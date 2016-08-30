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Восточно-Сибирская правда
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Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова
15 сентября, четверг
Идиот 16+
Фёдор Достоевский, постановка Геннадия Шапошникова
Длительность: 3 ч. 30 мин.
18.30, Основная сцена
Оскар и Розовая дама 12+
Эрик-Эммануил Шмитт, постановка засл. арт. России Геннадия Гущина
Длительность: 1 ч. 50 мин.
18.30, Камерная сцена
16 сентября, пятница
Прощание в июне 16+
Александр Вампилов, постановка Геннадия Гущина
Длительность: 3 ч. 10 мин.
18.30, Основная сцена
Скамейка 16+
Александр Гельман, постановка Сергея Тищенко
Длительность: 1 ч. 20 мин.
18.30, Камерная сцена
Король умирает 18+
Эжен Ионеско, постановка Всеволода Гриневского
Длительность: 1 ч. 30 мин.
19.00, Другая сцена
17 сентября, суббота
Женитьба 12+
Николай Гоголь, режиссёр Рустем Фесак
Длительность: 2 ч. 30 мин.
18.30, Основная сцена
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