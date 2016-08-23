Восторгу нет предела

Автор: Галина ЕФРЕМКИНА

Вот и август уже на исходе. А это значит, что впереди многочисленные праздники урожая не только на малых садовых участках, но и, в частности, в отдельных садоводствах и общегородских масштабах. К примеру, в иркутском Сибэкспоцентре на днях прошла выставка-ярмарка «Огород. Сад. Загородный дом», шестнадцатая по счёту. И, как всегда, с небывалым размахом и неподдельным восхищением.

Действительно, здесь есть чему восхититься и осознать, что в Иркутске можно вырастить практически любую садовую или огородную культуру. Было бы желание… А этого у иркутян с лихвой. Вы бы видели их заворожённые глаза от изобилия красок представленных экспонатов и буйства фантазии их авторов. Нынче даже подойти к стендам ангарского клуба «Академия на грядках» было сложнее, чем в прошлые годы… Иркутяне также хотят иметь семена многих новинок из коллекции ангарчан. Особым спросом пользовались семена коктейльных и перцевидных сортов томатов Малинка, Измаил, Таганка, Везувий, отечественных сортов лука Кремень, хорошо хранящегося в зимнее время, огурца Троя, перца Магно (оранжевый), Раиса (жёлтый), Ред барон (крас­ный). Взвешивали баклажаны чуть ли не по полтора килограмма. Цветная капуста сорта Марина достигла рекордного веса – около трёх кило­граммов, и к ногам гостей она тянулась длинным веером красивых листьев, невольно ассоциирующий с роскошным хвостом павлина.

Кстати, о павлине. Он также роскошно присутствовал в очаровательной экспозиции шелеховского городского клуба «Жарок» и отличался только овощным привкусом. Выделялись здесь и экзотические букеты сочных тюльпанов из перца в декоративной вазе из тыквы.

Валентина Ивановна Урнышева, председатель клуба «Жарок», подвела меня к одному из стендов и с гордостью показала выращенный ею миндаль, самый настоящий орешек. Оказывается, и его выращивают в Иркутске, только единичные садоводы. У Валентины Ивановны этот кустарник уже семь лет украшает садовый участок, плодоносить стал на пятый. А приобрела она его на одной вот из таких выставок и считает удачной покупкой.

Изюминкой экспозиции в иркутском клубе «Садовод и огородник» считают композицию «Так начинался Иркутск» в честь 355-летия Иркутска. Над её созданием поработала Ирина Моисеевна Бакштановская. Исторические выписки о том, что в 1767 году медколлегия из Санкт-Петербурга отправила на имя иркутского губернатора семена картофеля с требованием, чтобы их раздали любителям мещанам и велели сеять. А сегодня только Мария Семёновна Будкевич представила на показ 25 сортов картофеля, не говоря о том, что полки здесь просто ломятся от выращенных овощей и фруктов – яблок, груш, винограда, абрикоса, арбузов, дынь, томатов, перцев, огурцов и моря цветов.

Нынешний юбиляр – иркутский клуб садоводов-опытников имени Томсона, ему уже 55 лет, – как всегда на высоте. Из года в год экспонаты выставки всё больше пополняются. Только нынче более сорока его членов представили образцы выращенной продукции, которая просто удивляет и завораживает не только внешним видом, но и качеством. Ведь многое из того, что представлено, можно испробовать и оценить по достоинству. По-прежнему лидером по выращиванию винограда является томсоновский клуб. Например, нынче они представили лишь 25 сортов винограда. А в целом только один Владислав Николаевич Троицкий изучает более 80 сортов как в теплице, так и в открытом грунте. Кстати, пусть не сомневаются скептики: иркутский виноград не хуже тех сортов, что выращивают на западе, ни по урожайности, ни по вкусовым качествам.

