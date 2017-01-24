Александр Битаров: «Не хочется ходить в троечниках»

Автор: Мария Серебрянникова

Председателя правительства Иркутской области Александра Битарова беспокоит то количество информационных скандалов, которые в последнее время с завидной регулярностью вспыхивают в регионе. Похоже, это беспокойство и стало главной причиной проведения пресс-конференции, на которую были приглашены иркутские журналисты. «СМИ могут очень серьёзно воздействовать на умы людей. Поэтому хотелось бы просить вас, чтобы вы к освещаемым вопросам относились взвешенно», – отметил Александр Битаров. В ответ журналистам захотелось напомнить, что СМИ – это только зеркало, которое отражает реальность. Но они вежливо промолчали. Как-то неловко, в самом деле, указывать председателю правительства на такие очевидные вещи.

Массовые отравления спиртосодер-жащей жидкостью Александр Битаров назвал бедой и следствием недоработки всех органов власти Автор фото: из архива редакции

Информационные скандалы и в самом деле вспыхивают в Иркутской области слишком уж часто. Не успели потухнуть леса, как пришла зима и принесла замерзающую Вихоревку. Отравления «Боярышником» уступают место червивым конфетам в новогодних подарках для детей из социально незащищённых семей.

– Разные эксперты высказывают разные мнения, делают очень серьёзные заключения и даже обвинения в адрес губернатора, хотя зачастую и фактов-то нет, – Александр Битаров сразу расставил все точки над «i».

Быстро перебрав все темы и на пальцах доказав, что они освещаются однобоко, председатель правительства дошёл наконец до червивых конфет.

– Кто видел червей? – обратился с вопросом Александр Битаров. – Я давал министерству социального развития поручение, чтобы они обошли сотни людей и задали вопрос: «Видел кто-нибудь червей?» Ни у губернатора, ни у министра не могло быть и мысли закупить плохую продукцию. Мы же понимаем, что всё это политизировано, и выносим всё не просто на российский уровень, а буквально на международный.

Радостно, что в этом поиске газета, кажется, смогла помочь правительству. Ведь пока министерство социального развития бессмысленно тратит время и «обходит сотни людей», те, кого оно ищет, сами обращаются в редакцию. Конечно, никто не хотел, чтобы черви были, но они всё-таки есть, и это объективный факт, на который политика никак не влияет.

Достаточно долго, но недостаточно подробно Александр Битаров рассказывал о ситуации, сложившейся вокруг иркутского аэропорта. По словам председателя правительства, речь идёт не о продаже объекта, а об управлении им на паритетных началах. «Могу подтвердить, что проводятся переговоры с компанией «Новапорт» о совместном развитии иркутского аэропорта, – заявил Битаров. – Речь идёт не только о развитии старого, но и о строительстве нового. Фигурируют суммы в 4-5 миллиардов рублей на строительство дополнительного здания около старого аэровокзала и 15-16 миллиардов вложений в новый аэропорт. Сами мы однозначно не сможем выполнить условия, поставленные федеральным центром при передаче аэропорта в областную собственность. Никто бы не смог: ни Ерощенко с его правительством, ни Левченко с его правительством. В любом случае нужен инвестор».

При этом председатель правительства подтвердил, что процесс находится в стадии переговоров. Проектная компания, о которой было заявлено ранее на пресс-конференции губернатора, до сих пор не зарегистрирована. Какое решение будет принято в итоге, пока никто не может сказать. Известно лишь, что в переговорах участвует лично губернатор.

Массовые отравления спиртосодержащей жидкостью Александр Битаров назвал бедой и следствием недоработки всех органов власти, в первую очередь уровня федерального.

– Когда я работал в железнодорожной больнице, примерно 35-36 лет назад был у нас подобный случай. На железной дороге вскрыли цистерну с метиловым спиртом. Тоже было очень много летальных исходов, около 50, наверное. Не знаю, почему так подчёркивается, будто нынешняя трагедия побила все рекорды по количеству смертей. Конечно, тема крайне болезненная, но излишне политизированная, на мой взгляд.

Не обошлось без темы отопительного сезона. Он, как известно, в этом году проблемный. «В информационном плане нас уже достала Вихоревка, – посетовал Битаров. – Там тоже работает следственный комитет, и я надеюсь, будут выявлены герои дня, им будут предъявлены претензии».

