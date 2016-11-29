+ добавить комментарий

«И буфет»

Художественный колледж устроит в оспариваемых помещениях мастерские и место для питания

Автор: Юлия ПЕРЕЛОМОВА

Дело «Колледж против художников» получило своё продолжение в Арбитражном суде Иркутской области, на заседании которого 22 ноября Союз художников и ремесленников Прибайкалья (СХиР) заявил о встречном иске к Иркутскому художественному колледжу имени И.Л. Копылова. В ответ на требование колледжа освободить помещения мастерских по Халтурина,1, художники заявили о рассмотрении в суде договора на пользование мастерскими, заключённого в 2005 году между Союзом художников России и Агентством имущественных отношений Иркутской области. Именно на основании этого договора они работали все эти годы в стенах мастерских. Художники полагают, что его действие не было прекращено должным образом, а значит, документ легитимен до сих пор.

Представитель министерства имущественных отношений заявил, что у Союза художников России нет прав на распоряжение этими помещениями Автор фото: Николай БРИЛЬ

Делу о выселении художников из мастерских по Халтурина, 1, в Иркутске скоро полгода. Судебная фаза конфликта со спорными мастерскими началась ещё в июне 2016 года. Иркутский художественный колледж подал иск в региональный Арбитражный суд против СХиР. Истец требует, чтобы художники освободили занимаемые ими мастерские по адресу Халтурина, 1. Площадь помещения – 740,6 кв. метра. Поскольку данные мастерские находятся в областной собственности, а управляет ими бюджетное учреж­дение – тот самый Иркутский художественный колледж, третьей стороной по делу выступило региональное министерство имущественных отношений. В иске заявлено, что СХиР находится в этих помещениях, не имея договора с минимущества, а значит, обязан покинуть мастерские. Кроме того, колледж требует взыскать с художников 306 тысяч 449 рублей 2 копейки в качестве неосновательного обогащения. Это плата за коммунальные услуги и земельный налог.

Дело вызвало широкий общественный резонанс, было распространено письмо, подписанное 24 художниками, среди которых были признанные профессионалы Евгений Скачков, Александр Абрамов, Павел Овсянников и другие. Известный иркутский скульптор Евгений Скачков лично пришёл на заседание суда 22 ноября, чтобы выступить в качестве свидетеля, но на этот раз до допроса свидетелей дело не дошло. Пока художники ещё занимают мастерские, но если решение суда будет не в их пользу, то им придётся уступить место… буфету. «В этих помещениях у нас, во-первых, будут мастерские для работы студентов, которых у нас не хватает. Во-вторых, нам необходим буфет, который нужен по федеральным стандартам», – ответила Людмила Назарова на вопрос судьи о том, как колледж в случае удовлетворения иска намерен распорядиться спорными площадями по Халтурина, 1.

17 ноября художники подали встречный иск к колледжу и мин­имущества, в котором требуют признать распоряжение министерства от 15 января 2013 года «Об изъятии и закреплении областного государственного имущества» недействительным, как и требование руководства колледжа в срок до 18 января 2016 года покинуть мастерские. Кроме того, как заявил адвокат ответчика Вячеслав Липин, сторона ходатайствует об истребовании дополнительных доказательств. Ответчик требует рассмотреть на судебном заседании текст договора, заключённого в августе 2005 года между Иркутским отделением Союза художников России и Агентством имущественных отношений, правопреемником которого является минимущества Иркутской области.

Адвокат пояснил, зачем, по его мнению, суду необходимо ознакомиться с этим документом. Договор касается передачи во временное и безвозмездное пользование мастерских по Халтурина, 1. «Этот документ является доказательством того, что до сих пор Союз художников России и Союз художников и ремесленников Приангарья на безвозмездной основе пользуются спорным помещением», – заявил Вяче­слав Липин. На вопрос судьи, какое отношение СХиР имеет к Союзу художников России, ведь Союз художников и ремесленников Прибай­калья – самостоятельное юридическое лицо, созданное 16 июня 2009 года, адвокат пояснил, что до образования Союза художников и ремесленников все художники входили в одну организацию – Союз художников России. Адвокат настаивал, что и до создания Союза художников и ремесленников Прибайкалья, и после пользовались помещениями именно те люди, против которых сейчас подан иск. Некоторые из них до сих пор состоят членами сразу двух союзов. Кроме того, некоторые художники получили мастерские по индивидуальным договорам именно с Союзом художников России, и до сих пор эти договоры действуют, они не расторгнуты. К встречному исковому заявлению Липин приложил образец такого договора.

Представитель министерства имущественных отношений заявил, что у Союза художников России нет прав на распоряжение этими помещениями. Директор колледжа Людмила Назарова поддержала эту позицию. По её информации, в 2005 году право оперативного управления зданием на Халтурина, 1, находилось не у Союза художников России, а у библиотеки имени Молчанова-Сибирского. Иркутское отделение Союза художников России имело договор безвозмездного пользования с минимущества через библиотеку. «Срок этого договора истёк в августе 2008 года, больше он не возобновлялся, – заявила Назарова. – Союз художников и ремесленников был создан позже, 16 июня 2009 года». По её мнению, все индивидуальные договоры с художниками, которые заключал Союз художников России, даже если они и существовали, прекратили своё действие, когда прекратил существование договор безвозмездного пользования между библиотекой, Союзом художников России и министерством имущества.

Вячеслав Липин не согласился с утверждением, что договор 2005 года прекратил существование. Адвокат считает, что договор до сих пор имеет юридическую силу. «По нашему мнению, договор продлился на неопределённый срок, поскольку Агентство имущественных отношений его не расторгало», – сказал адвокат. Он заявил, что руководство СХиРа не подписывало никаких документов о расторжении договора, хотя предложения об этом со стороны агентства были именно к СХиРу, и это зафиксировано документально. В этом случае, как считает адвокат, Агентство имущественных отношений должно было обратиться в суд и расторгнуть договор в судебном порядке, но оно этого не сделало. Именно поэтому ответчик считает, что договор легитимен до сих пор.

Представитель минимущества ничего по теме пояснить не смог, отметив только, что считает Союз художников России и СХиР разными юрлицами, а потому не понимает, какое отношение имеет СХиР к договору, заключённому с иной организацией. Полная же правовая позиция минимущества будет сформирована к следующему заседанию, пояснил представитель. Ответчик заявил ходатайство о привлечении Союза художников России в качестве третьего лица по делу. «Они всё объяснят, как это было, потому что они распоряжались мастерскими на Халтурина, 1. Ни библиотека, ни колледж, а именно Союз художников России и выдавал ключи и договоры на руки художникам», – заявил адвокат.

Суд, совещаясь на месте, ходатайство удовлетворил. Встречный иск был оставлен без движения, однако у ответчика есть время до 23 декабря на устранение недочётов при его подаче. Рассмотрение дела отложено до 18 января.