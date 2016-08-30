Сад требует внимания

Автор: Татьяна ЕРЕМЕЕВА, кандидат биологических наук

Минувшая выставка в иркутском Сибэкспоцентре «Огород. Сад. Загородный дом» прошла как обычно на высоком уровне. Желающих посмотреть на творение земли сибирской было предостаточно. И это неудивительно. Ассортимент выставленных овощей и фруктов зашкаливает, как и всегда. Из года в год поражает способность наших садоводов удивлять.

И как не удивляться, если наш клуб имени Томсона выставил более двух десятков сортов яблок, более десяти сортов абрикоса. Груши ещё экспонируются зелёные, не в полной биологической спелости, но угадать сорта можно.

Надо отметить, что урожай плодовых культур нынче хороший. Многие деревья просто перегружены плодами. Сказывается, что минувшая зима не была суровой и наши деревья хорошо перезимовали, даже такие крупноплодные сорта яблонь, как Краса Свердловска, Серебряное копытце.

С колонновидными яблонями было посложнее. Кто их выращивает, столкнулся с проблемой повреждения их мышами. Моим десятилетним колоннам повезло больше. Я их выращиваю в контейнерах. Они легко перезимовали в укрытии и успешно плодоносят. Некоторые садоводы упорно продолжают растить колонновидные яблони в штамбовой форме. Но урожая никто не получал и не получит. Потому что плодовые почки колонновидных яблонь в наших условиях не зимуют. Хороший вариант – это выращивание этих яблонь в стланцевой форме. Я, например, расширила свой ассортимент колонновидных яблонь до десяти сортов с Алтая и трёх с Урала.

Здесь, на ярмарке, мне много задавали вопросов по выращиванию абрикоса. Просто отлично, что иркутян интересует эта южная культура всё больше и больше. И отрадно, что абрикос у нас стали собирать вёдрами. Уделите ему побольше внимания. Во-первых, после плодоношения абрикос надо подкормить фосфорно-калийными удобрениями: сделать канавку по окружности дерева на полштыка лопаты и рассыпать золу с суперфосфатом или монофосфат калия.

Оцените состояние дерева: после 20 августа необходимо прищипнуть верхушки плодоносящих ветвей. Возможно спилить одну из скелетных ветвей «на сук» в сентябре или октябре. Этот приём повышает зимостойкость.

По поводу плодожорки, которая стала кормиться на абрикосе в последние годы, член нашего клуба Людмила Иннокентьевна Строцкая советует работать битоксибациллином. Как только появляется завязь, по листве сделать обработку этим биологическим препаратом.