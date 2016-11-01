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Иркутский репортер: 01 ноября 2016

Общество

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Жертва ДТП

Автор: Мария ПАНАРИНА

На улице Фестивальной, в районе школы № 37 в Ангарске 31 октября девятилетний мальчик перебегал проезжую часть в неположенном месте и врезался в проезжавший автомобиль Хонда Стэпвэгон. Водитель автомашины был задержан вчера группой розыска ГИБДД города Ангарска. 

58-летний ангарчанин пояснил инспекторам, что имеет стаж вождения более 20 лет, в подобную ситуацию попал впервые и поэтому, когда мальчик после столкновения поднялся и отбежал от автомашины, мужчина не посчитал нужным вызывать «скорую» и полицию, пояснили в пресс-службе ГУМВД по Иркутской области.

Водитель помещён в приёмник- распределитель.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет установлена степень вины каждого из участников происшествия и принято правовое решение.

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