Клиенты сибирских офисов Альфа-банка совершают платежи до 21:00

Альфа-Банк улучшает условия обслуживания корпоративных клиентов Новосибирского филиала. Операционный день в регионе продлен с 19:30 до 21:00 по местному времени. Теперь платежи клиентов в рублях, направленные до девяти вечера, банк сможет исполнить текущим днем. Также до 21:00 Новосибирский филиал проводит срочные переводы по системе БЭСП. Обновленный сервис по рублевым платежам доступен всем корпоративным клиентам Новосибирского филиала и его операционных офисов в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Томске, Омске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, Ангарске, Бердске, Железногорске.

Руководитель по развитию расчетных проектов Петр Зубрицкий: "Недавно Расчетно-кассовый центр Банка России в Новосибирске перешел на новое время работы, стал принимать электронные сообщения банков по переводам денежных средств до часа ночи. Это открыло нам возможность расширить операционный день для клиентов в регионе. В Новосибирске сейчас самый продолжительный операционный день среди филиалов банка. Уверен, что клиенты сибирских отделений оценят дополнительное удобство расчетов в Альфе. Теперь они могут отправлять деньги в вечернее время с уверенностью, что банк исполнит их текущим днем."

Комиссии банка за платежи в рамках продленного операционного дня не изменяются. Продленный операционный день доступен корпоративным клиентам всех сегментов в рамках пакетов услуг, а также в рамках стандартного тарифного сборника (поручения с пометкой pay-today в интернет-банке).