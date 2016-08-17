+ добавить комментарий

Голосует большая страна

Как мы выбирали шесть Государственных Дум

Автор: Виктория КОМАРОВА

История выборов в Госдуму – это всегда личная история каждого человека. Каждому из нас памятны в первую очередь события своей жизни, а уж потом – какие-то политические. «Когда я поступил в вуз, были первые выборы в Госдуму…», «Я как раз пришёл на работу, а на улицах висели плакаты: «Голосуй за Юрия Ножикова!», «Юрий Тен – наш кандидат!». О том, как это было, что мы пережили за эти годы, как целая страна взрослела, развивалась, и как это отражалось в истории выборов, к чему мы пришли сегодня – наш материал.

Уходим от «левых»

Многие помнят декабрь 1993 года. Выборы в Совет Федерации и первую в истории нашей страны, после развала СССР, Государственную Думу. 12 декабря, было холодно, люди шли на участки. Впервые голосовали не ради «галочки», а за людей, которых сами хотели видеть в Госдуме. Эмоциональный подъём был такой, что в Иркутске на участки пришли около 50% тех, кто мог голосовать. Тогда 225 депутатов избирались партийным спискам (партиям надо было преодолеть 5% барьер) и 225 – в одномандатных округах. Кому мы отдали голоса в те времена, которые сейчас принято называть «лихими девяностыми»?

Лидером голосования тогда стала партия ЛДПР, второе место было у «Выбора России», и лишь третье – у КПРФ. В нашей области «температура» была такой же, как в целом по стране, только коммунисты оказались не на третьем, а на четвёртом месте, их опередили «Женщины России». А у «красных» оказался весьма скромный результат – 9,19%.

Как вспоминают наблюдатели, эти выборы в Госдуму были очень интересными. Все помнят отца политика Сергея Тена, Юрия Тена. Тогда в Иркутске он набрал 26,83% голосов избирателей и впервые стал депутатом Госдумы. Конкуренция была бешеной – его ближайший соперник Юрий Шевелев набрал 20,6%, следом шёл Владимир Татарников с 13,26%. При этом почти каждый пятый бюллетень был признан недействительным либо зафиксировал мнение «против всех».

Ситуация близка нам сегодня, хотя прошло много лет. Сегодня сын Юрия Тена Сергей идёт по Шелеховскому одномандатному округу в Госдуму, а его соперник – Антон Романов. 23 года назад, как и сегодня, фамилии Тен и Романов занимали передовицы газет. Правда, Антон Романов тогда не был соперником Юрия Тена, он баллотировался в Совет Федерации. Тен свои выборы в Госдуму выиграл, Романов – в Совет Федерации – проиграл. Тогда не было партии власти, её только пытались сформировать из «Демвыбора» Гайдара и ПРЕС Шахрая. Юрий Тен как раз стал представителем ПРЕСа в Госдуме.

Наступил 1995 год, и на этот раз Антон Романов решил побороться с Юрием Теном напрямую, намереваясь пройти в Госдуму. Тен разгромил Романова с перевесом голосов в три раза. За Юрия Тена в Иркутске проголосовало 49,5%, политику удалось почти в два раза улучшить свой результат 1993 года. Антон Романов же набрал всего 16,4%. По мнению наблюдателей, будет очень интересно следить за соперничеством Тена-сына и всё того же Антона Романова на Шелеховском округе сейчас. В Братском округе в тот раз победу одержал Виталий Шуба, который на многие годы станет «политическим тяжеловесом» федерального уровня.

«Семьей всё взвесив заново, решили окончательно: компартию Зюганова поддержим обязательно», – вещали с листовок коммунисты. «Не терпишь власти ты чекистов – не голосуй за коммунистов», – отвечало им «Единство». Безусловно, красные на этих выборах были сильны. Леонид Гунин в «Советской молодёжи» тогда очень ярко показал, в каком состоянии мы жили: «Зашёл в редакцию читатель, рассказал, как в воскресенье долго спорил со своим отцом, который убеждал его голосовать только за коммунистов. А в понедельник позвонил отец сыну на работу и гордо произнес: «Мы победили». Сын только и спросил в ответ: «Кого – своих детей?». Второе место тогда взял «Наш дом Россия».

В 1999 году КПРФ набрала по России 24,31%, идя практически «ноздря в ноздрю» с блоком «Единство», у которого было 23,54%, на третьем месте – «Отечество – вся Россия» с 12,32%. И этот год можно считать переломным – более «левая» партия за всю современную историю российских выборов не повторит своего успеха. Люди быстро разочаровывались в коммунистах, которые исповедовали «народные» принципы, а в Госдуму вели олигархов. Был нужна новая политическая сила, что и показало голосование. Кандидат «против всех» – так тогда называли эту строчку в избирательных бюллетенях – набрал в одномандатных округах Иркутской области от 10 до 12%, причём явка была достаточно высокой – на избирательные участки пришли 54,77% избирателей. Показательно, что в нашем регионе блок «Единство» уверенно вышел вперед, завоевав 32,99% голосов. Коммунистам пришлось отступить на второе место, причём со значительным отрывом, они тогда взяли только 23,6%. Хорошо сработали в области правые – СПС получила 7,15%, «Яблоко» 5,89%.

