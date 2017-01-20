+ добавить комментарий

Три юбилея в Миассе

На предприятии АО «ЭнСер» (ГК «ЕвроСибЭнерго») подвели итоги года

Автор: Борис ГРОМОВ

2016-й прошёл для миасских энергетиков под знаком сразу трёх юбилеев: 15-летия со дня образования предприятия «ЭнСер», 65-летия теплоэлектроцентрали и 75-летия автозавода «Урал» и создания энергетической службы. Несмотря на то что ушедший год был непростой, предприятию всё же удалось пройти его без серьёзных срывов, отметил генеральный директор «ЭнСер» Сергей Понамарёв.

От первой подстанции 35/6 кВ и паровозных котлов за прошедшие десятилетия выросло целое предприятие промышленной энергетики с развитой инфраструктурой Автор фото: Фото автора

«ЭнСер» имеет общую историю с автомобильным заводом «Урал», становление энергетической службы происходило в условиях военного времени. Тогда перед энергетиками стояла непростая задача – создать в кратчайшие сроки энергетические мощности для строительства и жизнедеятельности будущего завода. От первой подстанции 35/6 кВ и паровозных котлов, которые служили источником тепла, за прошедшие десятилетия выросло целое предприятие промышленной энергетики с развитой инфраструктурой, со­временным оборудованием и высококлассными специалистами.

Модернизация продолжается

При подготовке к зиме выполнен большой объём ремонтных работ на теплоисточнике. В частности, произведён ремонт турбинного оборудования, энергетических и водогрейных котлов с частичной заменой труб экономайзера. Кроме того, в рамках долгосрочной инвестиционной программы, помимо ремонта, на втором энергетическом котле произведена полная модернизация газового оборудования – реконструкция горелочных устройств на ступенчатое сжигание топлива с рециркуляцией дымовых газов. Это позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и, как следствие, выполнить требования законодательства в области охраны окружающей среды. Кроме того, автоматизация процесса розжига горелок повысит безопасность и увеличит срок эксплуатации оборудования.

– Модернизация оборудования на котлоагрегате № 2 позволит производить сжигание топлива с меньшим избытком воздуха, что обеспечит отсутствие химической неполноты сгорания топлива, уменьшение окислов азота в уходящих газах и повышение КПД котла, – уточняет технический директор Сергей Кизевич. – Ранее подобная модернизация газового оборудования была произведена на энергетических котлах №№ 3, 4 и 5.

По словам технического директора, инвестиционная программа будет продолжена и в последующем, реконструкция систем газоснабжения коснётся и четырёх водогрейных котлов.

Также стоит отметить, что в этом году энергетики приступили к реализации серьёзного проекта по модернизации системы оборотного водоснабжения: произведена замена циркуляционных водоводов и выполнен монтаж новой эжекционной градирни. В настоящее время ведутся режимно-наладочные испытания. Новое оборудование позволит существенно повысить эффективность работы теплоэлектроцентрали, а также выработку электроэнергии в летний период.

В рамках подготовки к отопительному периоду выполнен комплекс работ по ремонту котельного, насосного и турбинного оборудования. Выполнен плановый ремонт бойлерных установок, произведена ревизия запорной арматуры.

Кроме того, проверена готовность к работе схем защиты и автоматики, средств связи, систем диспетчерского технологического управления и систем гарантированного электропитания; готовность гидромеханического оборудования к маневрированию в условиях низких температур. Проведены противоаварийные тренировки по ликвидации возможных аварийных ситуаций, характерных для работы в осенне-зимний период. Организован дополнительный контроль за охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью.

Для блага жителей

Не менее серьёзный объём работ был произведён и на городских тепловых сетях центральной части Миасса. Дважды были проведены гидравлические испытания, по результатам которых скорректирована ремонтная кампания.

Так, капитально отремонтирована магистральная теплотрасса по улице 8 Марта. Во время проведения опрессовки этот участок не выдержал испытаний: здесь было выявлено четыре порыва. Поэтому энергетики вынуждены были скорректировать свои планы и уделить особое внимание проблемному участку. Замене подлежало 250 м трубы диаметром 350 мм. Также заменены участок магистрального трубопровода по улице Лихачёва и перемычка в районе автоцентра. Стоит отметить, что перемычка носит стратегический характер: в случае аварии она позволит сделать альтернативные переключения и не оставить район Комарово без теплоносителя. Также выполнен большой объём ремонтных работ на квартальных теплотрассах – заменено свыше трех километров теплотрассы. Восстановлено около четырёх тысяч квадратных метров нарушенного асфальтобетонного покрытия. Произведён капитальный ремонт зданий, насосного и электрооборудования десяти тепловых насосных станций, выполнена очистка тепловых камер от мусора, замена и ревизия запорной арматуры и сальниковых компенсаторов.

Специалисты-энергетики участвовали в приёмке социальных объектов и многоквартирных домов к отопительному сезону. Важна и работа с потребителями горячей воды и тепловой энергии. По словам топ-менеджеров АО «ЭнСер», большая часть населения добросовестно оплачивает предоставляемые услуги, собираемость составляет 96%.

– Погода начала испытывать нас на прочность уже в ноябре, когда была практически декада низких температур, – говорит генеральный директор АО «ЭнСер» Сергей Понамарёв. – Тем не менее мы нормально вошли в отопительный сезон, традиционно провели большой объём работ с администрацией, управляющими компаниями, которые занимаются обслуживанием многоквартирных домов.

Чтоб завод работал

Большой объём работ по ремонту и обслуживанию оборудования и сетей энергетики выполнили на территории АЗ «Урал». Специалисты теплосилового цеха дважды провели гидравлические испытания теплосетей автозавода. Выполнили планово-предупредительные ремонты трубопроводов, насосного и компрессорного оборудования, сделали замену и ревизию запорной арматуры. При проведении капитального ремонта заменён участок хозводовода на территории ТЭЦ, что обеспечит надёжное и бесперебойное водоснабжение для водогрейных котлов. Кроме того, цех активно занимается разработкой и внедрением проектов по производственной системы. Так, осенью группа молодых специалистов ТСЦ успешно защитила проект на уровне группы компаний En+, а затем и в «Базовом элементе». В процессе работы энергетиками были найдены потери, разработаны мероприятия, одним из которых является внедрение программного продукта для планшетного компьютера. Программа указывает схемы трассы трубопроводов водоснабжения автозавода, всю запорную арматуру, а также в случае аварии предлагает варианты необходимых переключений. Такое усовершенствование в несколько раз быстрее и качественнее позволяет снизить время на поиск и устранение утечек.

Обслуживанием электросетевого хозяйства АЗ «Урал» занимается электротехнический цех «ЭнСер». В этом году там был произведён капитальный ремонт силового трансформатора мощностью 25 000 кВА, напряжением 110/6 кВ на подстанции «Сталелитейная». Это позволит обеспечить надёжное электроснабжение цехов литейного и агрегатного производства. Кроме того, была продолжена работа по замене устаревших масляных выключателей на современные вакуумные. Выполнен плановый ремонт силового оборудования и воздушных кабельных линий согласно утверждённому списку АЗ «Урал».

– На площадях автомобильного завода создан мощный энергетический комплекс, который полностью обеспечивает технологический процесс производства грузовиков, а также обеспечивает энергоносителем центральную часть города, – резюмирует Сергей Понамарёв. – В планах на этот год – не снижать объём реализации тепловой энергии и горячего водоснабжения для центральной части города, а также объём энергоресурсов для промышленных потребителей.