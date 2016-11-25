«Ростелеком» обеспечил связью более полутора тысяч семей в коттеджных поселках Приангарья

В ноябре возможность пользоваться современными услугами связи появилась у жителей поселков «Ручеек» и «Ново-Иркутский» , расположенных в близи областного центра, а также «Телецентр» и «Галачинский» в Братске.

«Сегодня все больше людей перебираются из крупных городов в пригородные поселки, многие из которых строятся «в чистом поле», – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Мы и за городом обеспечиваем абонентов привычным набором услуг: скоростным интернетом, в том числе через Wi-Fi, интерактивным телевидением, включая трансляцию каналов в HD-качестве, домашним телефоном».

Волоконно-оптиче ские линии связи обладают большой полосой пропускания, поэтому скорость и качество передачи данных выгодно отличается от других технологий (как проводных, так и беспроводных) и обеспечивают скорость доступа до 10 Гбит/с.