Абоненты «Ростелекома» побили прошлогодние рекорды по потреблению интернет-трафика в новогодние каникулы

Иркутские интернет-пользов атели в новогодние праздники установили новый рекорд по потреблению трафика. В этот раз пользователи скачали контента на 9% больше, чем в прошлом году. Рекорд обеспечили главным образом развлекательные ресурсы – онлайн-игры, фильмы и соцсети.

Во время новогодних каникул суточный объем скачанных данных на одного пользователя составил в среднем 27,7 Гбайт. Лидером традиционно стал Иркутск: жители столицы Восточной Сибири загрузили боле 1,5 Тбайт данных, что сопоставимо со скачиванием более 500 тысяч фильмов в HD. В сети «Ростелекома» трафик в праздники вырос приблизительно на 20% по сравнению с обычными днями и на 9% по сравнению с прошлым годом. К 9 января этот показатель вернулся к обычному значению и составил около 22 Гбайт в сутки. Рекорд поставили девять абонентов, которые за 10 дней каникул скачали более 1 Тбайт каждый. А рекордсменом стал абонент, скачавший за 9 дней почти 3 Тбайт (2930 Гб).

«В Новогодние каникулы в Иркутской области стояла прекрасная погода, которая давала возможность для активного отдыха, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Мы отмечаем, что у пользователей интернета хватает времени и на отдых на природе, и на Интернет».

В нынешнем году современная сеть компании по оптическим технологиям ETTH (оптика до здания) и GPON (оптика в квартиру) появилась и в пгт. Михайловка Черемховского района. Выполнено расширение оптической сети по крупным городам Иркутской области. В настоящее время к оптическим сетям компании в Иркутской области подключены более ста тысяч клиентов.