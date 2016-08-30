+ добавить комментарий

«Вудсток» на Малом Море

«Baikal-live» собрал около трёх десятков музыкальных коллективов и тысячу слушателей

Автор: Мария ПАНАРИНА

Арт-фестиваль «Baikal-live» проходил с 26 по 28 августа на Малом Море в десятый раз. Для многих жителей Приангарья и других регионов фестиваль стал доброй традицией. Каждый год в последние выходные лета они собираются вместе, чтобы встретить друзей и послушать хорошую музыку.

«Песенный союз друзей»

Фестиваль «Baikal-live», о котором наслышаны не только жители Иркутской области, но других регионов, начинался как палаточный лагерь, где в конце лета собирались старые приятели.

– У меня появилась идея организовать на озере фестиваль, близкий по духу мне и всем друзьям. В одной из бухт на Малом Море у нас был палаточный лагерь. Когда сезон завершался, друзья приезжали помогать складывать палатки. Мы играли на музыкальных инструментах и пели, – вспоминает президент фестиваля «Baikal-live» Александр Жилинский. – Так образовался песенный союз друзей, который назывался «Бард-нон-стоп». В геометрической прогрессии его состав начал расти и ежегодно увеличиваться.

Музыканты и гости фестиваля, которые участвовали в нём с первых лет, стали завсегдатаями. По их словам, «Baikal-live» изменился и вырос за это время, но дружеская атмосфера и душевность с годами не пропали.

– Помню, с чего всё начиналось десять лет назад. Это был спонтанный фестиваль, никто его не планировал. Люди приехали и поставили сцену, играли на акустических гитарах, танцевали на песке и радовались жизни. Это был «вудсток», два дня нирваны, – говорит «старичок» фестиваля Константин Шишкин. – Сцена была свободной, каждый, кто хотел, играл. Было всего два правила: со сцены не материться, пьяным на неё не выходить. С 1998 года фестиваль вырос. Он проводился почти каждый год. Теперь здесь профессиональный звук. То, что со временем фестиваль становился серьёзней, видно по исполнителям.

Ещё один признак роста фестиваля – то, что он вышел за пределы жанра бардовской песни и за пределы музыки в принципе. Ежегодно на «Baikal-live» проходят мастер-классы, которые объединяют искусство, спорт, психологию и даже медицину. К примеру, Константин Шишкин, хирург по профессии, проводил занятие под названием «Сердечно-лёгочная реанимация – это просто». По мнению ведущего мастер-класса, эксперимент удался. В занятии участвовало больше 20 человек, основы первой помощи и сердечно-лёгочной реанимации они запоминали с интересом.

Название фестиваля тоже изменилось.

– Первые три года мероприятие называлось Бард-Нон-Стоп «Живи, Байкал». Хотелось, чтобы название охватило не только бардовские направления, но и рок-музыку, джаз, инструментальные вещи, – делится директор фестиваля Антон Сафин. – Мы убрали приставку «Бард-Нон-Стоп», а «Живи, Байкал» у нас трансформировалось в «Baikal-live» – достаточно ёмкое понятие. Оно объясняет, что, помимо музыки, фестиваль объединяет и другие виды искусства. К нам приезжали гончары, у нас проходят мастер-классы танцев, йоги, живописи.

«Место, к которому прикипаешь сердцем»

Музыканты и гости фестиваля, которые участвовали в нём с первых лет, стали завсегдатаями. По их словам, «Baikal-live» изменился и вырос за это время, но дружеская атмосфера и душевность с годами не пропали Автор фото: Анастасия Дубасова

Сейчас «Baikal-live» так же проходит на Малом Море вблизи села Сахюрта. Основная площадка фестиваля – турбаза «Ковчег Байкала», где располагается штаб, главная сцена и кафе. В последние выходные лета – с пятницы по воскресенье – там кипит жизнь. С пятничного вечера места в «Ковчеге» и окрестных турбазах были заняты. Около тысячи человек при­ехали на Малое Море специально на фестиваль. Среди зрителей были люди из Улан-Удэ, Новосибирска и Москвы. Для тех гостей фестиваля, кто предпочитает «дикий» отдых, был разбит палаточный лагерь. Музыканты на фестиваль тоже прибыли из разных городов: Иркутска, Улан-Удэ, Омска, Красноярска и Москвы.

