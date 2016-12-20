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Губерния: 20 декабря 2016

Общество

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Владимир Максимов: «Читатель поймёт, когда ты лжёшь»

Автор: Елена ТРИФОНОВА

Две книги иркутского писателя Владимира Максимова вышли в крупнейшем российском издательстве «Вече» в серии «Сибириада». В какой-то степени это можно расценивать как признание таланта, поскольку все тексты серии проходят очень жёсткий отбор. Ещё важнее, что крупное издательство даёт возможность сибирским писателям значительно расширить читательскую аудиторию. Между тем у Владимира Максимова много новых творческих планов. В ближайшее время в Иркутске выйдет его последний роман, издания ждёт книга новых рассказов.

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В ближайшее время в Иркутске выйдет роман Владимира Максимова, издания ждёт книга новых рассказов
Автор фото: из архива редакции

Первой ласточкой Владимира Максимова в серии «Сибириада» стал роман «Не оглядывайся назад», который вышел тиражом пять тысяч экземпляров. Тираж второй книги немного меньше, он составил три тысячи экземпляров. В неё вошли байкальские повести «Два букетика синих ромашек», «Мы никогда уже не будем молодыми», «Пристань души» и несколько рассказов. Все вместе они создают удивительную картину жизни в Восточной Сибири, разительно отличающуюся от жизни людей европейской части России. Наверное, экзотика Сибири, её неповторимый колорит отчасти и привлекают читателей со всей России и зарубежных стран к произведениям Максимова.  

Нужно отметить, что «Вече» является одним из самых крупных издательств в России, оно имеет сеть распространения своих книг не только в стране, но и в бывших союзных республиках и за рубежом. Например, в Интернете можно отследить, что книги иркутского писателя лучше всего расходятся в Германии и Казахстане. Сам Владимир Максимов полагает: этот феномен является прямым следствием того, что в этих странах живут большие общины русскоязычного населения. Люди просто очень скучают по своему родному языку и с удовольствием читают современные книги, а не только классиков. 

– Попасть в «Сибириаду» непросто, – говорит Владимир Максимов. – Там очень строго отбирают прозу. Поэтому я очень удивился, когда на меня вышли сотрудники издательства. Ещё больше удивился, когда они попросили материал на вторую книгу. В любом случае, для писателя просто счастье,  когда издательство выпускает книги за свой счёт. Тем более когда оно берёт на себя их распространение и даже платит автору гонорар. 

Распространение собственных книг теперь, как правило, целиком и полностью забота самого писателя. Многие с этой задачей справляются с огромным трудом. Ведь писать книги и продавать их – это совершенно разные профессии. 

– Скоро у меня выходит новый роман «Уходящее время» в иркутском издательстве, – продолжает тему Владимир Максимов. – Издавал я его за свой счёт, а гонорар мне заплатят моими же книгами. Хотя я всё-таки счастливый писатель. У меня вышло более десятка книг, и ни одна не залежалась. Дома осталось буквально по одному экземпляру каждой из них. Иногда люди спрашивают, где можно достать ту или иную книгу, а я и сам уже не знаю. 

Пожалуй, неудивительно, что именно роман «Не оглядывайся назад» завоевал наибольшую читательскую аудиторию. Сам автор называет его своим лучшим произведением. В этой книге есть всё: любовь, искушение, философские размышления о жизни. Главный герой открывает для себя, что самое страшное в жизни – это человеческие мысли и мусор, которым забита наша голова. В огромной русскоязычной общине в Германии по результатам интернет-голосования в 2015 году этот роман стал книгой года наряду с произведениями Бориса Акунина и Сергея Сенина. Бориса Акунина знают все, а Сергей Сенин за роман «Свеча» получил большую литературную премию. Голосование проводится ежегодно на специальном сайте. Побеждают три  книги, за которые проголосует большинство пользователей. 

– Для меня это тоже было совершенно неожиданным, – удивляется Владимир Максимов. – Я долго размышлял над причинами такого успеха. Наверное, мне как-то удалось тронуть человеческую душу. Всё-таки литература – это не ремесло и не мастерство, а призвание. Если ты не относишься к литературе как к призванию и не тратишь на неё собственную душу, то и читателя это не тронет. Читатель очень тонко чувствует фальшь. Он поймёт, когда ты лжёшь. Но в этом романе я выложился полностью. Более того, я думал, если  этот роман не напишу сейчас, то не напишу его никогда. Уходит ощущение времени, и это очень важно. Творческий человек должен очень тонко чувствовать и постараться передать вкус времени, его аромат. Хотя задача автора не в том, чтобы точно передать своё время, а в том, чтобы точно передать свои ощущения, без которых мир не полон. Для меня очень важно, когда на литературных встречах читатель говорит: я перечитал вашу книгу. Если человек прочитал, а потом захотел перечитать твою книгу, значит, ты вложил в неё что-то, что оставляет в душе след.

