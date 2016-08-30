«В России люди привыкли принимать всё как есть»

Автор: Алёна КОРК

Французская пенсионерка Кристин Валентин уже семь лет подряд приезжает на остров Ольхон, где живёт по нескольку месяцев. Строгая красота Байкала заметно контрастирует со знойным колоритом Южной Франции, но этим Сибирь для Кристин и прекрасна. Её не пугают уличные туалеты, 40-градусные морозы и почти сказочная отдалённость Ольхона от цивилизации – четыре часа самолётом до Москвы, шесть – до Иркутска, около 300 километров от областного центра до острова и долгое ожидание парома. Кристин приезжает сюда ради красоты, покоя, тишины и общения с людьми, которые довольны жизнью.

Француженка Кристин Валентин начала учить русский язык в 65 лет. Каждый год на несколько месяцев она приезжает на Байкал – не только совершенствовать язык, но и наслаждаться спокойной жизнью русской деревни Автор фото: Алёна КОРК

Ветронепродуваемая куртка с капюшоном, тёплые брюки и валенки – Кристин Валентин сразу освоила навыки выживания в условиях байкальской зимы. Любовь 72-летней француженки – зимний Ольхон, застывшее озеро, глыбы прозрачного льда, торосы, наплески и ледяные гроты. Но этим летом Кристин повезло увидеть совсем другой Ольхон. На остров набросился дождливый циклон, и местные говорят, что таких дождей на Ольхоне не было шесть лет. Размыло дороги, посреди Хужира образовалось стихийное озеро, Байкал посерел, и дождь лил не переставая почти двое суток. Но для Кристин в этом почти стихийном бедствии не было никакой трагедии – она с улыбкой давала интервью в уютном кафе, признавшись в том, что скучно ей не бывает никогда, нигде и ни в какую погоду.

Русская история началась для Кристин с языка. В 65 лет она начала учить один из самых сложных в мире с точки грамматики языков и за семь лет достигла очень хороших успехов.

Сегодня Кристин практически свободно говорит по-русски и может давать интервью без переводчика, тем самым демонстрируя, что у любого «не могу и не получается» есть только одно оправдание – лень.

Кристин родилась в Марселе, сейчас живёт в Авиньоне. Долгое время работала учителем математики в лицее, затем в институте повышения квалификации для учителей. Во время своих приездов в Россию она бывала в местных школах и утверждает, что в России ученики более вежливые и не такие шумные, как во Франции. У Кристин две дочери и несколько внуков. И, как она говорит, когда дети выросли, настало время жить для себя, заниматься собой, своей душой и ездить в Сибирь. Благо что пенсия французского пенсионера позволяет совершать такие путешествия.

– Я много путешествовала в Европе, была в Африке, как на севере – в Мавритании, Марокко и Тунисе, так и на юге континента. Ходила пешком по пустыне. Поэтому путешествие в Россию и Сибирь меня совсем не пугало. В первый раз мы с подругой приехали в Псков 10 лет назад, потом я несколько раз была в Петербурге. Я вышла на пенсию, начала учить русский язык и решила, что буду часто ездить в Россию. И в 2009 году услышала, что ассоциация «Иркутск – Верхняя Савойя» организует поездку на Байкал. Так я первый раз оказалась на Ольхоне. Был февраль, температура стояла минус 40 градусов. Но я сразу почувствовала себя здесь хорошо. И отметила всю красоту этой земли. Тогда же я познакомилась с семьёй Бенчаровых, мы жили в их усадьбе. Я решила вернуться на следующий год, написала непосредственно Бенчаровым. И по­ехала уже одна. Без всякого страха. В 2011 году я приехала на Ольхон уже на три месяца. И стараюсь бывать здесь каждый год, приезжаю обычно так надолго, как виза позволяет. Особенно люблю приезжать зимой.

Как организованный человек, Кристин всегда планирует своё время, свой день:

– Я ежедневно занимаюсь русским языком. Также говорю по-французски с Наташей и Никитой (Бенчаровыми. – Авт.). Каждый день по нескольку часов гуляю по острову, обязательно читаю. Мне нравится помогать в усадьбе, было время, когда я готовила и была официанткой. Бывают и другие интересные занятия – шила детям русские костюмы для постановок, помогала ставить спектакль «Синяя птица». Школьники Ольхона вели переписку со школьниками из Франции, я помогала переводить письма на французский.

– Что вам здесь так нравится, Кристин, почему вас не отпускает остров?

– Здесь люди добрые, душевные. И мне нравится говорить по-русски. Хужир – это очень интересное место. И для меня увлекательно жить в Хужире. Ещё я по большей части вижу на острове счастливых людей. Во Франции люди всегда всем недовольны, они много ворчат и говорят: «Как всё плохо!» Мне кажется, в России люди привыкли принимать всё как есть.

Француженка Кристин Валентин – не первая иностранка, длительно живущая на Ольхоне. В начале века в посёлке долгое время жила немка Симона. В любой паромной очереди на остров можно встретить жителей других стран и даже континентов. Байкал, одно из ключевых мест силы на планете, действительно притягивает людей, заставляя их преодолевать многокилометровые расстояния.

– Строгая красота Байкала словно возвышает тебя над собой же. Тебе нравится быть частью этого прекрасного пространства, этого простора, тишины. Если ты зеркалишь окружающий мир, то ощущаешь себя лучше и комфортнее. Хочется читать, петь, слушать классическую музыку, – объясняет магию этого места Кристин.

Этот феномен Ольхона подтверждает и Наталья Бенчарова, общественница, которая многое делает для своего любимого острова. Через усадьбу Бенчаровых прошли сотни путешественников со всей страны и мира. Они во многом и выстроили эту стройную теорию привлекательности острова.

– Я видела политиков на уровне европейских министров, которые приезжают сюда выпить чаю с бабой Машей. Им нравится именно эта простота общения, этот русский стиль на «короткой ноге». И нет никакого секрета в желании европейцев задержаться здесь надолго. Если человек странный, он гарантированно приживётся на Ольхоне, это мы давно заметили. Здесь нет давления социума, нет рамок и надуманных представлений. Здесь безопасно – нет насилия и наркотиков. Конечно, есть бытовые проблемы, есть свои особенности жизни на острове. Но есть и позитивные моменты – например, возможность заниматься музыкой, спортом. Для людей, которые хотят прикоснуться к настоящей российской жизни, здесь много интересного и полезного. Без шелухи и гламура. Тебя быстро принимают, если ты идёшь к людям с добром. И это совершенно комфортное принятие. На Ольхоне надолго задерживаются только необычные сильные характеры, которых не пугают огромные расстояния, пустота и одиночество. Возможно, пережитые испытания и тяжёлая жизнь и сформировали эту хорошую простоту, смешанную с силой.

Странная француженка Кристин Валентин, ценящая простоту и тишину, сейчас уже на родине, во Франции. Но она не попрощалась с Ольхоном и Байкалом, она намерена приехать сюда снова и будет приезжать, пока есть физические силы. Родные и друзья не считают эти путешествия Кристин вглубь России чем-то из ряда вон выходящим. Ведь кого могла, Кристин уже влюбила в остров. Например, некоторых своих внуков она сюда уже вывозила.