Свои последние и самые тяжёлые выборы в Госдуму провёл Юрий Тен, победив в Иркутском одномандатном округе. В Ангарском округе тогда победил Константин Зайцев (сейчас руководитель УФНС России по Иркутской области), в Братском – Виталий Шуба (сенатор от Иркутской области), Тулунском – врач, академик РАН Сергей Колесников, в Усть-Ордынском – Валерий Кузин.

Новая сила

2001 год завершился знаковым событием: две из госдумовских партий – «Единство» Сергея Шойгу и «Отечество» Юрия Лужкова – объединились, образовав партию «Единство и отечество – Единая Россия», позже ставшей известной нам «Единой Россией». В 2003 году именно она набрала большинство, взяв в Госдуме 223 места (120 по списку и 103 в одномандатных округах). «Огромную победу одержала «Единая Россия», за которую проголосовало 36,7 процента избирателей, – написала тогда «Восточно-Сибирская правда». – Столько голосов за всю историю демократических выборов в нашей стране не набирала ни одна политическая партия». В Иркутской области «единороссы» взяли 32,61%.

Это был исторический провал как «левого», так и «правого» движения, когда ни СПС, ни «Яблоко» не сумели преодолеть 5% барьер (хотя в отличие от голосования в целом по стране в Иркутской области «Яблоко» барьер взяло, набрав 5,38%). Кредит доверия, выданный людьми коммунистам, на тот момент уже исчерпал себя. Дважды получив солидное представительство в Госдуме, «левые» не сумели предотвратить ни кризиса, ни дефолта. Зато 37 мест в новой Госдуме получила партия «Родина», 12% избирателей проголосовали за ЛДПР, ей удалось улучшить свой прошлый результат. А вот КПРФ, оказавшаяся на втором месте после «ЕР», уступила с разгромным счётом, получив только 40 мест по спискам и 12 в округах. «Коммунистическая партия значительно растеряла свой авторитет среди голосующих граждан, – отмечали тогда наблюдатели. – 16,34 процента голосов от общего числа избирателей в Иркутской области, конечно, больше, чем в целом по стране, но эта цифра разительно отличается от прогнозов коммунистических лидеров, рассчитывавших на преодоление 25-процентного показателя. Попытка заручиться поддержкой протестного электората в сочетании с «олигархическим» составом партийного списка потерпела вполне закономерную неудачу. Двуличие коммунистов оттолкнуло от них здравомыслящую часть сторонников, которые предпочли поддержать патриотические лозунги избирательного блока «Родина», собравшего в Прибайкалье 7,3 процента голосов».

КПРФ в 2003 году не повезло и в одномандатных округах. Ни в Иркутском, ни в Братском коммунисты не «выстрелили». В Иркутском избирательном округе шла острая борьба между коммунистом Сергеем Левченко, нынешним губернатором Иркутской области, и Сергеем Дубровиным. В итоге, набрав 22,37%, Дубровин победил. У Сергея Левченко оказалось чуть более 17%. Сергей Колесников набрал 30,36 в Ангарском округе, самые впечатляющие результаты были у Виталия Шубы в Братском округе – 54,54 голосов избирателей и у Валерия Кузина в Усть-Ордынском округе – 46,76%. Причём «единоросс» Шуба обошёл соперника-коммуниста, набрав более чем в 3 раза больше голосов. Иркутск в Госдуме представлял и независимый депутат Николай Курьянович.

Одномандатников больше нет

Выборы 2007 года ознаменовались, во-первых, поднятием проходного барьера для партий с 5 до 7%, во-вторых, за год до этого была отменена графа «против всех». Тогда же было отменено голосование по одномандатным округам и введена единственная система голосования – только по партийным спискам. Бе­зусловно, на каком-то этапе это было оправдано, однако дальнейшие события показали, что длительное «закручивание гаек» не приводит к хорошим результатам. «Единой России» удалось взять 315 мест в нижней палате федерального собрания, КПРФ – 57, ЛДПР – 40, «Справедливой России» – 38. В Иркутской области «ЕР» набрала более 58%, КПРФ – чуть более 10%, уступив около 2% ЛДПР. В итоге четыре мандата достались «ЕР» – Константин Зайцев, Виталий Шуба, Сергей Колесников и Валерий Малеев (глава Усть-Ордынского округа, к тому времени область и округ уже были объединены). Впервые от Иркутской области в Госдуму избрался «эсер» Иван Грачев, и один скромный мандат достался некогда сильным коммунистам – его забрал себе лидер списка Сергей Левченко.

