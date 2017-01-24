+ добавить комментарий

А эти конфеты – с червяками

«Это факт, а не провокация или чей-то злой вымысел», – говорит иркутянка Елена Потапова

Автор: Наталья Мичурина

В пятницу Елена Потапова позвонила в редакцию и пригласила нас собственными глазами увидеть червяков в конфетах из подарочных наборов, предназначавшихся двум её детям. Наше издание совершенно осознанно оставляло за пределами страниц газеты новость, взорвавшую информполе после праздничного затишья. Мы полагали, что случаи быстро расследуются и власти предъявят журналистам причины и виновных. Но развитие истории к настоящему времени показало: вместо попытки разобраться чиновники свалились в нервный политпиар с поиском тех, кто воюет с губернатором. На самом деле, Елена Потапова ни с кем не воюет. Она просто пытается понять, почему эту далёкую и мелкую для большинства, но настолько близкую и понятную ей как человеку, который несёт ответственность за детей, проблему, по сути, игнорируют.

Информация о первых заявлениях от родителей, получивших подарки от органов соцзащиты, поступила в Роспотребнадзор 22 декабря. А уже 11 января пресс-служба правительства Иркутской области распространила официальное сообщение о том, что фактов, подтверждающих наличие червей в конфетах из новогодних подарков, нет. Хотя на тот момент власти признали существование трёх обращений с этой проблемой. В прошлый вторник глава регионального правительства Александр Битаров, отвечая на вопросы, заявил: «Кто видел этих червей? Я дал поручение министерству социального развития, чтобы обошли сотни людей и выяснили, видел их кто-нибудь или не видел».

И всё-таки они существуют. Елена Потапова, взятые ею под опеку трёхлетняя Даша и пятилетний Никита как раз из тех, кто червей в конфетах видел.

Приёмной мамой Елена стала в 35 лет. Решение взять детей на воспитание было осознанным. И готовилась она к этому четыре года. Малыши переехали из Ангарска в двухкомнатную квартиру в иркутской новостройке, где женщина с помощью родственников сделала ремонт.

В воскресенье на пороге квартиры нас встречали хозяйка, Никита, Даша и две мальтийские болонки. Перед разговором Елена предлагает чай и шарлотку. «Не бойтесь, здесь червей нет», – шутит она, пытаясь разрядить обстановку, но скрыть собственное волнение ей не удаётся. Мы попросили разрешение сделать видеозапись нашего разговора.

Решение предать случай огласке далось ей нелегко. Ни муж, ни знакомые не поддержали её. «Мне советовали: «Выброси ты эти конфеты и всё». Это ещё родители не знают, тоже бы не одобрили», – рассказывает Елена. Но она работала начальником сектора охраны труда на железной дороге и прекрасно понимает, как должны формироваться детские сладкие подарки. «Необходим осмотр 5% конфет, – Елена даёт короткую вводную информацию. – При проверке конфеты должны были быть разломлены. Их нужно было осмотреть, потому что они предназначаются детям. Есть санитарные нормы и правила, в соответствии с которыми на каждом этапе должно быть всё осмотрено, завизировано, зафиксировано, что такая-то конфетка выпущена тогда-то на такой-то фабрике, чтобы не было просрочки. И внешний вид тоже должен соответствовать свежему продукту».

– В прошлом году подарки были не очень хороших марок, мои дети такие конфеты не едят, – говорит она. – Мы вообще спортом занимаемся: Никита – дзюдо, Даша – художественной гимнастикой, я сама хожу в спортзал. И привыкли к здоровой и простой пище. В этом году, получив подарок, я обрадовалась, что в нём конфеты хороших фабрик, есть «Красный Октябрь». Я давала каждому ребёнку по конфетке. А они целиком, как правило, их в рот закидывали. А тут они у меня не доели творожок, и я разломила одну пополам. И увидела вот что...

Елена открыла балкон и внесла пакетик, куда были сложены остатки новогоднего подарка вместе с упаковкой. Собственно, червячки, напоминающие тех, что живут в яблоках, были в шоколадных конфетах «Коровка». «В каком коровнике эту «Коровку» держали»? – комментирует Елена.

– Дети, наверное, были шокированы?

