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«Ростелеком» подвел итоги конкурса на лучший журналистский материал о развитии сельского интернета в Иркутской области
«Ростелеком» подвел итоги конкурса для журналистов районных средств массовой информации на лучшее освещение федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории Иркутской области. В конкурсе приняли участие 10 печатных, электронных и интернет СМИ, выходящих в свет в районах Иркутской областей.
В номинации «Печатная пресса» лучшей была признана публикация корреспондента газеты «Шелеховский вестник» Василия Бурдуковского.
В номинации «Радио и телевидение» лучшим оказался сюжет корреспондента телеканала «ТВ-12» (Нижнеудинский район) Альбины Гонтарь.
В специальной номинации «Яркий заголовок» победил главный редактор газеты «Эхирит-Булагатс
Специальной премией отмечены работы журналистов газет «Ангарские огни», «Земля Тулунская», «МУП Гала-реклама», «Отчий край».
Всем участникам конкурса и победителям приготовлены поощрительные призы и ценные подарки.
Конкурс для журналистов районных СМИ проводился при поддержке Правительства Иркутской области и был посвящен масштабному проекту по установке точек доступа Wi-Fi в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». Цель конкурса – поощрить журналистов районных СМИ за интерес к теме, а также проинформировать сельских жителей, проживающих в населённых пунктах, где построены точки wi-fi доступа, о том, как ими пользоваться: как зарегистрировать
«Поздравляем победителей и благодарим всех журналистов за участие в конкурсе!» - отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – В Иркутской области «Ростелеком» подключит 219 коллективных точек доступа к скоростному интернету по технологии Wi-Fi. До конца 2018 года компании предстоит проложить почти четыре тысячи километров оптических линий связи. В отдаленных труднодоступных районах будут задействованы спутниковые решения».
Для справки: Проект «Устранение цифрового неравенства» (УЦН), исполнителем по которому государство определило «Ростелеком», стартовал в 2014 году. Его цель - предоставление коллективных точек доступа к скоростному интернету в населенных пунктах, где проживают от 250 до 500 человек. В Сибири - это около двух тысяч сел. Оператор строит оптические каналы связи до села и организует точки доступа с помощью Wi-Fi-технологии на скорости не менее 10 Мбит/с. Для организации доступа используется современное оборудование отечественного производства, способное бесперебойно работать в суровых климатических условиях.
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В данный момент продолжается прием работ на ежегодный Всероссийский конкурс «Ростелекома» для журналистов региональных СМИ и блогеров, направленный на объективное и более качественное освещение технологических трендов, развития инновационных технологий и сервисов и их применения в разных сферах жизни общества. На конкурс принимаются не более 3-х работ одного автора или творческого коллектива в одной номинации, фактически вышедшие или опубликованные в период с 10 апреля 2016 года по 10 апреля 2017 года.
Победители конкурса на макрорегионально
Подробности на сайте smi.rt.ru
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