Интересно, что Германия уже не первый раз какими-то значимыми событиями входит в жизнь писателя Максимова. Первый раз он побывал там во время международного велопробега Пекин – Париж в 1993 году. 

– Велопробег – это была авантюра чистейшей воды, – вспоминает прозаик. –  Он был организован одной иркутской фирмой совместно с ЮНЕСКО. В то время ставился вопрос о включении Байкала в список объектов всемирного наследия, и для международного сообщества было важно привлечь внимание к этой теме. Мы должны были доказать, что можно преодолевать большие расстояния, не загрязняя окружающую среду. 

Собственно, Максимова сначала пригласили на этот велопробег в качестве журналиста. Он должен был ехать следом за велосипедистами в машине сопровождения и обеспечивать информационную поддержку веломарафона. По итогам поездки должна была выйти в свет книга, которая так и не вышла, и вовсе не по вине нашего героя. Однако путевые заметки и целая серия интервью с интереснейшими людьми появились в газетах. 

– Как же вы пересели из машины на велосипед?

– Всё началось с того, что в Красноярске коллеги подарили мне велосипед. Конечно, я не усидел в машине сопровождения. Будучи азартным человеком, к тому же всю жизнь занимающимся спортом, тут же пересел за руль собственного транспортного средства и доехал до Парижа. Это был тяжёлый марафон, который продолжался пять месяцев и один день. Из 47 человек до конечной точки  добрались только четверо, причём трое из них оказались сибиряками. Вот тогда я понял, что сибиряк – это особая порода. Многие просто не выдерживали и снимались с дистанции, кто-то получил травму.  Например, несколько  иностранцев отсеялось под Мариинском, оттого что их одолели комары. 

В Мюнхене сибиряк встретился со своим старым знакомым, который после эмиграции работал на радио «Свобода».  Результатом той встречи стало, во-первых, небольшое 15-минутное интервью, которое не осталось незамеченным местными экспертами. Ну а во-вторых, немцы заинтересовались сибирской прозой Максимова, впоследствии издали его книгу и заплатили гонорар, на который писатель смог купить небольшую квартиру сыну.  

– Не могу не спросить, каковы ваши творческие планы на ближайшее время? 

– В начале лета я закончил роман «Уходящее время» и дал себе слово, что года два вообще не буду ничего писать. Настолько тяжело мне далась эта вещь. Три года я занимался только этим произведением, и в конце у меня было ощущение, будто я в одиночку разгрузил несколько составов черемховского угля. Сдав наконец-то роман в издательство и получив одобрение, я свободным человеком приехал на дачу. Вот тут  у меня неожиданно «записалось». В итоге за лето я написал 18 рассказов. Но романы я больше писать всё-таки не хочу, перехожу на малые формы. Когда ты пишешь роман, нужно помнить все мельчайшие перипетии, которые происходили с твоими героями с самого начала, а память уже не та. Всему своё время.  

В ближайшее время мне нужно все рассказы вывести на компьютер, отредактировать их. Пишу я только от руки, затем несколько раз перечитываю, вношу правки, переписываю, снова перечитываю текст и вывожу на компьютер. Вот такой долгий творческий процесс, от которого никуда не уйти. Когда у меня только появился компьютер, я пытался сразу набирать текст в электронном виде. Но перечитав его, ужаснулся. В нём не было жизни, все герои были плоскими, ненастоящими. И я снова стал писать по старинке. У меня есть теория, что в мозгу включаются какие-то особые центры, когда ты пишешь от руки. 

Написать рассказ – это только полдела. Гораздо больше времени занимает его доработка. Поэтому, если Бог даст мне здоровья, где-то к 2018 году я смогу предложить новые рассказы какому-нибудь издательству. Кроме написанных в этом году, у меня на полке лежат четыре неопубликованных рассказа. Все вместе они потянут на полновесную книгу.

 

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