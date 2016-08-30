+ добавить комментарий

Кубковая осень перед чемпионатом

«Байкал-Энергия» готовится к новому хоккейному сезону

Автор: Ника Песчинская

Совсем немного осталось до начала хоккейного сезона – уже падают листья, и лето на исходе. А это значит, что скоро иркутская «Байкал-Энергия» должна начать выступление на Кубке России по хоккею с мячом. Вот только расписание ещё не опубликовано – пока что не объявлены ни города, ни сроки проведения игр.

В прошлом году «Байкал-Энергия» завоевала серебро чемпионата России Автор фото: Ника Песчинская

Конечно, трудно готовиться к Кубку страны, когда не знаешь ни сроков, ни расписания. Но в хоккейных кулуарах уже примерно знают, когда, что и где пройдёт. Воспользуемся этой кулуарной информацией и мы: планируется, что игры Кубка страны пройдут в двух городах – в Ульяновске и Кемерове, команды восточной группы должны сыграть в Кемерове с 25 по 30 сентября.

Сейчас подготовка к новому сезону у «Байкал-Энергии» идёт полным ходом.

– Мы отработали три недели на льду в Ангарске – очень плодотворно, с большими нагрузками. И сейчас ребятам предстоит разгрузочная неделя перед большим сбором в Кемерове, – рассказал главный тренер Евгений Ерахтин.

Уже в понедельник, 5 сентября, «Байкал-Энергия» улетает в Кемерово, где будет готовиться к сезону на большом льду. В программе – ежедневные тренировки, ну и, скорее всего, товарищеские матчи.

– Пока у нас нет определённости относительно того, когда и с кем мы сыграем товарищеские игры, – говорит Евгений Ерахтин. – Надеюсь, что сможем договориться с «Кузбассом» или ещё какой-то командой – смотря кто там будет в это время. Когда приедем – уже на месте решим этот вопрос.

В Кемерове «Байкал-Энергия» будет проводить по одной тренировке в день, зато полноценной: сначала разминка «на земле», а потом полтора часа на льду. Там будет делаться упор на технико-тактическое направление – это отработка игры в обороне, в атаке.

Затем, после сентябрьского сбора и игр первого этапа Кубка России, «Байкал-Энергию» ждёт самый престижный в мире клубный турнир – Кубок мира. Он пройдёт уже в 43-й раз, с 13 по 16 октября – по традиции, в «Йоранссон Арене» в Сандвикене.

От России в Швеции сыграют четыре команды: кроме «Байкал-Энергии», это бронзовые призёры прошлого сезона – столичное «Динамо-Москва», хабаровский «СКА-Нефтяник» – и чемпион, красноярский «Енисей».

«Байкал-Энергия» сыграет в группе B – соперниками бело-синих станут четырёхкратный чемпион Финляндии – «Ботния» из Хельсинки, девятикратный чемпион Швеции «Сандвикен» и двукратный чемпион Швеции «Хаммарбю» из Стокгольма. Пока никто не решится сказать, чего нам ждать от соперников – ни с одним из них иркутяне в официальных матчах раньше не встречались.

Можно разве что вспомнить товарищеские игры – когда в сентябре 2012 года «Байкал-Энергия» на тренировочном сборе в Упсале переиграла «Хаммарбю» со счётом 5:6, и тогда «Хаммарбю» завершил тот сезон в ранге чемпиона Швеции. А в январе 2015-го иркутяне встречались с «Сандвикеном» – помните ту поездку в Китай, когда в выставочном матче на льду озера в Королевском парке китайского города Чэндэ иркутяне сыграли со шведами? Тогда выиграла «Байкал-Энергия» – 7:6. А с нынешним чемпионом Финляндии иркутская команда не встречалась ни разу.

По традиции, игры будут проходить в формате «два тайма по тридцать минут», безостановочно, в том числе и ночью.

Иркутяне отправятся в Швецию заранее – 6 октября. Сначала они в Упсале проведут тренировочный сбор, где сыграют товарищеский матч с местным «Сириусом» и ещё с одной командой, какой – пока решается. Потом, 12 октября, «Байкал-Энергия» переедет в город Евле – в двадцати километрах от Сандвикена, оттуда будет ездить на матчи, успев провести одну тренировку перед играми Кубка.

Клуб «Байкал-Энергия» приглашает болельщиков организованно поддержать команду. Для них разработан эксклюзивный тур, куда входит и посещение городов Швеции, и даже рыбалка.

Состав участников розыгрыша Кубка мира

Группа A. «Вестерос» (Вестерос, Швеция), «Динамо-Москва» (Москва, Россия), «Эдсбюн» (Эдсбюн, Швеция), «Бруберг» (Сёдерхамн, Швеция).

Группа B. «Байкал-Энергия» (Иркутск, Россия), «Ботния» (Хельсинки, Финляндия), «Хаммарбю» (Стокгольм, Швеция), «Сандвикен» (Сандвикен, Швеция).

Группа С. «Вилла» (Лидчёпинг, Швеция), «СКА-Нефтяник» (Хабаровск, Россия), «Венерсборг» (Венерсборг, Швеция), «Стабек» (Беккестуа, Норвегия).

Группа D. «Енисей» (Красноярск, Россия), «Больнес» (Больнес, Швеция), «Ветланда» (Ветланда, Швеция), «Акиллес» (Порво, Финляндия).

Расписание игр «Байкал-Энергии» (время иркутское).

13 октября, четверг

19.45 «Байкал-Энергия» – «Ботния»

15 октября, пятница

02.00 «Байкал-Энергия» – «Сандвикен»

15 октября, суббота

15.00 «Хаммарбю» – «Байкал-Энергия»

После игр в группах также 15 октября начнутся игры 1/4 финала.

16 октября, в воскресенье, пройдут полуфиналы и финальная встреча.