корею.

«Ещё раз сообщаем, что Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований не преду­сматривает безвизовый въезд с целью осуществления трудовой деятельности, – ещё недавно цитировали официального представителя МИД России Марию Захарову на сайте МИД. – Несоблюдение этого положения ведёт к отказу иммиграционной службы Республики Корея во въезде на территорию страны и возвращению нарушителей в пункт отправления часто с закрытием въез­да в Южную Корею на длительный срок».

Чтобы сократить поток нелегалов, корейские власти усложнили процедуру таможенного досмотра. В последнее время в международных аэропортах иммиграционные службы Южной Кореи проводят тщательную проверку документов прибывающих пассажиров, а также их избирательный опрос. При этом иностранцам предлагается подтвердить заявленную цель поездки и предъявить документы: обратный билет, бронь гостиницы, контактные данные пригласивших лиц и организаций, а также сумму денег, достаточную для путешествия по стране в течение заявленного срока пребывания.

Компетентные органы имеют право отказать во въезде. При этом все расходы, связанные с ожиданием депортации на родину и приобретением обратного билета, оплачиваются гражданином самосто­ятельно. Вместе с нелегалами из Кореи депортируют россиян и граж­дан стран СНГ, при-ехавших в страну посмотреть достопримечательности. Этой весной разные СМИ публиковали информацию о том, что в аэропорту Сеула в течение трёх дней держали нескольких российских туристов, прилетевших туда из разных городов, бизнесмена и девушку, отправившуюся в Корею на лечение. Затем их депортировали без объяснения причин.

«Поездка в Корею – чистой воды лотерея»

Очень часто иркутские гастарбайтеры попадают в Корею под видом туристов

Рынок нелегальной рабочей силы в Южной Корее – хорошо отлаженная система. Когда таможенный контроль усилился и не всех россиян стали пускать в Южную Корею, потенциальные рабочие начали обращаться в специальные фирмы, которые не только ищут гастарбайтерам работодателей, но и помогают беспроблемно пройти границу, подготавливая для россиян подставной туристический пакет документов.

Большинство таких фирм находится во Владивостоке. Если ввести в поисковой строке словосочетание «трудоустройство в Корее», появятся ссылки на подобные агентства, которые зарегистрированы как туристические фирмы. Они предлагают 100–150–тысячные заработки за два месяца. Для тех, кому срочно нужно найти работу, объявление покажется привлекательным тем, что единственное требование к потенциальному работнику – наличие загранпаспорта. Агентства делают акцент на том, что знание языка и образование не обязательны. Это объяснимо: компании предлагают вакансии сборщиков урожая в полях, разнорабочих на стройках, уборщиц в столовых, грузчиков на мясокомбинатах, а иногда нянь и домработниц.

Если человек намерен поехать в Корею не на два, а на три месяца, то ему оформляют общую визу, которая по законодательству предполагает поездку в целях туризма, отдыха, лечения или участия в культурных мероприятиях, но не работы.

В середине 2014 года появились прямые рейсы из Иркутска в Сеул, а к середине 2015 года в столице Восточной Сибири открылся филиал зарегистрированной в Приморье фирмы по поиску нелегальной работы в Южной Корее. Иркутский офис компании расположился на улице Дзержинского, в районе Центрального рынка. В Дальневосточном регионе эта фирма существует уже десять лет.

В МИД России о существовании подобных «турфирм» знают и просят граждан не пользоваться их услугами. Однако россияне, в том числе жители Приангарья, продолжают обращаться в такие агентства. В октябре 22-летняя иркутянка Анастасия проводила своего молодого человека Артёма на заработки в Южную Корею. Он как раз стал клиентом такой фирмы.

– В агентстве нам рассказали, что работа тяжёлая, но питание и условия жизни будут нормальными, – рассказала Анастасия. – Мы заключили с фирмой договор, но позже поняли, что он не имеет никакой силы, потому что Артём поехал работать нелегально. Мы заплатили 11 тысяч рублей за паром от Владивостока до Кореи и 10 тысяч за услуги компании. Во Владивостоке в главном офисе моему парню дали оригинал билета на паром, провели инструктаж. Артём пересёк границу под видом туриста. В агентстве его попросили не брать рабочие вещи. Ему сделали поддельные билеты обратно, которые якобы позволяют улететь домой через три дня.

Несмотря на то что молодой человек беспрепятственно пересёк границу, то, что происходило дальше, заставило и Артёма, и Анастасию пожалеть о решении нелегально заработать в Корее.

