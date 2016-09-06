+ добавить комментарий

Сокровища «Особой кладовой»

Полгода назад в Иркутске открылась галерея скульптуры

Автор: Елена Кабунова, Ольга Петровская

Филиал Иркутского областного художественного музея имени В.П. Сукачёва распахнул свои двери в марте 2016 года. Галерея расположилась в двухэтажном деревянном здании конца XIX века, бывшем доходном доме купца Гиндина, по улице Свердлова, 16. Открытие нового отдела музея стало действительно знаковым событием в культурной жизни города.

В собрании художественного музея хранится около 600 скульптурных произведений, большинство из которых никогда ранее не экспонировались. Теперь же, после открытия галереи, жителям и гостям Иркутска стали доступны шедевры отечественной скульптуры, впервые покинувшие запасники на столь долгий срок.

При входе в галерею скульптуры посетителей встречает композиция известного российского скульптора и президента Российской академии художеств Зураба Церетели «Добро побеждает зло». Она является авторской моделью одноимённого памятника, расположенного в Нью-Йорке перед штаб-квартирой ООН.

Галерея портретных образов Марка Антокольского, Анны Голубкиной и Сергея Коненкова, жанровые композиции Евгения Лансере, анималистика Василия Ватагина, проекты известных памятников Николая Томского и Николая Андреева – творчество этих талантливых и именитых мастеров украшает залы экспозиции.

Для многих посетителей галереи становится настоящим открытием тот факт, что все выставленные работы являются подлинниками. Отлитые из бронзы, вырезанные из дерева или белоснежного мрамора, скульптуры классиков русского и советского искусства хранят живую энергетику рук своих создателей.

Но, пожалуй, самым ярким моментом прогулки по галерее становится её «финальный аккорд» – посещение так называемой «Особой кладовой». Своё название зал получил не случайно, ведь это единственная не только в Сибири, но и на территории Зауралья сокровищница, в которой хранятся уникальные образцы современного камнерезного и ювелирного искусства.

«Особая кладовая» – проект уникальный, результат совместного творческого энтузиазма и вдохновения множества людей: сотрудников музея, Союза камнерезов и ювелиров Байкальского региона, коллекционеров и, конечно же, самих ювелиров и художников.

Атмосфера комнаты настраивает на мистический лад: её стены, пол и потолок обтянуты чёрной тканью, а единственным источником света являются специальные лампы, освещающие выставленные в витринах экспонаты.

В «Особой кладовой» представлены работы из полудрагоценных и поделочных камней, выполненные мастерами из Санкт-Петербурга и Иркутска, а также впервые в таком разнообразии выставлена коллекция барочного жемчуга ювелиров творческой группы «Anabela».

Есть здесь и композиции, созданные в лучших традициях знаменитого ювелира Карла Фаберже, и совершенно необычные по замыслу и исполнению авторские произведения.

Все экспонаты «Особой кладовой» имеют довольно небольшой размер, что связано со спецификой работы над подобной скульптурой. Во время творческого процесса мастер держит всю массу обрабатываемого камня на весу. Кроме того, бывает трудно подобрать сам материал – камень подходящей фактуры и размера. Особенно аккуратным нужно быть и при работе с уже почти готовым изделием, ведь одно неверное движение, случайный скол или трещина – и весь процесс придётся начинать сначала.

Вообще, мастерство камнереза – это не только ювелирная обработка камня, но и умение работать со светопластикой. Художник должен очень тонко чувствовать все нюансы игры света и тени будущего произведения.

Все экспонаты «Особой кладовой» имеют довольно небольшой размер, что связано со спецификой работы над подобной скульптурой Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Войдя в зал, зритель моментально попадает под очарование магии камня и мастерства художников.

В лучших традициях умельцев фирмы Фаберже исполнены фигурки животных, украшающие «Особую кладовую»: здесь есть и солидный слон, вырезанный известным камнерезом из Петербурга Александром Левенталем, и чёрный нагловатый кот «Васька», и совершенно живой «Воробей» иркутского мастера Максима Морозова.

Многие экспонаты кладовой преисполнены не только тёплого юмора, но и глубокого философского смысла. Практически все композиции ювелира Натальи Бакут (кстати, основателя иркутской школы камнерезного искусства) нужно рассматривать очень внимательно. Например, её знаменитый «Странник», получивший в 2010 году золотую медаль и приз зрительских симпатий на международной выставке-конкурсе «Ювелирный Олимп», полон потаённых смыслов и ассоциаций.

Вырезанный из дымчатого кварца старец – это и странник, богатырь земли сибирской, и волхв дохристианский, охотник, и одновременно воин. При ином ракурсе в силуэте композиции угадывается фигура мудрого ворона, сидящего на скале. В глубине скалы, если присмотреться более внимательно, сокрыта женская фигура, олицетворяющая, по замыслу автора, мать-прародительницу. А на ветхом посохе, что держит странник, видна хрупкая зелёная веточка – символ того, что старое всегда прорастает новой жизнью.

Сгустком глубокой эмоции, словно «пойманной» в камне, можно назвать «Меланхолию» известного петербургского мастера Сергея Фалькина, которую экспонировали в Лувре.

В центре «Особой кладовой» находится витрина, посвящённая ювелирному искусству. В ней зритель может увидеть украшения из барочного жемчуга, выполненные иркутскими ювелирами творческого объединения Artgroup «Anabela».

Барочный жемчуг – это жемчуг «неправильной», причудливой формы. Каждое украшение, созданное из подобного жемчуга, уникально и неповторимо. Не может не восхищать фантазия авторов, которые в сросшихся жемчужинах способны разглядеть образ скорпиона, единорога, пиратского попугая или же придумать свой – фантазийный.

Например, одна из самых необычных работ иркутских ювелиров и результат их богатой фантазии – «Морской пёс» – представляет собой моллюска с головой собаки. За основу своего творения авторы взяли барочную жемчужину, которой сама природа придала очертания пса – очень чётко видны надбровные дуги и вздёрнутый нос. Панцирь этого удивительного существа сделан из аммонита – ископаемой окаменелой раковины древнего моллюска.

Думается, что ко многим авторам, чьи работы украшают залы Галереи скульптуры, применимы слова, сказанные когда-то великим скульптором Огюстом Роденом своему ученику Ивану Шадру, ставшему впоследствии не менее знаменитым мастером: «Для художника, достойного этого имени, всё прекрасно в природе. Нужно только уметь видеть».