«Ростелеком» подготовил телекоммуникационную инфраструктуру к выборам

В рамках организации и проведения единого дня голосования 18 сентября 2016 года «Ростелеком» на территории Иркутской области предоставил каналы связи с высокой степенью защиты для развертывания государственной автоматизированн ой системы «Выборы» в 45 территориальных избирательных комиссиях.

Всего из 1886 территориальных и участковых избиркомов были телефонизированы 1118. Работы по оставшимся 768 участкам провели другие операторы связи. Для бесперебойной работы стационарной телефонной связи проведен большой объем работ: распараллелено 586 точек доступа к проводной телефонной сети, а также выделены дополнительные телефонные номера в помещениях для голосования, под которые временно задействованы общеобразователь ные учреждения, сельские советы и клубы, районные больницы, санатории, фельдшерско- акушерские пункты (ФАП) и др. В каждой из 45 ТИК подготовлены средства и каналы связи для ГАС «Выборы», с помощью которой информация о ходе голосования и количестве проголосовавших в реальном времени будет передаваться в областную избирательную комиссию.