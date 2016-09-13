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Конкурент: 13 сентября 2016

Экономика

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4G – старт дан!

Автор: Алёна КОРК

В ночь на 8 сентября в Иркутске и области был запущен высокоскоростной мобильный Интернет в стандарте 4G от компании Tele2. Сейчас он доступен жителям Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, Черемхова и Бодайбо. На этой территории проживает более 50% населения всей области. В целом компания Tele2 продолжает демонстрировать рост и развитие – в общей сложности насчитывается уже 39 миллионов абонентов.

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Сергей Эмдин, генеральный директор Тele2, и Антон Кондратов, директор Иркутского филиала Tele2, представляют новый продукт

Что такое сети LTE? Это самый прогрессивный стандарт в сфере мобильной связи. Компания Tele2 начала заниматься им всего два года назад. И уже сегодня Иркутская область является 25-м регионом, где запущены сети LTE. «Это важный период в жизни нашей компании, мы вывели её на принципиально новый федеральный уровень, – подчеркнул Сергей Эмдин, генеральный директор Тele2. – И город Иркутск, и вся область стали четвёртым регионом в Сибири, где есть высокоскоростной Интернет». 

Хочется подчеркнуть и тот факт, что в Иркутске и Приангарье полностью обновили оборудование, на эту работу ушло чуть больше полугода. Общие инвестиции составили 2,1 миллиарда рублей. В рамках проекта модернизации не только было заменено устаревшее оборудование, но и установлены новые базовые станции – например, 140 базовых станций 3G. Важно и то, что в процессе работы было решено отойти от стандартных подходов в строительстве сетей 4G. 

– Мы отказались от частоты 2600 МГц, которая наиболее часто используется другими операторами. Она даёт небольшое покрытие и не очень хорошо проникает внутрь помещений. Мы уверены, что абонентам прежде всего более важен устойчивый и надёжный доступ в Интернет на работе, дома, в местах отдыха. Именно поэтому мы выбрали частоты 800 и 1800 МГц – это band 20 и band 3 в европейской классификации.

В первые часы в сети 4G было зарегистрировано порядка 1% всех абонентов Tele2. 

Чтобы воспользоваться новым форматом связи, необходимо иметь телефон и SIM-карту, поддерживающие 4G. На сегодня доля таких устройств пока не превышает 10% от общего числа всех трубок абонентов Tele2. Но с каждым годом это количество будет увеличиваться. Специально к событию компания подготовила для своих клиентов особое предложение – недорогой и современный 4G-смартфон Micromax Q414. Стоимость его -–  5390 рублей, особенности – операционная система Android 5.1, четырёхъядерный процессор, ёмкий аккумулятор. 

На пресс-конференции, посвящённой запуску 4G, Сергей Эмдин подчеркнул: 

– Иркутская область для Tele2 – базовый и очень важный регион. Поэтому мы трепетно подошли к тому, чтобы всё работающее здесь оборудование было новейшее и качественное. И сегодня можно с гордостью сказать, что в Иркутской области одна из лучших сетей не только по охвату, но и по технологиям, которые мы предлагаем. 

Антон Кондратов, директор Иркутского филиала Tele2, рассказал, что в ближайшее время компания будет развиваться опережающими темпами:

– Услуга 4G действительно востребована по экспоненте, количество абонентов постоянно растёт. Что мы, собственно, и ожидали. В рамках подписанного с Иркутской областью соглашения по обновлению сетей мы планируем инвестировать в обновление и развитие мобильной связи в регионе 6,1 миллиарда рублей. Tele2 продолжит развивать сеть LTE. В списке приоритетов – города с численностью населения свыше 20 000 человек, а также курортные, туристические зоны. И мы будем увеличивать ёмкость сети в местах с большим трафиком. 

Более того, в течение 5 лет Tele2 планирует ввод в эксплуатацию сети стандарта 5G. И это совсем другие скорости и другая архитектура построения сети. Как говорится, поживём – увидим. 

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4G – старт дан!

В ночь на 8 сентября в Иркутске и области был запущен высокоскоростной мобильный Интернет в стандарте 4G от компании Tele2. Сейчас он доступен жителям Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, Черемхова и Бодайбо...

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