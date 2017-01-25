+ добавить комментарий

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Сибирский энергетик: 25 января 2017

Экономика

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Смена полюсов

В 2016 году в Иркутской области зафиксирован рост электропотребления

Автор: Егор ЩЕРБАКОВ

Затяжное сокращение электропотребления в Иркутской области сменилось ростом. По итогам 2016 года его объём увеличился на 1,4% по сравнению с 2015 годом. В региональном диспетчерском управлении энергосистемы Иркутской области это объясняют уменьшением средней за 12 месяцев температуры. Однако росту электропотребления способствовало и увеличение объёмов промышленного производства в отдельных отраслях, прежде всего в металлургии.

Маятник качнулся в обратную сторону. Последние пять лет рост объёма потребления электричества в России чередуется со спадом. На фоне 2015 года, который прошёл под знаком его сокращения на 0,5%, 2016 год оказался положительным. Как сообщает Системный оператор Единой энергетической системы России, за минувшие 12 месяцев на нужды потребителей страны ушло более 1,054 трлн кВт-ч. Это на 1,7% больше, чем в 2015 году. Если отбросить 29 февраля – прошлый год был високосным – прибавка составит 1,4%. Рост электропотребления специалисты Системного оператора объясняют погодным фактором. Дело в том, что средняя температура в январе 2016 года оказалась на 4,6 градуса Цельсия ниже, чем в первом месяце 2015 года, а в декабре – на 5,7 градуса ниже, чем в последнем. А в июле и августе она оказалась, соответственно, на 2,3 и 3 градуса выше, чем позапрошлым летом. 

В таких условиях выросла и выработка электроэнергии. По России в целом она практически достигла 1,072 трлн кВт-ч – плюс 2,1% к показателю 2015 года. Или 1,8% без учёта дополнительного дня. Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в пределах Единой энергосистемы страны несли тепловые электростанции. Они выработали 614,3 млрд кВт-ч – столько же, сколько в 2015 году. Гидроэлектростанции выдали 178,3 млрд кВт-ч, что на 11,3% больше показателя позапрошлого года. Немного – 0,6% – прибавили АЭС, которые произвели 196,1 млрд кВт-ч. Выработка электростанций промышленных предприятий составила 59,5 млрд кВт-ч. Это на 3,3% больше, чем в 2015 году. 

Погода сыграла определяющую роль, но объяснять увеличение выработки и потребления электричества в России только ею было бы неправильно. В какой-то мере ему способствовал незначительный рост промышленного производства. По данным Федеральной службы государственной статистики, за 11 месяцев он составил 0,8% по сравнению с январём–ноябрём 2015 года. Положительный результат во многом обеспечило увеличение объёмов добычи полезных ископаемых на 2,6%. Обрабатывающие производства, напротив, чуть-чуть просели – спад составил 0,3%. С одной стороны, предприятия металлургии сократили выпуск продукции на 2,7%. С другой, прибавили другие энергоёмкие отрасли: в химии зафиксирован рост на 4,5%, в производстве машин и оборудования – на 3,3%. Одновременно ОАО «Российские железные дороги», один из крупнейших потребителей электричества, увеличило погрузку на 0,6%, что составило 1,222 млрд тонн. Прибавку обеспечили уголь, химические и минеральные удобрения, лесные и строительные грузы, химикаты и сода. 

Промышленное производство в Сибири в январе–сентябре (более свежую информацию органы статистики пока не опубликовали) выросло всего на 0,2%, и то в основном за счёт добычи полезных ископаемых. Тем не менее в регионе увеличились объёмы выработки и потребления электричества. Так, станции Единой энергосистемы Сибири за 12 месяцев произвели почти 206,88 млрд кВт-ч, что на 2,8% больше, чем в январе–декабре 2015 года. Выработка ТЭС сократилась на 5,2% и составила 107 млрд кВт-ч, ГЭС – увеличилась на 13,1% и приблизилась к 99,85 млрд кВт-ч. Потребление электричества при этом возросло на 1,8%. Его объём составил 207,16 млрд кВт-ч. Как отмечают в объединённом диспетчерском управлении энергосистемами Сибири, рост электропотребления отмечен на Алтае, в Тыве, Забайкальском и Красноярском краях, Новосибирской области. В Кемеровской и Омской областях оно сократилось, в Бурятии, Хакасии и Томской области осталось примерно на том же уровне, что и в 2016 году. Причины роста в масштабах региона – увеличившийся спрос со стороны заработавшего Богучанского алюминиевого завода и потребителей Ванкорского энергорайона, где расположено одноимённое месторождение нефти, понижение среднегодовой температуры на 1,5 градуса и влияние дополнительного дня високосного года. 

Выработка электричества выросла и в Иркутской области. Прибавка к показателю 2015 года – 2,8%. В общей сложности электростанции региона произвели 49,301 млрд кВт-ч. При этом выработка ТЭЦ снизилась на 0,7%, менее чем до 11,95 млрд кВт-ч. На ГЭС она, напротив, увеличилась на 4% и составила чуть более 37,36 млрд кВт-ч. Сказалось смягчившееся по сравнению с 2015 годом маловодье, в силу чего выросло производство электро­энергии на Братской и Усть-Илимской станциях. Увеличилось и электропотребление. Оно превысило 53,2 млрд кВт-ч. Это не только на 1,4% выше показателя 2015 года, но и на 0,7% больше, чем в 2014 году. 

Директор регионального диспетчерского управления энергосистемы Иркутской области Дмитрий Маяков пояснил, что рост электропотребления обусловлен снижением средней температуры наружного воздуха на 1,8 градуса по сравнению с 2015 годом. Данные территориального органа Росстата свидетельствуют и о том, что в Приангарье выросло промышленное производство. Предприятия металлургии за 11 месяцев увеличили выпуск продукции на 0,6%, лесоперерабатывающего комплекса – на 4,5%. Производство на целлюлозно-бумажных комбинатах выросло на 5,1%, а подготовка к широкомасштабной сборке лайнеров МС-21 в Иркутске, первый из которых представили публике 8 июня, дала прибавку по машиностроению в целом на 42,1%. Вкупе с ростом объёма добычи полезных ископаемых на 10,8% и другими факторами это дало увеличение промышленного производства в январе–ноябре на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В целом за 12 месяцев, сообщает Иркутскстат, оно выросло на 5,7%. Это нивелировало некоторое сокращение железнодорожных перевозок и дало прибавку к электропотреблению. 

 

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