+ добавить комментарий

Низы не хотят

Муниципалитеты отказываются сливать свои капиталы в общий котёл

Похоже, идея министерства экономического развития о создании регионального фонда микрофинансирования для малого и среднего бизнеса не может быть реализована в первоначально предложенном виде. Муниципалитеты не хотят и не могут исполнить требования правительства Иркутской области, которые оказались сомнительными с точки зрения здравого смысла, закона и, наконец, этики. Эксперты даже назвали попытку слить капиталы муниципалитетов в новую структуру «рейдерским захватом».

Планы регионального правительства вызвали бурное неприятие у муниципалитетов Автор фото: Николай БРИЛЬ

Предыстория этой темы проста и незамысловата. За окном стоял конец октября, на пятом этаже «Серого дома» шло заседание правительства Иркутской области. Как говорится, ничто не предвещало. Оксана Тетерина, в ту пору занимавшая должность министра экономического развития, рассказывала о создании регионального фонда микрокредитования малого и среднего предпринимательства. В качестве важного стимула была названа возможность завести в новый фонд 93% федерального софинансирования на 7% региональных средств.

Вообще-то в области уже работает сеть из 22 муниципальных микрофинансовых организаций. Министр сказала, что большинство из них работают плохо, поэтому они должны отдать свой капитал в новый фонд. Тем более что федеральный центр уже признал муниципальные микрофинансовые организации неэффективными и будет сотрудничать только с региональными структурами.

Создавать регионального оператора предлагалось на базе «лучшей из существующих организаций» – Ангарского муниципального фонда микрокредитования малого и среднего бизнеса. Его кредитный портфель – 20 млн рублей – невелик даже по сравнению с фондами соседних муниципалитетов (например, в куйтунском фонде кредитный портфель 27 млн, в саянском – 30 млн), зато совсем нет просроченной задолженности. Всем остальным предлагалось выйти из Реестра ЦБ и работать в качестве агентов.

В состав учредителей нового фонда должна была войти также Корпорация развития Иркутской области и завести в новую структуру свой нерастраченный капитал. О том, что муниципальные микрофинансовые организации передадут свои активы в уставный капитал созданного фонда «в форме пожертвований», министр рассказывала, как о деле уже решённом. План мероприятий по созданию фонда уже был прописан в дорожной карте, утверждённой губернатором.

Члены правительства согласно кивали. Наверное, радовались, что наконец-то в области появилось нечто похожее на осознанную и чёткую политику поддержки малого бизнеса, что повышается контроль за расходованием бюджетных средств, которые будут аккумулироваться в одной структуре. Тем более что таковы и федеральные тенденции, региону нужно им соответствовать. К тому же аккумуляция крупных финансовых ресурсов даёт возможность реализовать значимые региональные программы.

«Рейдерский захват»

И вот теперь выясняется, что буквально каждый из тезисов, представленных на заседании правительства, либо был совсем ложным, либо содержал лишь часть правды. Первыми тревогу забили муниципальные фонды. Оказалось, что далеко не все муниципалитеты считают свои фонды ненужными и неэффективными. Многие как раз видят в них важный инструмент для развития малого и среднего бизнеса. К примеру, Зима, Саянск, Куйтун, Байкальск, Иркутский район вовсе не собираются отказываться от своих фондов. Более того, чисто юридически не имеют права это сделать. Директор Фонда поддержки малого и среднего бизнеса Иркутского района Ирина Борисова в эмоциональном посте в фейсбуке назвала происходящее «рейдерским захватом», организованном при участии регионального правительства.

Бурю эмоций у муниципалитетов вызвало письмо за подписью заместителя председателя правительства, а теперь ещё и министра экономического развития региона Антона Логашова. Именно этот документ, а также выступление Логашова на сессии ЗС стали основным предметом разбирательства на комитете по собственности и экономической политике Законодательного Собрания, который состоялся на прошлой неделе.

В письме, вызвавшем так много эмоций, например, говорится: «Во исполнение пункта 11 плана мероприятий по созданию микрофинансовой организации с участием Иркутской области, утверждённого губернатором Иркутской области 8 сентября 2016 года, Вам необходимо принять меры к прекращению микрофинансовой деятельности с 1 декабря 2016 года». Уже 2 декабря многие муниципалитеты отправили ответные письма, в которых постарались объяснить, почему это требование правительства является невыполнимым и вызывает большие вопросы с точки зрения соблюдения закона.

– Прекращение микрофинансовой деятельности – это ликвидация фонда, если называть вещи своими именами, – говорит член Московской областной коллегии адвокатов Анна Байтенова. – Невозможно ликвидировать фонд просто по мановению руки, для этого должны быть чёткие основания, предусмотренные законом.

По закону единственным основанием для ликвидации фонда может быть нецелевое использование средств. В данном случае это не так. Существует ещё одно очень важное обстоятельство, которое странным образом было неизвестно специалистам регионального минэко. Ни учредитель, то есть муниципальные власти, ни директор фонда, ни министерство экономического развития не могут самостоятельно ликвидировать фонд микрокредитования, даже имея для этого законную причину.

