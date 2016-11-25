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Восточно-Сибирская правда
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«Ростелеком» обеспечил связью более полутора тысяч семей в коттеджных поселках Приангарья
В ноябре возможность пользоваться современными услугами связи появилась у жителей поселков «Ручеек» и «Ново-Иркутский»
«Сегодня все больше людей перебираются из крупных городов в пригородные поселки, многие из которых строятся «в чистом поле», – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Мы и за городом обеспечиваем абонентов привычным набором услуг: скоростным интернетом, в том числе через Wi-Fi, интерактивным телевидением, включая трансляцию каналов в HD-качестве, домашним телефоном».
Волоконно-оптиче
Комплекс услуг по оптическим технологиям «Ростелеком» предоставляет жителям коттеджных поселков в достаточно короткие сроки. Весь процесс, начиная от поступления коллективной заявки жителей поселков до момента, когда в дом приходит высокоскоростной интернет с интерактивным телевидением и зазвонит телефон, занимает 2-3 месяца.
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