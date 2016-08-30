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Губерния: 30 августа 2016

Подворье

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Уроки жаркого лета

Автор: Людмила СТРОЦКАЯ, ведущий агроном отдела защиты растений «Россельхозцентра»

Огородникам этим летом было жарко. Но что было, то прошло. Однако уроки из сюрпризов погоды нынешнего года – холодного мая и жаркого лета – надо учесть.

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«И заглянем в «Справочник садовода и огородника Иркутской области». Я его издала для вас, дорогие мои дачники», – говорит Людмила Строцкая
Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Весной было всё наоборот – апрель без воды, май без травы, погодное равновесие было нарушено, и садовые растения по существу попали в стрессовую ситуацию.

Но каким бы ни был холодным май, за ним всё же пришло лето. Тёплая погода сменилась удушающей жарой, палящим солнцем и без дождя. Первыми пострадали культуры в теплицах. Ожоги листьев огуречных растений наблюдались практически в каждой из них. А поливать приходилось не только утром, но и днём. У кого в теплицах стенки секции снимались, у тех растения не пострадали и хорошо росли. Чтобы уберечь растения от перегрева, снаружи теплицу заливают известью или мелом.

Для огурца жара не так страшна, если опрыскивать проходы, стенки теплиц и углы по несколько раз в день. Ожоги были на листьях у тыквенных. Частые поливы огурцов вымыли из корнеобитаемого слоя почвы растворимый калий, и в июле у плодоносящих огурцов стала появляться сначала бежевая, а затем ярко-коричневая кайма по краю зелёных, здоровых листьев. И многие стали жаловаться на то, что завязи не наливаются, желтеют и опадают, а иногда и плоды не завязываются.

Плохо завязались томаты. Они очень требовательны к влажности, а она была ниже сорока процентов (норма 45–60 процентов). Если сухо, то рыльце цветка подсыхает, и оплодотворения нет. К такому известному приёму, как потряхивание кистей, нужно было добавить опрыскивание цветочных кистей из ручного опрыскивателя в самые жаркие сухие часы. Кроме того, можно слегка полить дорожки, чтобы повысить влажность. И, конечно же, проветривать теплицы. Если же температура ночью выше 17 градусов, то их вообще не нужно закрывать. При температуре воздуха 30 градусов томаты замедляют рост, а свыше 35 градусов и вовсе перестают расти. Вот почему в открытом грунте томаты были лучше, чем в теплицах.

У капусты из-за жары нарастает масса и плохи дела с наливом кочанов. Однако с понижением температуры капуста должна взять своё.

Перцы необходимо было притенять лутрасилом.

В середине лета пошёл долгожданный дождь. Теперь огородников в теплицах ожидала другая неприятность – высокая влажность. Пыльца стала сырой и не летит – опыления снова нет. Необходимо проветривать теплицы, открывать всё, что можно, и не поливать до тех пор, пока влажность не понизится. На случай, если станет холодно и влажность повысится, можно установить калорифер и таким образом подсушить воздух, а затем открыть форточки.

У многих огородников начали опадать завязи на перцах, которым не хватает влаги и питания. У перца, как правило, слабая корневая система, нужен регулярный полив. В жару, например, через день-два, а подкармливать необходимо каждые две недели. В жаркую погоду элементы питания усваиваются хорошо только при достаточной влажности воздуха. Не забываем про мульчу ягодников в жаркую погоду.

Давайте учтём все эти рекомендации, если аналогичные погодные условия повторятся в последующих сезонах. И заглянем в «Справочник садовода и огородника Иркутской области». Я его издавала для вас, дорогие дачники.

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