+ добавить комментарий

Место под солнцем

«СЭ» о проектах развития альтернативной энергетики

Автор: Мария Никульшеева

Солнечная энергетика в мире растёт фантастическими темпами, в России с заметным опозданием устремилась вслед, а в Иркутской области забуксовала на старте. Так, посёлок Онгурён на Байкале (где несколько лет назад был громко запущен первый в регионе проект возобновляемой энергетики) снова вернулся к дизельной генерации, и его жители получают электричество всего несколько часов в сутки, и то не каждый день, а через день. Ещё одна идея строительства солнечной станции – в посёлке Порт Байкал Слюдянского района – так и не нашла воплощения. В этом году проектно-сметная документация на строительство комбинированной солнечно-дизельной станции в Тофаларии проходит государственную экспертизу. Деньги на проект заложены в бюджете, но неизвестно, успеют ли местные власти представить его до 1 марта, чтобы получить субсидию.

Если администрация Нижнеудинского района до 1 марта 2017 года не подготовит проектно-сметную документацию для строительства солнечной электростанции в Тофаларии, то запланированные на это средства будут направлены на другие нужды Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Альтернатива есть

Аналитики исследовательской организации PV Market Alliance подсчитали, что за прошлый год в мире было построено 75 гигаватт (ГВт) фотоэлектрических солнечных электростанций. Прирост серьёзный – на 50 процентов больше, чем годом ранее. И теперь вся установленная мощность мировой фотоэлектрической солнечной энергетики превысила 300 ГВт.

В России пока темпы прироста мощностей альтернативной энергетики малы – в прошлом году они составили 70 мегаватт, подсчитали в Минэнерго РФ. Однако есть нюанс, подмеченный многими экспертами. «В нашей стране выгоднее всего развивать «распределённую» альтернативную энергетику, давая возможность развиваться удалённым посёлкам и территориям, куда тянуть классические ЛЭП было бы баснословно дорого», – напоминает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Сейчас 10 миллионов россиян проживают в местах, не охваченных центральным электроснабжением. Для покрытия их потребностей требуется 10 ГВт дополнительного электричества, вырабатываемого солнечной энергетикой.

В нашей стране есть регионы с чрезвычайно подходящей для развития энергетических проектов солнечной интенсивностью. В некоторых районах Дальнего Востока, Западной и Восточной Сибири средняя падающая мощность солнечного излучения достигает 1300 КВт/ч на квадратный метр. Эти величины превышают показатели южных районов. Республика Саха (Якутия) во многом преуспевает в вопросе установки солнечных станций. Есть примеры в Бурятии, Забайкальском крае и других территориях Сибири. В своё время Иркутская область тоже включилась в этот процесс, но пока регион не может похвастать успешным опытом.

Не хватило места

Построенный на узкой полосе берега озера вдоль линии Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) Порт Байкал, где проживают 540 человек, географически имеет идеальное расположение для установки фотоэлементов для выработки солнечной тепловой и электрической энергии. Посёлок находится на солнечном берегу озера, там максимальное количество солнечных дней. Снег тает в середине апреля, и лето наступает в Порту Байкал на месяц раньше, чем в других прибрежных районах.

Но власти Слюдянского района отказались от идеи строительства в посёлке солнечной станции на основе батарей и коллекторов. Под новую солнечную станцию не нашлось места в прямом смысле слова. Кроме того, проект перехода от традиционных источников к возобновляемым сочли дорогим. Как сообщила «СЭ» начальник управления стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского района Вера Черноскутова, установка солнечных коллекторов оценивалась в 6 млн рублей, к тому же возникала необходимость утеплить многоквартирные дома для повышения энергоэффективности.

Но главное, в Порту Байкал не оказалось свободных земель для установки этой станции. Посёлок расположен вдоль скалистого берега, и все свободные участки там принадлежат РЖД и Прибайкальскому национальному парку. В муниципальных целях этой землёй распоряжаться нельзя, говорит Вера Черноскутова. По её словам, проект не нашёл поддержки у местных жителей.

– Мы собрали сход местных жителей для обсуждения проекта строительства солнечной станции, – поясняет Вера Черноскутова. – Но люди сочли нецелесообразным переход с угольной генерации на солнечную. А на совещании по подготовке к отопительному сезону в прошлом году мы пришли к выводу, что у нас нет ни средств, ни времени реализовать в нынешнем году этот проект.