Житель Хомутова Олег Кондрашов приехал на «Baikal-live» с четырьмя детьми. Семья поселилась в палатке. По словам отца семейства, он пошёл в отпуск и не знал, куда «вывезти» детей. Выбор пал на маломорский фестиваль.

– Мы на этом мероприятии в первый раз. Слышали о нём раньше, но не бывали здесь. Нынче на сайте увидели, что в программе есть выступление омской группы «Моя дорогая». Мы послушали песни этого коллектива и загорелись. Решили, что остальные исполнители тоже будут на уровне, – рассказал Олег.

Группа «Моя дорогая» на фестиваль тоже была приглашена впервые. Организаторы нашли аудиозаписи коллектива в Интернете и позвали «Мою дорогую» на фестиваль. Правда, из четырёх участников приехали только двое: исполнительница Ольга Санина и гитарист Михаил Клюшников. Жанр, в котором играет группа, охарактеризовать сложно.

Впервые на «Baikal-live» выступил московский автор-исполнитель, поэт, музыкант Александр Щербина Автор фото: Анастасия Дубасова

– С каких-то пор мы начали говорить, что играем в жанре «моя дорогая», потому что нас не назовешь ни бардами, ни джазовыми музыкантами, ни рокерами, хотя элементы всего этого «протискиваются» в наших песнях, – прокомментировал Михаил Клюшников.

Он, в отличие от своей напарницы, раньше в Иркутске и на Байкале не бывал, а Ольга Санина приезжала сюда 16 лет назад.

– Для меня большое счастье быть здесь. Байкал – это любовь, это место, к которому прикипаешь сердцем. Я не думала, что попаду сюда в ближайшие лет десять, но организаторы нашли нас и пригласили. Жаль, что фестиваль продолжается всего три дня. Хочется приехать сюда на неделю и всё впитать.

Среди постоянных хедлайнеров фестиваля были рок-н-рольщик и блюзмен Михаил Башаков и исполнитель акустического рока, джаза, авторской песни и даже рэпа Павел Фахртдинов. Впервые на «Baikal-live» выступил московский автор-исполнитель, поэт, музыкант Александр Щербина.

– Раньше я видел озеро Байкал только на открытках, – признаётся Александр. – Меня пригласили организаторы. Оказалось, что мои друзья – Миша Башаков, Паша Фахртдинов и Саша Радовский – здесь завсегдатаи. Они сказали, что это прекрасный фестиваль.

К местным зрителям у Александра Щербина сложилось особое отношение.

– Очень часто публика отражает место. Люди здесь такие же солнечные, ясные, как Байкал. Воздух показался мне прозрачным. Аудитория здесь такая же прозрачная, готовая впускать в себя музыку, но при этом не легкомысленная, – считает музыкант.

По обыкновению, программа его выступлений была импровизированной.

«Свободный дух» впервые на Байкале Автор фото: Анастасия Дубасова

– Приезжая в новые места, я стараюсь никогда ничего не подбирать. У меня всегда есть плей-лист для психологического успокоения, но я никогда ему не следую, импровизирую по ходу. Если позовут, в следующем году я обязательно приеду на Байкал. Я понимаю, почему ребята приезжают сюда ежегодно. Это место за один раз не поймёшь, им проникаешься.

Желание вернуться на фестиваль – общее для всех зрителей и музыкантов «Baikal-live». Причём некоторые гости порой возвращаются туда в качестве участников. Екатерина Труняева, основательница, автор песен и вокалист коллектива «Свободный дух», в первый раз приехала на фестиваль как гость в 2012 году, а сейчас привезла музыкальную группу. «Свободный дух» принципиально отличается от других участников фестиваля не только тем, что играет этнические песни разных народов мира, поёт мантры и исполняет авторские песни. Ребята изготавливают музыкальные инструменты сами.

– Саша сам сделал диджириду – духовой инструмент аборигенов Австралии. Но там его вытачивают муравьи, а Саша выточил его из кедра. Ещё он самостоятельно сделал кахон – ударный музыкальный инструмент, на котором играют в Перу, – рассказала Екатерина. Историю девушки тоже не назовёшь ­обычной. Она получила образование инженера, затем работала в офисе, а три года назад, вопреки желанию родителей, полностью посвятила себя музыке.