Журналисты поинтересовались, какие выводы, кроме увольнения министра ЖКХ Капитонова, у которого и без того истекал срок трудового договора, были сделаны из вихоревской истории. «А вы жаждете больше крови? – удивился в ответ председатель правительства. – Министра нет, замминистра нет, первого замминистра нет. Ещё кого убрать?» Правда, Александр Битаров тут же оговорился, что кадровые вопросы нужно было решать гораздо раньше и ещё раньше разбираться и с котельной, и с главой поселения, который подписывал контракты. «Но не более того, – добавил Битаров. – Если всех уволить, кто будет работать-то?»

Александр Битаров высказался о ситуации с деньгами, которые Росатом то ли выделил, то ли не выделил на развитие Ангарска. «Это налоговые отчисления Росатома, которые компания должна платить по закону. Если бы речь шла о деньгах, выделенных сверх налоговых отчислений, тогда безусловно. Однако, насколько мне докладывали, Росатом не платил ничего сверх того, что должен платить по закону. То, что входит в налоговые платежи, это бюджет Иркутской области и отчасти бюджет муниципалитета», – констатировал председатель правительства.

«Нашей ошибкой и ошибкой предыдущего правительства» назвал Битаров решение о создании интерната для ребятишек в Черемхове. Теперь всем понятно, что решение сосредоточить большое количество детей с тяжёлыми патологиями в одном учреждении было ошибочным. Однако, по мнению Александра Семёновича, это скорее ошибка предыдущего правительства.

– Тут какая-то путаница, – попытались уточнить журналисты. – Всё-таки решение о формировании интерната в Черемхове было принято в октябре 2015 года уже вашим правительством...

– Ну, коллеги, в октябре правительство ещё не было полноценным, – рассмеялся Битаров. – Я вышел на работу 4 октября, а министров назначали вплоть до января. Так что решение явно готовилось ещё предыдущим правительством.

Правда, стоит уточнить, что и министр социального развития, и зампред, курировавший это направление в предыдущем правительстве, сохранили свои должности при новом губернаторе. Так что в данном случае трудновато разделить время на «до» и «после».

Ротация кадров, которая началась в здравоохранении с приходом нового министра Олега Ярошенко, как выяснилось, начала беспокоить и председателя правительства. За последнее время в лечебных учреждениях региона сняты главные врачи в 26 лечебных учреждениях. При этом новые руководители вряд ли смогут кардинально улучшить ситуацию, поскольку дополнительных ресурсов им никто не выделил, а ситуацию они зачастую знают хуже, чем прежние руководители.

– Кадровая политика – это прерогатива министра здравоохранения. Безусловно, часть кадров нужно было менять. Но меня откровенно беспокоит количество людей, которые были подвергнуты увольнению. Буквально на днях мы обсуждали этот вопрос с зампредом. Мы собираемся Олега Николаевича (Ярошенко, министр здравоохранения. – Ред.) пригласить и задать вопросы. Есть отдельные жалобы, сигналы, с которыми надо разбираться. Некоторые врачи работают и по 30 лет, и там принято абсолютно правильное решение. Но такой кадровой чистки не было ещё ни в одной сфере. Надо разобраться. Как мне озвучила Валентина Феофановна (Вобликова, зампред правительства. – Ред.), она свою озабоченность губернатору уже высказывала. Мы с ней на этот счёт договорились, что проведём определённый анализ, и если сочтём, что это перебор, будем озвучивать губернатору.

– В конце года на пресс-конференции председателя ЗС Сергея Брилки было сказано, что прорабатывался вопрос о внесении изменений в Устав Иркутской области, благодаря которым председатель правительства мог бы сам формировать свою команду. Как вы к этому относитесь? – поинтересовались журналисты.

– Откровенно говоря, я был бы за это, – ответил Битаров. – При условии, что за губернатором сохранялись бы ключевые посты, как это делается на уровне федерации. Ответственность перед губернатором всё равно несу я. Сработало министерство ЖКХ плохо – губернатор мне претензии предъявляет. Так что тема была озвучена, имеет ли она место в общении губернатора и председателя ЗС, я не знаю. Сегодня это прерогатива губернатора. Сергей Георгиевич (Левченко, губернатор. – Ред.) очень добрый и мягкий человек. Я больше недоволен работой отдельных членов правительства, чем Сергей Георгиевич. Может быть, одного-двух уже отправил бы в отставку. А Сергей Георгиевич говорит: «Давай поможем». Наверное, надеется на совесть. У меня более жёсткие требования. Лично я оценил свою работу и работу правительства на тройку. Но если несколько человек поменять, мы бы вытянули на четыре с минусом. Не хочется ходить в троечниках.