Вера Черноскутова признала, что до недавнего времени состояние объектов ЖКХ в посёлке было плачевным, то и дело менялись обслуживающие их организации, возникали проблемы с поставками угля. «Всё это служило поводом для многочисленных жалоб со стороны жителей в наш адрес», – говорит она. По словам Черноскутовой, в сентябре 2016 года ситуация изменилась: власти заключили концессионное соглашение на обслуживание всех объектов ЖКХ Порта Байкал на 15 лет. С помощью концессионера и финансовой помощи из областного бюджета ситуация в коммуналке посёлка стабилизировалась. Таким образом, потребность строительства новой солнечной станции отпала «сама собой», но сотрудники администрации не исключают, что когда-нибудь вернутся к этой теме.

По словам заместителя директора по стратегическому развитию и инвестициям ООО «БайкалРемПутьМаш» Романа Разумилова, вопрос целесообразности установки солнечных батарей рассматривался на заседании научно-экспертного совета по энергоэффективности при региональном минЖКХ и ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения». «Все эксперты согласны с идеей установки солнечной станции в Порту Байкал, однако проблема возникла и с выделением земельного участка, и с отсутствием проекта и финансирования», – отметил он. В прошлом году OOO «БайкалРемПутьМаш», зарегистрированное в Слюдянском районе, проводило экономическое обоснование проекта. Оно же выполнило проекты солнечных станций для трёх посёлков Тофаларии в Нижнеудинском районе. В послужном списке компании есть и уже реализованный в соседней Якутии проект – солнечная станция в посёлке Улуу.

– 2017-й объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Порт Байкал является одним из часто посещаемых туристических мест Иркутской области, – считает Разумилов. – Угольные котельные, дымящие на берегу «жемчужины мира», уж точно не вызывают восторг. Будем надеяться, что в этом году что-то изменится.

В нашем регионе при относительно дешёвых энергоресурсах реализовывать проекты с возобновляемыми источниками невыгодно: импортное оборудование и установка обходятся недёшево, отметил заместитель директора по науке Института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева СО РАН Валерий Стенников. «Однако в данном случае, когда речь идёт о природоохранной зоне Байкала, которая требует особых условий, мы должны думать не об экономии, а об антропогенных последствиях, которые наносят теплоисточники, работающие на твёрдом топливе», – подчеркнул он.

По словам Стенникова, это «головная боль» не только региональных властей и учёных, но и всего мирового сообщества, поскольку Байкал – это всемирное наследие. Речь идёт не только о Порте Байкале, но и о Слюдянке, Ангасолке, Ольхоне и Северобайкальске. Здесь не должен возникать вопрос экономии, считает учёный.

Край у самого неба

В 2017 году планируется построить солнечную электростанцию в одном из трёх посёлков Тофаларии. Ранее «Сибирский энергетик» в материале «Альтернатива для Тофаларии» (от 21 октября 2016 года) писал, что в посёлки Алыгджер, Верхняя Гутара и Нерха невозможно протянуть линии электропередачи, а местные котельные работают на дорогом дизельном топливе, электроэнергия подаётся в дома жителей с перебоями. Необходимо построить три солнечные станции. Стоимость каждой от 70 млн рублей. Проекты готовит ООО «БайкалРемПутьМаш».

Средства под реализацию этого проекта в бюджет уже заложены. Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта области Сергей Малинкин 17 января на заседании Общественной палаты Иркутской области заявил, что, если власти Нижнеудинского района задержатся с проектно-сметной документацией, деньги перенаправят на другие важные направления ЖКХ. Министерство готовит письмо с таким предупреждением к районным властям.

Сергей Малинкин отметил, что Стратегия развития топливно-энергетического комплекса Иркутской области на 2015–2020 годы и на перспективу до 2030 года одобрена распоряжением правительства региона в октябре 2012 года. В рамках программы по энергосбережению на возобновляемые источники в бюджете Иркутской области предусмотрены 70 млн рублей. «Объявлен конкурс, и муниципалитет, до 1 марта представивший готовый проект, получит эти средства. Заявок кроме Нижнеудинского района больше ни от кого не поступало», – уточнил Малинкин.

