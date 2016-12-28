«Ростелеком» подвел итоги конкурса на лучший журналистский материал о развитии сельского интернета в Иркутской области

«Поздравляем победителей и благодарим всех журналистов за участие в конкурсе!» - отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – В Иркутской области «Ростелеком» подключит 219 коллективных точек доступа к скоростному интернету по технологии Wi-Fi. До конца 2018 года компании предстоит проложить почти четыре тысячи километров оптических линий связи. В отдаленных труднодоступных районах будут задействованы спутниковые решения».

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В данный момент продолжается прием работ на ежегодный Всероссийский конкурс «Ростелекома» для журналистов региональных СМИ и блогеров, направленный на объективное и более качественное освещение технологических трендов, развития инновационных технологий и сервисов и их применения в разных сферах жизни общества. На конкурс принимаются не более 3-х работ одного автора или творческого коллектива в одной номинации, фактически вышедшие или опубликованные в период с 10 апреля 2016 года по 10 апреля 2017 года.

Победители конкурса на макрорегионально м уровне награждаются дипломами ПАО «Ростелеком» и ценными подарками. Победители конкурса на федеральном уровне награждаются дипломами ПАО «Ростелеком», главным призом для них станет поездка в штаб-квартиру NEC в Японию осенью 2017 года.