Конец 2011 года мы пережили под знаком «болотного» движения, когда у людей стала вызывать чувство протеста навязанная им система выборов только по спискам, ведь фактически за народ решали сами партии – кому быть в парламенте, а кому нет. Исчезла интрига, свежесть выборов. Потому итоги избрания были подвернуты критике, возникли протесты. Надо отметить, что «левые», формально оспаривая вместе с митингующим итоги выборов, тем не менее держались несколько в стороне. И их можно понять – межпартийные соглашения всегда существовали, и руководство КПРФ имело договорённости с Кремлём. Именно в эти, «неправильные» выборы иркутские коммунисты получили в Госдуме 2 мандата – очередной срок себе обеспечил Сергей Левченко, а ещё в Госдуму ушёл Евгений Рульков. Тогда же от «ЕР» в нижнюю палату прошли Антон Романов и Сергей Тен, от ЛДПР Андрей Луговой, от «СР» Андрей Крутов.

«Обещали, что будет честно»

В 2011 году «левые», формально оспаривая вместе с митингующим и итоги выборов, тем не менее, держались несколько в стороне Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Сегодня грядут новые выборы. Им предшествовала крупная политическая реформа, когда в России массово начали создаваться новые политические партии, новые общественные движения. Была кардинально изменена сама структура выборов.

– Отличительная особенность этих выборов в парламент страны в том, что они проходят по смешанной системе. 225 депутатов избирают по общему федеральному округу по партийным спискам и ещё 225 – по одномандатным округам, – рассказал председатель Избирательной комиссии Иркутской области Эдуард Девицкий. – Последний раз по такой системе выбирали депутатов в 2003 году. Как мы помним, тогда на территории Иркутской области было три округа (Усть-Ордынский округ не входил в состав Иркутской области и как отдельный субъект Федерации избирал одного своего депутата).

Сегодня Иркутской области по схемам, предусмотренным законодательством, досталось 4 округа. Причём нарезка является «лепестковой» – в одном округе будут голосовать жители городов и сельских поселений. Кроме того, к жителям Иркутской области присоединятся россияне, постоянно живущие за рубежом. В Иркутском округе, к примеру, это более 40 тысяч человек из Молдовы, а на севере, в округе № 96 – и вовсе граждане из более чем 20 государств мира, включая Кипр, Ирак, Тайланд, Гаити. Как пояснил Эдуард Девицкий, ещё одно отличие этой кампании в том, что выборы в Госдуму назначены не на декабрь, а пройдут в единый день голосования 18 сентября.

– Если же сравнивать эти выборы с кампанией 2011 года, нужно сказать, что ужесточились требования к кандидатам, – подчеркнул председатель облизбикома. – Так, теперь необходимо указывать судимость, когда-либо имевшуюся у кандидата. Кроме того, сведения о судимости помещаются на информационные плакаты о кандидатах и в избирательные бюллетени. Более того, кандидат обязан представить документы об отсутствии у него счетов и имущества за границей, если же такая информация была сокрыта и кандидат остался владельцем каких-то зарубежных активов, то данный факт является основанием для отмены регистрации кандидата.

Наблюдатели сходятся во мнении, что смешанная система выборов в Госдуму была более конкурент­ной, и её возвращение безусловно добавит нынешней кампании остроты. «Выборы в Госдуму, в которых выбирали личности, а не партии, всегда отличались накалом борьбы, интересной работой команд кандидатов, интригами, выигрышами и разочарованиями, – считает заслуженный юрист России, профессор ИГУ Сергей Шишкин. – Таких выборов не было давно, ровно с тех пор, как страна перешла на пропорциональную избирательную систему. Но зато каких ярких депутатов имели избиратели области – Виталий Шуба, Константин Зайцев, Юрий Тен и другие».

«Сегодня мы ушли от практик «манипулятивной демократии» к созданию прозрачной архитектуры публичной политики», – отметил в интервью «Известиям» политолог Алексей Мартынов. Проще говоря – теперь можно голосовать за человека, а не за партию, и знать, что тебе этого человека не подменят другим, выгодным. «Многие недоброжелатели предсказывают «Единой России» непростую борьбу, особенно в одномандатных округах, где лицом к лицу с избирателем придётся отвечать на непростые вопросы. Но никто и не обещал, что будет легко. Обещали, что будет честно», – заметил Мартынов.

Профессор Шишкин, однако, предлагает не смотреть на выборы сквозь розовые очки. И напоминает, что нынешние выборы, конечно же, по сравнению с первыми постсоветскими, «стали менее романтичными, но более циничными». «Стала доминировать денежная составляющая, а то, что называется административным ресурсом, зачастую граничит с демонстративным нарушением не только избирательного, но и уголовного закона». Напомним, что впервые за много лет так называемый «административный ресурс» в регионе находится не у «Единой России», а «красного губернатора» Левченко, и как он сыграет на этот раз, мы увидим в ближайшее время.