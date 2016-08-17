+ добавить комментарий

Земля уходит из-под ног

Губернатор забыл о своих прошлогодних обещаниях

Автор: Светлана Торопова

13 сентября областная коллегия судей заново рассмотрит своё прежнее решение, по которому ветераны бывшего иняза обязаны освободить земельные участки на Байкальском тракте и за собственный счёт снести свои дома. Ликвидации подлежат 33 усадьбы на площади около шести гектаров. Два десятка лет назад участки лучшие педагоги института получили в награду от института. Сегодня ситуация повернулась так, что преподаватели оказались нарушителями, самовольными захватчиками земель. Если они не согласятся добровольно освободить территорию, то их усадьбы снесут бульдозерами. Вступиться за бедолаг вызвался Сергей Левченко, когда шёл на губернаторские выборы. Он пообещал, что, как только станет главой региона, сразу возьмётся отстаивать интересы педагогов. Кресло губернатора Левченко занял. Но вспоминать о своих обещаниях, данных людям, не спешит.

Ситуация повернулась так, что преподаватели оказались самовольными захватчиками земель. Если они не согласятся добровольно освободить территорию, то их усадьбы снесут бульдозерами Автор фото: Николай БРИЛЬ

Педагоги – грамотные люди, они хорошо понимают, что губернатор региона не может вмешиваться в судебный процесс. Но как раз о препятствовании правосудию речь не шла. Был разговор об обращении к федеральным органам власти с просьбой рассмотреть возможность оставить участки за арендаторами. Гарантий результата с Левченко никто не спрашивал. Для заслуженных людей – кандидатов и докторов наук, которых поставили в унизительное положение, – важен был сам факт поддержки от областной власти.

Начало общения с будущим губернатором для педагогов было многообещающим. Левченко с лёгкостью посулил ветеранам всяческую помощь, если ему удастся занять место губернатора. «На приём к Сергею Левченко мы пришли целой делегацией. Он выслушал нас, сказал, что обязательно будет нам помогать. Как только его изберут, он сразу начнёт отстаивать наши интересы. Если потребуется, выйдет напрямую на президента страны. Пообещал, что точно так же, как ему удалось отстоять мемориал в Пивоварихе, он будет отстаивать наши интересы», – рассказывает кандидат медицинских наук, профессор, заслуженный работник культуры России, писатель, поэт, театральный критик Арнольд Беркович.

Справедливости ради следует отметить, что мемориал в Пивоварихе, часть территории которого хотели отдать под расширение аэропорта, отстояли люди – жители посёлка и родственники жертв политических репрессий. Коммунисты присоединились к общему движению, инициаторами которого стали жители Пивоварихи и общественники.

Сегодня очевидно, что никаких ходатайств к главе государства, тем более напрямую, Левченко и не планировал. Чтобы понять это, достаточно прочитать протоколы его встреч с Владимиром Путиным. В разговорах Левченко скован, старается приукрасить картину в регионе, обсуждения проблемных вопросов избегает, больше оправдывается, чем хочет о чём-то попросить. В такой обстановке трудно себе представить, что губернатор решится ходатайствовать о судьбе горстки педагогов, которых выгоняют с земли. Но тогда, обманутые обещаниями, преподаватели рассчитывали, что у кандидата в губернаторы есть рычаги влияния на ситуацию, а главное, желание помогать обездоленным.

Участки на 21-м километре Байкальского тракта преподаватели получили в 1997 году. Земли были распределены между лучшими педагогами вуза. Договоры аренды заключались с условиями: за собственный счёт получатели земель должны были установить подстанцию, обнести общий участок забором и в течение года с момента заключения договора начать строительство. Если этого не сделать, землю обещали передать следующему желающему. Естественно, все счастливцы бросились исполнять установленные требования. Чтобы возвести постройку, люди продавали квартиры и дачи. Почти 20 лет землевладельцы исправно вносят арендные платежи за землю, содержат территорию в порядке.

Заявлять права на ставшие сейчас «золотыми» участки у залива Ангары в 2011 году стало территориальное управление Росимущества. Спустя два года состоялся суд: ведомству было отказано в удовлетворении иска. Новая судебная тяжба началась в 2014 году. На этот раз с инициативой отобрать участки у ветеранов вуза вышло непосредственно управление Росимущества. В январе 2015 года районный суд вновь вынес решение оставить земли за преподавателями. Суд первой инстанции решил, что педагоги с согласия вуза заняли участки и использовали их таким образом, как было предписано в договоре. Кроме того, обратившись в суд спустя 17 лет после оформления документов, федералы пропустили сроки исковой давности, поэтому истец не может требовать возврата земель.

