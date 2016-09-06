+ добавить комментарий

Обещали сделать красиво

Но дни шли, а нового кухонного гарнитура заказчица так и не дождалась

Автор: Ирина ИВАНОВА

Ольга Гнатюк (фамилия изменена) живёт в Ангарске. Много лет она лелеяла мечту обновить свою кухню, накопила для этого нужную сумму денег. Воплотить её мечту в жизнь вызвалась фирма, которая называется «ВИА Мебель». 12 августа прошлого года заказчица оформила с ней договор на изготовление и установку кухонного гарнитура. Были указаны и конкретные сроки: 30–35 рабочих дней. Сразу была уплачена и требуемая сумма: 72 тысячи рублей.

Но дальше началось непонятное. Названные сроки прошли, а гарнитур никто не думал привозить и ставить. Ольга Гнатюк звонила исполнителю много раз, но только слышала: «Не волнуйтесь, надо подождать». А сколько ещё ждать за свои же немалые деньги? Поскольку в таких историях всегда важны даты, то нужно отметить день, когда заказчица обратилась в фирму с претензией – это 30 октября 2015 года. Что было после? Фирма снова только обещала выполнить заказ. Наконец терпение Гнатюк кончилось, и она обратилась в Ангарский городской суд, чтобы вернуть свои деньги и наказать недобросовестного производителя услуг.

Исследовав доказательства истицы, суд принял её сторону. А что же фирма-ответчик? Её представитель в суд так и не явился, не предоставил возражения, что было весьма неразумно, когда ведёшь свой бизнес. По решению Ангарского городского суда мебельщики должны вернуть истице уплаченные за гарнитур 72 тысячи рублей, вдобавок выплатить ей неустойку, штрафную сумму и компенсировать моральный вред. Это ещё свыше 57 тысяч рублей. Казалось бы, дело выиграно, но тот, кто попадал в такие истории, знает, как дорого стоит затянувшееся ожидание и боль от того, что была нарушена справедливость договора.