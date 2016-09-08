«Это и есть подлинная забота о людях, живущих на своей малой родине»

Автор: Надежда ДОБРЯКОВА, председатель Союза садоводческих некоммерческих товариществ Ангарска

Союз садоводов города Ангарска поддерживает кандидатуру Александра Ханхалаева на выборах в Государственную Думу. Это опытный парламентарий, искренне настроенный помогать простым людям. За плечами Александра Казаковича 12 лет работы в Думе областного центра, все эти годы он представлял интересы избирателей, проживающих в одном из самых сложных округов, прежде обделённых вниманием властей.

Сегодня те, кто отдавал за него свои голоса на выборах в городской парламент, живут совсем в других условиях. Из частного сектора ушла наркоторговля, появилось освещение, подведён водопровод, заброшенный пустырь превратился в сквер. Жители улиц, где после дождей грязь была по колено, узнали, наконец, что такое благоустройство. Ханхалаев лично курировал в городской Думе проект «Хорошая дорога – к каждому дому». На мой взгляд, это и есть подлинная забота о людях, живущих на своей малой родине. Думаю, очень важно, чтобы в нижней палате российского парламента было больше законодателей, которые не потеряли связь с простым народом, знают его чаяния и нужды. Тогда и законы станут более человечными, будут работать на благо простых граждан.

Я в течение шести лет была председателем крупного СНТ, последние полгода возглавляю союз 117 садоводческих товариществ Ангарска, в котором насчитывается около 21 тысячи членов. Нам, садоводам, как никогда нужна сейчас поддержка в Государственной Думе. Так сложилось, что членами садоводческих товариществ становились до сих пор представители наиболее незащищённой части населения. Участки раньше выделялись предприятиями, которые строили дороги, проводили электросети. Эти «шефские» связи давно разрушены, садоводы остались один на один с целым комплексом проблем. В настоящее время готовятся законодательные акты о признании садоводов собственниками, готовится приватизация земель и домов. Премьер-министр Дмитрий Медведев внёс в Госдуму РФ законопроект «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве». Количество земельных участков, вовлекаемых в хозяйственный оборот, увеличится. Но этого недостаточно. Мы надеемся, что новый закон поможет решать проблемы садоводов комплексно. Это важно: более 60 миллионов россиян сегодня имеют дачные хозяйства, ставшие большим подспорьем в укреплении семейных бюджетов. Однако, на мой взгляд, в предложенном проекте ещё остаются противоречия, которые способны усложнить нам жизнь. К примеру, начавшаяся приватизация в садоводствах производится по фактам, а не по нормам СНИПа и ГОСТа.

Обращения в местные органы власти, к сожалению, не помогают нам решить наболевшие проблемы. А точечные изменения нас не устраивают. Вот почему нам нужны в Госдуме представители, умеющие отстаивать интересы простых людей, ведь среди садоводов много пенсионеров, одиноких матерей с маленькими детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья, малоимущих. Предстоит большая работа, чтобы те пожелания, которые мы высказываем, были учтены законотворцами на федеральном уровне. Александр Ханхалаев всегда поддерживает социальные проекты, направленные на улучшение жизни людей, и является их инициатором. За десятилетие депутатской работы он накопил уникальный опыт и знания, которые может теперь применить на более высоком уровне, продолжая работать в постоянной связи с избирателями.