Rambler's Top100
rss       
 

28 декабря 2016

Пресс-релизы

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

«Ростелеком» подвел итоги конкурса на лучший журналистский материал о развитии сельского интернета в Иркутской области

«Ростелеком» подвел итоги конкурса для журналистов районных средств массовой информации на лучшее освещение федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории Иркутской области. В конкурсе приняли участие 10 печатных, электронных и интернет СМИ, выходящих в свет в районах Иркутской областей.

В номинации «Печатная пресса» лучшей была признана публикация корреспондента газеты «Шелеховский вестник» Василия Бурдуковского.

В номинации «Радио и телевидение» лучшим оказался сюжет корреспондента телеканала «ТВ-12» (Нижнеудинский район) Альбины Гонтарь.

В специальной номинации «Яркий заголовок» победил главный редактор газеты «Эхирит-Булагатский вестник» Евгений Очиров.

Специальной премией отмечены работы журналистов газет «Ангарские огни», «Земля Тулунская», «МУП Гала-реклама», «Отчий край».

Всем участникам конкурса и победителям приготовлены поощрительные призы и ценные подарки.

Конкурс для журналистов районных СМИ проводился при поддержке Правительства Иркутской области и был посвящен масштабному проекту по установке точек доступа Wi-Fi в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». Цель конкурса – поощрить журналистов районных СМИ за интерес к теме, а также проинформировать сельских жителей, проживающих в населённых пунктах, где построены точки wi-fi доступа, о том, как ими пользоваться: как зарегистрироваться, как бесплатно посещать более двух тысяч сайтов госучреждений и ведомств, а также за символическую плату (1,5 рублей в сутки) – другие интернет-ресурсы.

«Поздравляем победителей и благодарим всех журналистов за участие в конкурсе!» - отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – В Иркутской области «Ростелеком» подключит 219 коллективных точек доступа к скоростному интернету по технологии Wi-Fi. До конца 2018 года компании предстоит проложить почти четыре тысячи километров оптических линий связи. В отдаленных труднодоступных районах будут задействованы спутниковые решения».

Теги статьи:
Для справки: Проект «Устранение цифрового неравенства» (УЦН), исполнителем по которому государство определило «Ростелеком», стартовал в 2014 году. Его цель - предоставление коллективных точек доступа к скоростному интернету в населенных пунктах, где проживают от 250 до 500 человек. В Сибири - это около двух тысяч сел. Оператор строит оптические каналы связи до села и организует точки доступа с помощью Wi-Fi-технологии на скорости не менее 10 Мбит/с. Для организации доступа используется современное оборудование отечественного производства, способное бесперебойно работать в суровых климатических условиях.

В данный момент продолжается прием работ на ежегодный Всероссийский конкурс «Ростелекома» для журналистов региональных СМИ и блогеров, направленный на объективное и более качественное освещение технологических трендов, развития инновационных технологий и сервисов и их применения в разных сферах жизни общества. На конкурс принимаются не более 3-х работ одного автора или творческого коллектива в одной номинации, фактически вышедшие или опубликованные в период с 10 апреля 2016 года по 10 апреля 2017 года.

Победители конкурса на макрорегиональном уровне награждаются дипломами ПАО «Ростелеком» и ценными подарками. Победители конкурса на федеральном уровне награждаются дипломами ПАО «Ростелеком», главным призом для них станет поездка в штаб-квартиру NEC в Японию осенью 2017 года.

Подробности на сайте smi.rt.ru

 

    
Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Пресс-релизы

«Ростелеком» презентовал облачные услуги бизнес-сообществу Иркутска

«Ростелеком» провел семинар «Новые возможности развития бизнеса» для представителей бизнес-сообщества госсектора и Иркутска.Специалисты компании рассказали об инновационных продуктах и виртуальных сервисах, помогающих оптимизировать работу организации, снизить издержки, а также способных защитить информацию от...

29 декабря 2016
Пресс-релизы

Победителями конкурса «Ростелекома» для районных СМИ стали журналисты Алтайского края, Новосибирской и Иркутской областей

«Ростелеком» подвел итоги второго тура общесибирского конкурса для журналистов районных средств массовой информации на лучшее освещение федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории Сибири. В конкурсе приняли участие почти 20 печатных, электронных и интернет СМИ...

29 декабря 2016
Пресс-релизы

«Ростелеком» подвел итоги конкурса на лучший журналистский материал о развитии сельского интернета в Иркутской области

«Ростелеком» подвел итоги конкурса для журналистов районных средств массовой информации на лучшее освещение федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории Иркутской области. В конкурсе приняли участие 10 печатных, электронных и интернет СМИ...

28 декабря 2016
Пресс-релизы

«Ростелеком» подключил свыше 1000 абонентов мобильной связи

«Более 1000 человек оценили удобство подключиться к четырем услугам в одной компании, воспользовались возможностью бесплатно общаться с близкими и родными по всей России и при этом получили 50% скидку за Домашний телефон, – комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман...

16 декабря 2016
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Комментарии

лента комментариев

Фоторепортажи

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний


Информационный интернет портал города

Ортопедический матрас Promtex-Orient Roll Standart 18

шампунь от выпадения волос с плацентой отзывы
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний