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Губерния: 30 августа 2016

Общество

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Памятные даты

 № 1 из 1
1 сентября 80 лет назад (1936) в Иркутске открылась школа № 23 по улице Советской, 172.
Автор фото: baikal-info.ru

1 сентября 80 лет назад (1936) в Иркутске открылся музыкальный техникум, впоследствии училище искусств. Ныне государственное образовательное учреждение Иркутский музыкальный колледж (ул. Карла Маркса, 28).

1 сентября 80 лет назад (1936) в Иркутске открылась школа № 43 на улице Авиастроителей, 30.

1 сентября 60 лет назад (1956) на основании приказа Министерства народного образования восстановлено совместное обучение мальчиков и девочек в начальных и средних школах Иркутска.

1 сентября 30 лет назад (1986) приняла первых учащихся новая средняя школа в микрорайоне имени Маршала Конева. В настоящее время это средняя общеобразовательная школа № 28 (ул. Маршала Конева, 22).

1 сентября 30 лет назад (1986) в Иркутске открылась новая школа № 31 в микрорайоне Зелёный, 46.

1 сентября 25 лет назад (1991) на базе средней школы № 47 начал работать лицей № 47 Иркутского университета. В настоящее время это средняя общеобразовательная школа – Центр образования № 47 (проспект Маршала Жукова, 36).

1 сентября 25 лет назад (1991) открылся технический колледж при Иркутском политехническом институте. Ныне это Машиностроительный колледж при Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИрНИТУ), ул. Баррикад, 147.

1 сентября 125 лет назад (1891) в Иркутске состоялась закладка часовни во имя иконы Иверской Божьей Матери, которая располагалась в центре Ивановской площади перед домом В.П. Сукачёва (ныне площадь Труда). В 1892 году работы были закончены. Она сооружалась на средства купца А.М. Сибирякова. Проект составил архитектор В.А. Кудельский. 

В 1931 году часовню разрушили. На этом месте ныне устроен сквер с фонтаном перед цирком.

1 сентября 50 лет назад (1966) началось возведение десяти крупнопанельных жилых домов на ул. Станиславского (Лисиха). 

За четыре месяца, к 1 января 1967 г., было построено и введено в эксплуатацию 20 тыс. кв. м жилья.

1 сентября 50 лет назад (1966) на углу ул. 1-й Советской и Декабрьских Событий закончено сооружение каркаса здания для проектных институтов «Гипросовхозстрой» и «Гипролеспром» (97 м в длину и 25 м в высоту). Автор проекта – ведущий конструктор института «Иркутскгражданпроект» Н.П. Савельев. Такой дом строился в Иркутске впервые (ул. Декабрьских Событий, 125).

4 сентября 25 лет назад (1991) епископ римско-католической церкви Иозеф Верт огласил в костеле Успения Божьей Матери многочисленным католикам Декрет, устанавливающий приход, первый в Иркутске после закрытия в 1938 г. 5 сентября епископ Иозеф Верт назначил настоятелем римско-католического прихода Успения Божьей Матери ксендза из ордена cальваторианцев Игнация Павлюса.

5 сентября 30 лет назад (1986) исполком горсовета принял решение одобрить проект генерального плана застройки микрорайона Топкинский общей площадью 186,7 тыс. кв. м. Авторы проекта – архитекторы Л.Ф. Антипин и В.В. Григорьев.

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