Инициировать процесс ликвидации микрофина может только Центробанк РФ, который является регулятором и контролирует деятельность всех фондов. Но даже регулятор сначала должен обратиться в суд и лишь по решению суда ликвидировать организацию, нарушающую закон. Именно такую процедуру прошёл усольский фонд. На его печальный опыт, в частности, постоянно ссылается областное минэко, предсказывая всем остальным микрофинам такую же печальную участь.

– Очень странно, почему активность вокруг фондов идёт вне всякой связи с регулятором? Почему нигде не отражена позиция Центробанка? – добавляет Анна Байтенова. – Со стороны ситуация выглядит так, будто эффективно работающие организации хотят удалить без суда и без консультации с регулятором. Это вызывает вопросы.

Один из пунктов дорожной карты, подписанной губернатором, требует, чтобы муниципальные фонды передали свои активы и имущество (и самое важное – хорошие активы, без долгов и просрочек) в региональный фонд. Но и это требование невозможно выполнить чисто процессуально.

При создании муниципальных фондов в каждый из них был заведён капитал из муниципального бюджета. Затем на основании конкурса они получали субсидии из регионального и федерального бюджетов. Это означает, что при ликвидации в случае нецелевого использования средств они обязаны вернуть деньги в бюджет соответствующего уровня. Но никогда, ни при каких условиях нельзя передать деньги в иную структуру. Это как раз и будет нецелевым использованием средств, за которое карает закон. Приняв требования заместителя председателя правительства, муниципалитеты вешают жёрнов себе на шею, который их же и утопит. Потому что именно им, как учредителям, придётся возмещать «нецелёвку» в областной бюджет, и любая проверка КСП с лёгкостью это докажет. Так зачем же муниципалитетам подставлять свои головы, исполняя незаконные требования правительства?

«Мы проснёмся, а государственного имущества нет»

– В связи со всем этим у меня вопрос, – взяла слово депутат Анастасия Егорова, которая инициировала рассмотрение вопроса о фонде на комитете ЗС. – Каким образом Антон Борисович Логашов подписывал подобное письмо? Неужели в правительстве не осталось юристов или с них сняли обязанность на подобные вещи давать правовое заключение? Если так пойдёт, мы проснёмся в один прекрасный день, а государственного имущества нет, потому что губернатор подписал очередную дорожную карту, а его заместитель разослал подобное письмо.

Впрочем, задать вопрос самому Логашову не было никакой возможности ввиду его физического отсутствия на заседании комитета. Минэко представляла заместитель министра Марина Петрова, которую перед уходом успела уволить Оксана Тетерина. Но сделала это опять же неловко, не заметив, что сотрудница находится на больничном. Это обстоятельство дало повод чиновнице обжаловать приказ министра. На момент заседания процесс восстановления в должности ещё не завершился, поэтому было непонятно, можно ли считать Марину Петрову официальным должностным лицом и нет ли во всей этой ситуации двойного дна.

Марина Петрова повторила большинство тезисов, озвученных на заседании правительства. По её словам, капитал всех муниципальных микрофинансовых организации оценивается более чем в 400 миллионов рублей. Просроченная задолженность при этом составляет почти 200 миллионов.

– Если так пойдёт дальше, все деньги «проедятся» и нечего будет предоставлять, – отметила Марина Петрова. – Для того чтобы в 2017 году обратиться за получением федеральной поддержки и нашим организациям соответствовать требованиям Центробанка, было принято решение о создании региональной микрофинансовой организации. Тем более что с 2015 года Минэкономразвития приняло решение о предоставлении средств на капитализацию только региональным микрофинансовым организациям.

Марина Петрова попробовала пойти козырем в виде федерального софинансирования. Однако оказалось, что и это блеф.

– У меня есть письмо, которое буквально два дня назад выпустило Министерство экономического развития РФ, и в нём чётко сказано, что будет субсидироваться микрофинансовая деятельность организаций как первого, так и второго уровня, – возразила ей Анастасия Егорова. – Никто не вычеркнул муниципалитеты из списка получателей субсидий.

Таким образом ещё один тезис правительства оказался ложным, и ситуация становилась прямо-таки странной. К счастью, в этот тяжёлый момент на выручку подчинённой пришёл Антон Логашов, в плотном графике которого как раз появилось «окошко» для общения с депутатами. Можно предположить, что ему не очень хотелось идти на это заседание, и чисто по-человечески это можно понять. Внятных ответов на все вышеперечисленные вопросы он дать не смог. Очевидно, их просто не существует. Зато у Анастасии Егоровой внятные вопросы всё не заканчивались.

Семейный бизнес по-ангарски

– Антон Борисович, вы публично на сессии говорили, что во вновь созданном фонде микрокредитования нет коммерческих структур. У меня в руках выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, из которой следует, что учредителями регионального фонда являются правительство области, администрация Ангарского муниципального образования, ООО «МаксиМакс», ООО «Энергопром» и, наконец, КРИО. Одну фирму вы успели вывести, а до 12 декабря в составе фонда было три коммерческие структуры. Почему вы обманули депутатов? – Анастасия Егорова наконец получила возможность задать свой вопрос непосредственно Логашову.