– На месте Артёма встретил агент – узбек, который говорит и по-русски, и по-корейски. Он должен был помочь с трудоустройством и разрешить возникающие проблемы. Но практика показала, что агент почти не помогает, – утверждает Ана­стасия. – Он посадил Артёма и ещё нескольких иркутян в автобус и отправил в деревню, которая находится за 400 километров. Когда они приехали, их никто не ждал. Работодатели не знали о прибытии партии рабочих. Их поселили в маленькую комнату, где на полу спали тринадцать человек, возможности помыться не было. Они кое-как переночевали и потребовали, чтобы работодатель нашёл другое жильё. Тогда он предложил ребятам жить у себя в гостях и поселил их в заброшенный дом, нечто среднее между сараем и складом. Там не было ни отопления, ни окон, ни воды, ни кухни. Рабочие потребовали, чтобы агент подыскал им другое место. Сейчас они живут на турбазе, их нормально кормят, но работают они в полях без выходных.

Артём рассказал нам о том, как ему живётся в Корее на правах нелегального сборщика урожая.

– Нас заверили, что рабочая одежда выдаётся полностью. Это не так. Обувь мы получаем б/у, либо неподходящую по размеру, либо дырявую. С одеждой всё ещё хуже. Если тебе дали какие-то штаны и кофту, то тебе конкретно повезло, – говорит Артём. – В иркутском офисе утверждали, что переработки оплачиваются в двойном размере. Это неправда. За них платят точно так же, как за положенное рабочее время. Выходных нет в принципе.

В фирме нам обещали заработки от 100–150 тысяч, но на деле за два месяца мы можем получить максимум 90–95 тысяч. Поездка в Корею – это чистой воды лотерея, проверка везения. Агент ничего не хочет решать. Ему лишь бы спихнуть на прибывших россиян какую-нибудь вакансию и забыть об их существовании.

Самое главное, что Артём не может потребовать у агентства выполнения гарантий, прописанных в договоре, так как документ не имеет законной силы. Точно так же происходит с другими россиянами, отправляющимися работать нелегально.

Рейтинг по прохождению таможни

«Иркутский репортёр» решил опытным путём проверить, как работают агентства, отправляющие нелегальную рабочую силу из России в Корею. Фирма, в которую мы обратились, имеет свой сайт и страничку в социальных сетях. Позиционируется она как туристическое агентство, но в Интернете и на визитках компании указано, что специализия – трудоустройство в Южной Корее.

Предварительно созвонившись с менеджером агентства – молодой дамой, наш корреспондент отправился на консультацию. Офис находится на последнем этаже шести­этажного здания, так что, не прочитав о расположении агентства в Интернете, вряд ли его найдёшь. Видимо, случайных людей там не бывает.

Из двери с табличкой «Туристическое агентство» выходит молодой парень, похожий на кавказца, вероятно, он уже купил путёвку в страну незаконных заработков. В офисе за компьютерами сидят два сотрудника: мужчина и женщина.

«Иркутскому репортёру» предложили несколько вакансий: работу на фабриках и мини-заводах. Менеджеры пояснили, что сбор урожая подходит к концу, поэтому сельхозработы они предоставить не могут. Они рассказали, что в Корее существует биржа труда, посетив которую можно менять направления работы хоть каждый день. Причём полевые работы оплачиваются ежедневно, а заводы и фабрики выдают зарплату раз в месяц. Сотрудники фирмы сказали, что наш корреспондент может отправиться во Владивосток в ближайшую пятницу. Они всегда заключают договоры минимум за четыре дня, так как за это время им нужно успеть забронировать билет на паром и собрать поддельный туристический пакет документов.

В ответ на опасения по поводу того, что корейская таможня стала работать тщательнее и многих рабочих теперь депортируют домой, сотрудники агентства говорят: «Никто не поймёт, что вы являетесь не туристом, а гастарбайтером».

– Россиян не пропускают за границу, наверное, потому, что они рассказывают, что едут работать. Клиенты нашей компании въезжают туда как туристы. Мы изготавливаем пакет документов идеального туриста. Мы проводим полный инструктаж о том, что находится в этом пакете и как вести себя при досмотре. У нашей компании очень высокий рейтинг по прохождению таможни, – похвасталась менеджер агентства. – Во Владивостоке очень большая конкуренция на рынке таких услуг, и наша фирма её выдерживает.

В Генеральном консульстве Республики Корея в Иркутске нам сказали, что знают о проблеме. «Иностранные граждане, которые работают нелегально в Республике Корея, могут выбирать только ограниченные виды деятельности с невысоким уровнем зарплаты и плохими условиями труда. Обычно эту деятельность называют «3D» (Dirty. Difficult. Dangerous – грязная, тяжёлая, опасная. – Авт.)», – рассказал господин Пак Чон Нам. Он также отметил, что процент россиян, работающих в Южной Корее нелегально, ниже, чем процент граждан Китая и стран Юго-Восточной Азии.

Консул посоветовал гражданам России искать законную работу в Республике Корея. Он отметил, что наши соотечественники, работающие на территории его страны легально, заняты в таких областях, как научные технологии, образование, спорт и культура.