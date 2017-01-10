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Восточно-Сибирская правда: 10 января 2017

Экономика

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Тайное, но мировое

Автор: Максим Гурин

Мировое соглашение между компаниями «Роснефть» и «Саянскхимпласт» утвердил Арбитражный суд Иркутской области накануне Нового года. Спор между двумя хозяйствующими субъектами, который длился почти год, касался цены на этилен и объёмов его поставок «Роснефтью» для СХП. О чём договорились компании, официально не сообщается.

Арбитражный суд Иркутской области 27 декабря 2016 года утвердил мировое соглашение между «Саянскхимпластом» и «Роснефтью» по цене на этилен и объёмам его поставок. Напомним, этилен поставляет на СХП дочка «Роснефти» – Ангарский завод полимеров.

Заседание проходило за закрытыми дверями – на этом настаивали обе стороны конфликта. Официально компании отказываются от комментариев о том, как всё-таки был урегулирован спорный вопрос, длившийся практически год. 

Но некоторые федеральные издания, ссылаясь на решение суда, сообщают, что СХП всё-таки принял формулу расчёта цены этилена, предложенную «Роснефтью». Это означает, что стоимость сырья для химиков должна подрасти, если те намерены увеличить потребление сырья.

А именно об этом и шла речь на последнем из открытых судебных заседаний, где присутствовал наш корреспондент. Представители СХП в суде объявили, что в Саянске проведена модернизация промышленных мощностей. Таким образом, СХП теперь готов выпускать больше ПВХ-С. Вырастут и потребности в сырье­ для него: в 2016 году требовалось 140 тыс. тонн, в 2017-м понадобится 150 тыс. Юристы «Роснефти» же во время спора отметили, что стоимость такого объёма этилена будет иной, чем при расчёте за 110 тыс. тонн, которые нефтяники готовы были предоставлять.

«Мы рассчитали по своей формуле стоимость при различных объёмах – при 110 и 140 тысячах тонн этилена. Получается, что при увеличении поставок этилена цена растёт. Это связано с тем, что свободного товарного этилена у «Роснефти» (кроме уже названных 110 тысяч тонн) нет. Но, чтобы выполнить требование СХП и увеличить ему поставки, нам придётся отказаться от выпуска высоко маржинального продукта ПВД (полиэтилен высокого давления), – поясняли юристы нефтяной компании в суде ещё в августе 2016-го. – То есть любая тонна этилена, которую мы забираем у своего завода и дополнительно поставляем на СХП, будет нам невыгодна. Это принесёт «Роснефти» в два раза меньше доходов, чем продажа ПВД, от производства которого мы вынуждены будем отказываться».

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Тайное, но мировое

Мировое соглашение между компаниями «Роснефть» и «Саянскхимпласт» утвердил Арбитражный суд Иркутской области накануне Нового года. Спор между двумя хозяйствующими субъектами, который длился почти год, касался цены на этилен и объёмов его поставок «Роснефтью» для СХП. О чём договорились компании, официально не сообщается. ...

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