+ добавить комментарий

Кредиты станут доступнее

В Иркутской области будет создан региональный фонд микрофинансирования

Автор: Мария Серебрянникова

Региональный фонд микрофинансирования будет создан в Приангарье на базе существующей Ангарской микрофинансовой организации. Основной целью работы новой структуры станет поддержка малого и среднего бизнеса региона. Предприниматели смогут получить кредиты до 3 млн рублей на срок до трёх лет под процент не выше ключевой ставки ЦБ. Об этом на заседании правительства региона сообщила министр экономического развития Иркутской области Оксана Тетерина.

Власти пообещали облегчить доступ к кредитам для предпринимателей региона Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

В регионе крайне низка доступность финансовых ресурсов. По данным ЦБ, в 2015 году доля малого бизнеса в общем кредитном портфеле юридических лиц и ИП составила всего 17%. Соответствующий международный показатель приближается к 23%. Объём кредитных средств, которые использовал малый бизнес, как правило, составляет от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Вопрос о создании фонда микрофинансировнаия получил дополнительную актуальность ещё в 2009 году, когда Минэкономразвития РФ на своём уровне приняло решение о создании таких организаций. В 2009 году регион запустил процесс создания микрофинансовых организаций с привлечением средств из федерального бюджета. До 2014 года было создано около 22 «микрофинов» с общим объёмом средств почти 423 млн рублей. Регион при этом пошёл по пути создания фондов с участием муниципальных образований.

С 2015 года федеральное министерство прекратило софинансирование фондов, в состав учредителей которых входят муниципалитеты. На федеральном уровне было принято решение продолжить докапитализацию только тех организаций, в состав учредителей которых входят власти субъектов. Решение было связано с тем, что «микрофины», учреждённые муниципалитетами, зарекомендовали себя негативно, ожидаемого эффекта от их деятельности не последовало.

Результаты работы 22 «микрофинов», созданных в Иркутской области, также оцениваются не очень высоко. Десять фондов имеют риски кредитного портфеля, близкие к 50% (допустимый уровень – 15%). 19 фондов нарушают федеральное законодательство и условия ЦБ со всеми вытекающими последствиями.

– Проанализировав сложившуюся ситуацию, мы предложили создать региональную микрофинансовую организацию, – говорит министр экономического развития Иркутской области Оксана Тетерина. – Губернатором была подписана дорожная карта по формированию фонда микрофинансирования, который будет поддерживать малый бизнес Приангарья.

Согласно предложенной схеме, министерство экономического развития региона и корпорация развития Иркутской области (КРИО) должны войти в состав участников одного из действующих микрофинансовых фондов. В качестве базовой структуры был выбран Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ангарского округа как лучший из существующих.

Наполнение фонда финансами разделено на два этапа. Первый этап начинается в 2016 году. В фонд будут направлены капитал КРИО, средства муниципального образования и, собственно, капитал самого фонда. «Передача средств муниципальных образований будет производиться в форме пожертвований», – отметила Оксана Тетерина. В 2017 году начнётся второй этап. В фонд вольют опять же капитал микрофинансовой организации, капитал КРИО, средства муниципальных образований и федеральное софинансирование. По существующим условиям, на 7% областных денег можно привлечь 93% федеральных средств.

– Когда мы прорабатывали дорожную карту, возникали опасения, что муниципальные фонды будут закрыты, – отметила Оксана Тетерина. – Но это не так. Они будут сохранены в качестве филиальной сети и станут выступать в качестве агентов. У них просто поменяется правовая организационная форма, весь капитал будет передан в региональную организацию, откуда будет осуществляться управление. Есть опасения, что в противном случае мы можем просто потерять эти организации вместе с деньгами. Во многом это связано с их неэффективностью.

– В СФО региональные организации созданы во всех субъектах, – взяла слово руководитель Ангарского фонда микрофинансирования Яна Шевченко. – Несмотря на то что наш регион третий по уровню развития малого и среднего бизнеса, в течение двух лет мы не могли использовать этот инструмент для поддержки своих предпринимателей. Но теперь можем участвовать в федеральном конкурсе и получить софинансирование.

Микрокредитная организация имеет право выдавать займы до трёх миллионов рублей на срок до трёх лет под процент не выше ключевой ставки ЦБ. Кредит можно брать на любые цели, связанные с предпринимательской деятельностью. Запрещено тратить заёмные средства на выплату заработной платы, уплату налогов и погашение других кредитов.

Органами управления новой организации станут общее собрание учредителей, правление и попечительский совет. Последний является надзорным органом, в него войдут представители Законодательного Собрания, правительства, Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, уполномоченный по защите прав предпринимателей.

– К 31 марта 2017 года мы должны достигнуть определённых показателей, чтобы участвовать в федеральном конкурсе, – отметила Яна Шевченко. – Нам осталось достичь только одного показателя, и, думаю, мы задачу свою выполним. Планируется за три года увеличить капитализацию МФК до 500 миллионов рублей, что сопоставимо с уровнем Новосибирска и Красноярска.