+ добавить комментарий

Очистительная восьмёрка

Иркутск, Шелехов и ещё шесть городов исключены из списка наиболее загрязнённых городов

Автор: Егор ЩЕРБАКОВ

Из перечня городов России с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферы исключены Иркутск и Шелехов. Это следует из проекта государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды в стране за 2015 год, обнародованного Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Основная причина, как сказано в документе, кроется в пересмотре нормативов по предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе, однако сказалось и снижение выбросов бензапирена. В списке по-прежнему значатся Братск и Зима, а Иркутск и Шелехов, по данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, остаются в числе городов с высоким уровнем загрязнения воздуха наравне с Черемховом и Усольем-Сибирским.

Большое количество автомобилей в значительной степени влияет на экологическую обстановку в Иркутске, но выходу из списка наиболее загрязнённых городов способствовали пересмотр предельно допустимой концентрации формальдегида и снижение выбросов бенза Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Черногорск, Норильск, Биробиджан – вершины того треугольника, в котором умещаются 11 городов из приоритетного списка Минприроды. В перечень входят города России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. Помимо трёх уже перечисленных это Братск, Зима, Кызыл, Минусинск, Селенгинск, Петровск-Забайкальский, Улан-Удэ и Чита. В большинстве случаев основными загрязнителями воздуха в них являются бензапирен, взвешенные вещества, оксиды азота и углерода, формальдегид. Исключение составляет Норильск, где высокий уровень загрязнения определяет диоксид серы. Он же воздействует на воздух Петровска-Забайкальского, а для Селенгинска и Улан-Удэ характерны выбросы озона. «В приоритетный список включены по два города с предприятиями цветной металлургии и целлюлозно-бумажной промышленности и один – с предприятиями химической промышленности, – констатируют авторы государственного доклада, проект которого в сентябре опубликовало федеральное Министерство природных ресурсов и экологии. – В шести городах определяющий вклад в загрязнение воздуха вносят предприятия ТЭК».

В то же время по сравнению с 2014 годом перечень сократился на восемь пунктов – из него были исключены Благовещенск, Иркутск, Красноярск, Лесосибирск, Новокузнецк, Челябинск, Шелехов и Южно-Сахалинск. В последнем случае решающую роль сыграл перевод Южно-Сахалинской ТЭЦ с угля на газ, что привело к сокращению выбросов твёрдых веществ от стационарных источников на 44%. Ключевую роль, подчёркивают авторы доклада, в уменьшении приоритетного списка сыграл тот факт, что в 2014 году санитарно-гигиенический норматив по предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе был снижен в три раза. «При этом существенных изменений уровня загрязнения городов России не отмечается, а количество выбросов формальдегида в атмосферу, к сожалению, растёт, – констатируют они. – При использовании для оценки уровней загрязнения прежних ПДК количество городов приоритетного списка в 2015 году составило бы 29 вместо 11. А поскольку в этих 18 городах по формальдегиду всё благополучно, то и каких-либо специальных природоохранных мероприятий, направленных на снижение этого, обладающего канцерогенным действием, вещества, администрация города может не предпринимать».

В какой-то мере сработали и природные факторы: 2015 год стал самым тёплым в истории метеорологических наблюдений в России, причём в азиатской части среднегодовая температура более чем на 3 градуса по Цельсию превысила климатическую норму. В силу этого отопительный сезон был сокращён, что способствовало снижению объёма выбросов загрязняющих веществ. Кроме того, в прошлом году выпало на 6% больше осадков, чем обычно, а их сумма на Урале и в Западной Сибири оказалась рекордной, что повлияло на уровень загрязнения воздуха в сторону уменьшения. В Забайкалье, напротив, наблюдался их дефицит.

Подобная картина, по данным Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации, наблюдалась и на востоке Иркутской области, вдобавок ноябрь в регионе, особенно его третья декада, выдался непривычно холодным. Это не помешало исключить два города, находящихся на юго-востоке Приангарья, из приоритетного списка Минприроды, так что дело не только в природных факторах. В пресс-службе Иркутского алюминиевого завода – градообразующего предприятия Шелехова – корреспонденту «Сибирского энергетика» сообщили, что только за последние пять лет был выполнен целый комплекс мероприятий, направленных на поэтапное сокращение выбросов и снижение объёмов образования отходов производства. В частности, на электролизном производстве установили пять электрофильтров нового поколения взамен старых, а на производстве анодной массы заменили дымовые трубы № 2 и № 3. При этом был завершён переход на новую технологию производства анодной массы с пониженным содержанием летучих веществ. Кроме того, в анодно-монтажном отделении реконструировали аспирационные системы и установили более мощные двигатели, что позволило увеличить эффективность очистки воздуха на 9%. Затраты на эти и другие природоохранные мероприятия за пять лет составили 800 млн рублей. «Эффективность газоочистного оборудования по пыли, твёрдым фторидам, фтористому водороду увеличилась до 98%, – резюмируют в пресс-службе ИркАЗа. – Выбросы по специфическим загрязняющим веществам снизились на 6–9%». К снижению эмиссии в атмосферу на 30% должно привести и внедрение технологии «Экологический Содерберг» на первой, третьей и четвёртой сериях электролиза предприятия, работы по которой начались в 2016 году. Стоимость всего проекта превышает 80 млн долларов – почти 5 млрд рублей по курсу Банка России.

Из государственных докладов о состоянии и об охране окружающей среды в Иркутской области следует, что эмиссию сократил и Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ – бывшая ТЭЦ-5. Так, если в 2012 году её объём составил чуть более 6 тыс. тонн, то в 2015-м – 5,87 тыс. тонн. Столь точных данных о воздействии объектов энергетики на атмосферу в докладе за 2014 год не содержится, а доклад за 2013 год недоступен на сайте регионального министерства экологии и природных ресурсов. Если сравнивать выбросы Ново-Иркутской ТЭЦ, то они за тот же период возросли с 50,66 тыс. тонн до 56,37 тыс. тонн, однако изменился их состав: сократился объём золы, оксидов азота и угарного газа. Снижение эмиссии парниковых газов позволило ПАО «Иркутскэнерго» победить в первом Всероссийском конкурсе «Климат и ответственность 2015» среди организаций производственной сферы, ежегодно выбрасывающих более 150 тыс. тонн СО2-эквивалента в год. В абсолютных цифрах она сократилась с 31,66 млн тонн в 1990 году до 17,23 млн тонн в 2015-м. «Эта динамика говорит о том, что нам удалось объединить две цели – борьбу за экологию и замещение углеводородов [в топливном балансе], – отметил генеральный директор «Иркутскэнерго» Олег Причко, выступая на первой сессии образовательного проекта En+ Group «Энергия будущего». – Дельта в 14 миллионов тонн СО2 – это примерно 10 миллионов тонн угля, которые мы не сожгли. На наш взгляд, традиционная энергетика должна двигаться в этом направлении – оптимизировать существующие издержки и процессы, разрабатывать новые технологии». К слову, компания задалась целью к 2020 году снизить выбросы парниковых газов до 16,5 млн тонн в СО2-эквиваленте.