Выяснились и ещё более интересные подробности. Учредителями сомнительных обществ в составе регионального оператора являются руководитель базовой организации – Ангарского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства – Яна Шевченко, а также её брат и муж. Нужно признать, неплохая идея для семейного бизнеса.

– Не совсем понятно, почему вы так ставите вопрос, – пожал плечами Логашов. – Вот эта вот «тревога», которую вы проявляете, она абсолютно необоснованна. Никакой трагедии не произошло и не происходит. Усольская организация уже вычеркнута из реестра, и это может стать тенденцией, исходя из отчёта. Если мэры территорий не согласны с тем, что мы предложили, мы ничего не требуем. Если нет желания входить в региональную организацию, ну и не надо. В моём письме нет требования, есть предложение.

Пока зампред не произнёс эти слова, все мэры были уверены, что формулировки, использованные в письме, не предполагают возможности выбора. Собственно, иначе и не было бы такой острой реакции на правительственное письмо. А тут дело повернулось совсем другим боком.

Кстати, в той же дорожной карте губернатора намечено проведение совещания с участием всех заинтересованных мэров. Если бы консультации с муниципалитетами были проведены, подобная инициатива вряд ли могла появиться. Может быть, кто-то увидел бы перспективу в слиянии с соседними фондами под эгидой региона. Но совещания не было, вопреки дорожной карте, а глав муниципалитетов просто поставили перед фактом, не дав времени на размышления. Ведь письмо пришло 1 декабря, предписывая с этого же дня «прекратить микрофинансовую деятельность».

Общие показатели, которыми оперирует министерство экономического развития, не рассматривая ситуацию с каждым конкретным фондом, показывают лишь «общую температуру по больнице». На земле ситуация выглядит иначе. Существуют более и менее успешные организации. Но, в любом случае, они работают и последний раз получали бюджетную подпитку в 2013 году. Предложенная стратегия не ставит цели помочь слабым, она направлена на поглощение сильных.

Например, фонд Иркутского района за четыре года работы сумел более чем в шесть раз обернуть вложенные средства. Дважды он получал субсидии из бюджета на общую сумму 20 млн рублей, ещё 1 млн внёс учредитель. За всё время работы было выдано кредитов на 125 млн рублей. Аналогичным образом обстоит дело в Байкальске, Саянске, Куйтуне. Почему эти муниципалитеты должны отказываться от хорошо работающих инструментов? Тем более что в отдалённых территориях и даже в таких городах, как Саянск и Байкальск, только муниципальные фонды предоставляют малому бизнесу доступные кредиты, которые можно оформить за пару дней. Если головной офис переместится в региональный центр, срок рассмотрения заявок увеличится в любом случае.

– Неизбежно встанет вопрос о безопасности кредитов, – отмечает Анна Байтенова. – Можно выдавать займы через агентов или МФЦ. Но кто будет отслеживать финансовое состояние заёмщика и предмет залога? Если смотреть на тенденции развития законодательства, регион с этой инициативой оказывается не в тренде. Банк России усиливает контроль по оценке залога при выдаче займов кредитными организациями. Но если мы убираем нижнее звено, тех, кто на земле, риски не сократятся, они только усилятся. Одну проблему мы решаем, а в другую втягиваемся. Как практик могу добавить: как только начинаются подобные пертурбации, не самые добросовестные заёмщики прекращают выплачивать свои долги, пользуясь обстоятельствами. Поэтому нужно просчитать риски, которые неизбежно возникают у регионального оператора. Не окажемся ли мы в итоге в положении той унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла?

Прокуратура рассудит

Анастасия Егорова предложила проверить деятельность Ангарского фонда микрокредитования малого бизнеса. «Может быть, они кредиты только своим людям давали», – предположила Егорова. После всех фактов, озвученных на комитете, это предположение уже не казалось неуместным. Тот факт, что организация вообще не имеет просрочек по кредитам, на самом деле вызывает смутные подозрения. Ни один банк, ни один фонд кредитования не может работать без определённого процента просрочек, наличие которых является нормальной практикой.

– Знаете, коллеги, всё это уже похоже на какую-то карточную игру. «Здесь меня поймали, я попробую выкрутиться. А здесь не поймали, значит, я обманул», – прокомментировала происходящее Анастасия Егорова.

Устав от сильных чувств, депутаты предложили снизить накал страстей и более уважительно относиться к министрам регионального правительства, потому что «у них не такая простая работа». Работа у правительства и правда трудная. Не каждый с ней справляется. А вопрос о создании региональной организации остался открытым и будет рассмотрен на следующем заседании комитета. К тому времени будет готово заключение КСП, придёт ответ прокуратуры на депутатский запрос Анастасии Егоровой. В конце концов, пусть прокуратура проанализирует содержание письма «О прекращении микрофинансовой деятельности» на предмет законности.