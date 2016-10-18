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Губерния: 18 октября 2016

Культура

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Аплодисменты от глубинки

Автор: Любовь Васильева

В рамках проекта «Деятели культуры – жителям Иркутской области» актёры Иркутского театра юного зрителя имени Вампилова побывали в Куйтуне, Кутулике, Зиме и Тулуне. 

В проекте, который реализуется с 2011 года, принимают участие все учреждения культуры региона. Проект популяризирует творчество иркутских писателей, актёров, художников, композиторов, кинемато­графистов, тех, кто вносит неоценимый вклад в развитие культуры и искусства Приангарья. Иркутский ТЮЗ имени Вампилова принимает самое активное участие в этой культурной акции.  

В течение недели артисты Иркутского ТЮЗа показали жителям отдалённых от областного центра городов и посёлков спектакли «Счастье моё» Александра Червинского и «Денискины рассказы» Виктора Драгунского. Ретро-пьеса «Счастье моё» стала классикой 1980-х и входит в ряд лучших отечественных драматургических  произведений. Для детей тюзовцы представили лирическую комедию по книге Виктора Драгунского «Денискины рассказы». 

На знаменитых рассказах этого детского писателя выросло не одно поколение. 

В поездке также участвовал иркутский  композитор Анатолий Темнов – автор оркестровых и хоровых сочинений, камерной музыки, песен, романсов. Он провёл несколько творческих встреч. Такой альянс – тоже отличительный знак проекта.

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