Прямо противоположную позицию занял областной суд. Апелляционная инстанция, куда обратился истец, назвала усадьбы, размещённые на участках, незаконными постройками и обязала арендаторов в течение полугода за свой счёт ликвидировать строения.

Шестимесячный срок, отведённый судом для сноса строений, был на исходе, когда корреспонденты «Восточки» напомнили губернатору о ситуации. В декабре 2015 года Сергей Левченко побывал на встрече в редакции. Сами педагоги так и не смогли добиться высочайшего приёма. В это время они подали кассационные жалобы на решение областной коллегии судей.

«Мне известно об этой ситуации. Ко мне эти люди приходили в июне. Человек десять их, наверное, было. Рассказывали историю давнишнюю. Сначала им разрешили, выделили участки за хорошую работу, а потом начали предъявлять претензии, что они «самовольщики». Исходя из их объяснения, по отношению к ним, конечно, поступили несправедливо. Такие случаи у нас, к сожалению, бывают. Шёл судебный процесс, тогда я не имел возможности вмешаться», – узнав от журналистов, насколько печально история может закончиться для ветеранов, Сергей Левченко предложил встретиться с арендаторами лично и по итогам разговора наметить действия, которыми мог бы помочь глава региона. Отличная была бы идея, если бы кто-то захотел её исполнить. Корреспонденты передали губернатору контакты преподавателей. После этого ещё долго надоедали помощникам главы региона с расспросами, когда состоится заветная встреча. Естественно, никакой встречи никто не планировал.

Игра в «кошки-мышки» продолжилась спустя пару недель на традиционном предновогоднем приёме губернатора, куда как заслуженного, уважаемого человека пригласили Арнольда Берковича. «Было много народа. Когда я подошёл к Сергею Левченко, он сказал, что помнит меня, спросил, почему мы не приходим к нему на встречу, и очень удивился, когда узнал, что причина в том, что мы просто не можем к нему попасть. Посоветовал звонить к нему в приёмную, – рассказывает Арнольд Владимирович, – но и после этого разговора мы не смогли записаться к нему. Звонки в приёмную не помогли».

Не переставая верить в то, что губернатор среди своих трудных дел всё-таки вспомнит о них и поможет, педагоги опубликовали в одной из иркутских газет открытое письмо к главе региона.

Вот пара выдержек из этого послания от иркутских интеллигентов: «В период вашей избирательной кампании мы с вами обсуждали сложившуюся ситуацию и вы, выразив понимание, полностью нас поддержали и обещали нам помочь. Мы не отрицаем самостоятельности судебной системы, но история знает вмешательство президента России Владимира Путина в ситуацию в подмосковном садоводстве «Речник», которое позволило сохранить садоводство. Поэтому мы уповаем на высказанную вами во время нашей встречи заинтересованность в нашей судьбе и надеемся, что благополучно завершившиеся выборы не отменяют вашу склонность и решимость вмешаться в сложившуюся ситуацию…

Мы всей нашей жизнью, трудом по подготовке специалистов в Иркутской области заслужили человеческое отношение к себе и право на землю, которую мы облагородили, затратили горбом заработанные средства. Для нас эти участки являются заслуженным местом жительства и местом отдыха в преклонном возрасте. И, если справедливость не восторжествует и поддержка нам не будет оказана, это вынудит нас на нестандарт­ные способы защиты, что не исключает серьёзное воздействие на наше здоровье и нежелательный политический резонанс». В ответ – никакой реакции. Намёки на необходимость выполнять данные обещания в очередной раз оказались непонятыми. И перспективами «серьёзного воздействия на здоровье педагогов», как и «нежелательного политического резонанса», Левченко так и не проникся. Пламенное послание ветеранов ушло в пустоту.

На сегодня и без того небогатый арсенал средств, которыми могли воспользоваться педагоги, исчерпан. Сколько времени и сил люди потратили на то, чтобы понять, что их обманули. А ведь, чтобы выполнить обещание, не требовалось делать ничего сверхъестественного: всего лишь выслушать людей и попросить федеральное ведомство внимательнее отнестись к делу. Это всё, на что могли рассчитывать арендаторы.