Пожалуй, 35 сортов яблок, 12 сортов вишни,10 сортов абрикоса, слив настолько привлекли внимание садоводов-любителей, что не было отбоя от многочисленных вопросов «как» и «почему». Ультраранние арбузы и дыни В.И. Мальшакова, обалденные тыквы, помидоры, перцы, лук Эксибишен Л.И. Строцкой, великолепные цветы и капуста Т.И. Лютенко, аптекарский огород в контейнерах, организованный Т.В. Кузнецовой, больше всех привлекали внимания окружающих, которые дотошно выспрашивали, как всё это вырастить. Больше всего вопросов досталось, конечно же, Людмиле Иннокентьевне Строцкой. В частности, она выступила с мастер-классом по урокам жаркого 2016 года. Много интересного рассказала она при встрече с садоводами, и «Подворье» обязательно поведает об этом в одном из ближайших номеров.

Порадовали своими экспозициями ангарский клуб «Надежда», иркутский клуб «Лето», садоводы из Куйтуна, члены садоводства «Октябрьское»… О них можно говорить много, они заслужили достойное внимание. Не случайно многие из них приняли участие в мастер-классах, и успешно. Например, секретами получения семян в домашних условиях делились летовцы; куйтунцы рассказывали о луке-чесноке Рокамболь и о том, как получить в условиях Сибири ранние овощи с малыми затратами; об особенностях выращивания хвойных растений говорили томсоновцы; профессор из СИФИБРа, доктор сельскохозяйственных наук Ю.Ф. Палкин рассказал о гибридах огурца и томата фирмы «Гавриш» с урожайностью 7–10 кг с кв. м в парниках и открытом грунте; члены клуба «Садовод и огородник» раскрыли тему выращивания арбузов и дынь.

Но было на выставке и кое-что необычное, вернее, непривычное. К примеру, в первый день выставки был проведён мастер-класс с демонстрацией процесса холодного отжима масла из семечек на деревянном прессе от клуба «Гармония». Посетителям впервые представилась возможность ощутить и понять ценность масел, полученных таким образом. Прежде всего это качество. Вывод напрашивается один – на сегодня люди практически не знают настоящего вкуса масла, его цвета и запаха. Так считает и член клуба «Гармония» Валентина Николаевна Савина.

Кстати, о качестве производимой продукции говорят много. Я не удивлюсь тому, что мы не знаем запаха настоящего масла из подсолнечника. Но ведь двадцать лет назад мы удивлялись самой сладкой и сочной моркови, выращенной био­динамическим методом в усадьбе иркутских биодинамиков Ларисы Ивановны и Сергея Юрьевича Тужилиных. Давно ли это было? А сегодня они ещё предлагают самый настоящий мёд со своей пасеки. Скажу сразу – вкуснее ничего не пробовала.

Какова биодинамика 2016 года? Со слов Л.И. Тужилиной это, во-первых, влажность, во-вторых, обильный рост грибов в этом году. Садоводы уже жалуются, что пошли гнили. А ведь биодинамики работают в этом плане очень вдумчиво. Они задают себе вопросы, чем же могут помочь своим растениям, как сохранить урожай. На первый план встаёт вопрос качества. В биодиманике есть несколько трав, которые помогают отправить те же грибы в свою стихию, в землю. Чтобы грибные заболевания не распространялись на растения, их опрыскивают чаем из хвоща полевого, в котором содержится до 90% кремнекислот. Чай из коры дуба поможет от бактериальных заболеваний, так как в нём до 70% кальция, который хорошо усваивается растениями.

Есть препарат роговой кремний, который можно назвать солнечным препаратом. В прошлом году его применение не требовалось, так как действительно было много солнца и света. Этот год – противоположный, когда опрыскивание кремнием просто необходимо для поддержания света в растениях для большего количества сухого вещества. Ведь мы не хотим питаться плодами, наполненными влагой. Вот такая она, биодинамика. Просто мы не всегда понимает толк от неё. А напрасно. Ведь качество произведённой продукции нас на сегодня должно волновать прежде всего.

Считаю, что праздник урожая удался. Он вселяет оптимизм и веру в отечественное садоводство.