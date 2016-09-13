+ добавить комментарий

Смотрю, лежит, субчик

Нередко потерпевшие сами «приглашают» себя обчистить, напиваясь до невменяемого состояния

Автор: Татьяна СЕРОВА

Именно это и произошло с жителем Ангарска Юрием Кротовым (здесь и далее фамилии изменены). Ноги перестали его держать прямо у остановки общественного транспорта «82 квартал». Беда была в том, что улёгся он на мёрзлую ноябрьскую землю поздним вечером. Дорогая норковая шапка откатилась на несколько метров. И вокруг никого.

Впрочем, один «сердобольный» прохожий объявился: поднял шапку, склонился над незнакомцем. Это был сорокалетний, нигде не работающий Ефим Горшков. Желание помочь человеку у него отсутствовало. Норковая шапка тут же была реквизирована. А дальше он полез в карманы пьяницы. Добычей стали 1470 рублей и пачка сигарет. Документы лежачего, паспорт и пенсионное удостоверение, прохожий тоже прихватил с собой. С этим и скрылся в ноябрьской круговерти.

Но полиция всё-таки вышла на его след. Пришлось уже дважды судимому Горшкову предстать перед Ангарским городским судом. С рецидивистом разговор всегда более суровый. Тем не менее суд учёл в этом уголовном деле некоторые смягчающие обстоятельства. Во-первых, полное признание вины и раскаянье в содеянном. Во-вторых, подсудимый вернул потерпевшему всё, что у него украл. На мнение суда повлияло и то, что Горшков фактически состоял в брачных отношениях и воспитывал несовершеннолетнего ребёнка. Виновному был дан ещё один шанс хоть что-то исправить в своей жизни. По приговору Ангарского городского суда он получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Если нарушит условия, никаких поблажек ему уже не видать.