– Некоторое время они спрашивали: «А эти конфеты с червяками?» Теперь уже всё забылось.

– Вы к тому времени знали что-нибудь о том, что жалобы на подобное поступают?

– Произошло это после праздников, я и не слышала об аналогичных случаях, а об этом, оказывается, уже писали. Я человек брезгливый и вынесла пакет на балкон, но прежде всё зафиксировала на фото и видео, – продолжает женщина. – После позвонила и в опеку, и в соцзащиту. В соцзащите мне сказали: «Приезжайте, мы вам заменим подарок». Простите, зачем мне нужен такой же подарок? Зачем мне сидеть и ковырять эти конфеты, искать, есть там червяки или нет? Я отказалась от замены.

По телефону я обратилась к моим кураторам в службу опеки. Там сказали, что перезвонит человек, который занимается расследованием этого случая. Ровно через минуту мне позвонила от ИП Степанова некая Вера Евгеньевна. Она представилась поставщиком конфет. До сих пор не смогла выяснить, как у неё оказался мой телефонный номер. Я не знаю, кто эта женщина. Но ИП Вера Евгеньевна Степанова не зарегистрирован, я просила уточнить моих друзей. Она стала мне писать СМС и сбросила свой электронный адрес. Сказала, что хочет приехать ко мне домой, потому что сомневается, что это действительно тот подарок. Я не стала с ней разговаривать и заблокировала. Забила её электронный адрес и выяснила, что он принадлежит компании «Прок-Сервис», которая является крупным поставщиком конфет в наш регион. Зашла на сайт компании, а её конфетный каталог уже почищен. Осталось только в ленте новостей сообщение, что они являются крупнейшим поставщиком конфет «Коровка».

Дальше выяснилось (об этом мне сказали в опеке), что случаем занимается Следственный комитет. У меня было два или три разговора с секретарём в приёмной Следственного комитета. «Что вы так настойчиво звоните? Виктор Николаевич вам сам позвонит», – сказала она мне после очередного звонка, взяла мой мобильный, и с тех пор молчок. (Вчера, после обращения нашего журналиста в Следственный комитет, с Еленой связался следователь. – «ВСП».)

Червячки, напоминающие тех, что живут в яблоках, были в шоколадных конфетах «Коровка» Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

– Чего вы в конечном счёте добиваетесь?

– Я бы хотела, чтобы прекратили выдавать такие подарки. Нет хороших – другие не надо. Я действую только в интересах своих детей. Нужно запретить выдавать подарки, если у кого-то, как я предполагаю, возникает возможность таким образом реализовать некачественный товар. А я могу и самостоятельно купить своим детям конфеты.

Куда бы я официально ни обращалось, мне подсовывают статьи вроде той, что я прочитала недавно: мол, что открыт сезон охоты на губернатора, что матери хотят подорвать честь и достоинство главы региона. Мне бы очень хотелось показать свои материалы человеку, который это написал. Хотя лицо я не публичное. Мне популярность ни к чему. Занимаюсь детьми, собаками. Не состою ни в каких организациях, только являюсь членом Белорусского общества.

– Наверняка от вас потребуют доказать, что вы не фальсифицировали этот подарок.

– Мне уже говорили, что у меня нет доказательств. Ещё раз хочу напомнить чиновникам, что 22 декабря я получила два подарка, расписалась за них, мои паспортные данные имеются в соцслужбах. Взяла подарки, как мне сказала опека. Зачем мне формировать подложные подарки? Я стараюсь быть хорошей мамой. Вообще, трудно доказывать, что ты не верблюд.

– Вы оказались единственным человеком, который захотел публично рассказать эту историю.

– Ничего постыдного я не совершаю. Я же опекун, меня надо выслушать, взять хотя бы заявление. Поэтому, не добившись ничего в Иркутске, я и написала в среду на сайт президента РФ. И в пятницу мне пришёл ответ о том, что моё обращение передано в региональное правительство, прокуратуру и «Народный Фронт». Планирую обратиться в Роспотребнадзор. На все эти разбирательства необходимо время.

Вот вы спрашиваете меня о том, чего я хочу добиться. Мне бы очень хотелось найти других пострадавших в этой истории людей. Давайте сделаем всё, чтобы это не повторилось.