В администрации Нижнеудинского района уверяют: «Всё, что от нас требуется, мы сделали: все документы передали, техзадание, справки подписали, землю замежевали и предоставили. Но нормативный срок – 60 дней – для экспертизы проходит».

Скорее всего, первую станцию построят в посёлке Нерха. Этот проект самый дешёвый. «Мы понимаем, что денег на все три станции сразу не получим, – рассказывает заместитель мэра Нижнеудинского района Евгений Бровко. – Пока проект был рассмотрен на заседании научно-экспертного совета по энергоэффективности при региональном министерстве ЖКХ. Он несколько раз возвращался на доработку и теперь проходит государственную экспертизу».

– Работа над проектом началась ровно год назад, – поясняет Роман Разумилов. – Наши специалисты выехали в Тофаларию и начали собирать всю необходимую информацию. Проект проходит жёсткий контроль и получает большое количество замечаний. Наличие широкой экспертной аудитории для этого проекта объяснимо: необходимо учесть опыт эксплуатации станции в Онгурёне. ГАУИО «Экспертиза» проверяет проект на соответствие нормативно-техническим требованиям. Замечания устраняем, так что при реализации проекта проблем, думаю, не должно возникнуть.

По мнению Романа Разумилова, строительство станции вряд ли начнётся в 2017 году. «Это труднодоступные места, куда можно добраться в определённое время года по зимнику либо по воздуху. В течение этого года должны быть проведены конкурсы по выбору подрядной организации и поставщика оборудования», – подчеркнул он.

Электричество по графику

Почти пять лет назад в Онгурёне с населением около 500 человек ввели в эксплуатацию уникальную в регионе комбинированную ветро-солнечную электростанцию, работающую параллельно с дизель-генератором (КВЭС). Это был затратный проект стоимостью более 40 млн рублей. Однако радоваться стабильному энергоснабжению онгурёнцам пришлось совсем недолго. В июле прошлого года после удара молнии вышло из строя оборудование станции, и вот уже больше полугода свет в домах жителей посёлка появляется на несколько часов в день. Электроэнергия поступает в дома по графику с дизельной станции.

– Ситуация изменилась, жизнь стала хуже, чем до этой ветро-солнечной станции, потому что раньше мы получали электричество от старого дизель-генератора несколько часов утром и вечером, а сейчас мы его получаем через день всего по нескольку часов, – рассказывает обратившаяся в редакцию местная жительница Вера Тожинова. – Дизельная электростанция мощностью 100 киловатт не способна полностью обеспечить потребности Онгурёна. Поэтому сегодня свет получает одна половина села, завтра – вторая, и то всего несколько часов, не успеваем переделать все дела. Мы не знаем, куда уже обратиться.

В прокуратуру Ольхонского района поступают многочисленные жалобы от недовольных из Онгурёна. В конце прошлого года в районном суде состоялось рассмотрение дела по иску жителей, которые пожаловались на отсутствие электроснабжения. В качестве ответчиков в суд пригласили представителей ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» (эксплуатирует станцию). Однако они на заседание не явились, и отвечать пришлось администрации Онгурёна. «Суд заставил нас непременно решить данную проблему и обеспечить жителей бесперебойным электроснабжением, что мы и пытаемся сейчас сделать», – отметил мэр посёлка Сергей Хилтухеев.

В минувшую среду, 1 февраля, мэр Онгурёна и руководители «Облкоммун-энерго-Сбыта» отправятся в Катангский район, в посёлок Мусковит, где «освободился дизель-генератор мощностью 200 киловатт, который находится на балансе «Облкоммунэнерго-Сбыта» после ввода в эксплуатацию ЛЭП «Мамакан – Мусковит». «Мы посмотрим, в каком состоянии находится сейчас дизель-генератор. Если он в порядке, привезём его в ближайшее время и силами эксплуатирующей организации установим в Онгурёне», – говорит Сергей Хилтухеев.

Как сообщил «Сибирскому энергетику» директор «Облкоммунэнерго-Сбыта» Олег Чебыкин, стоимость транспортировки оборудования обойдётся в 190 тыс. рублей. Однако это временное решение проблемы. По его словам, на замену оборудования на солнечной станции в Онгурёне из резервного фонда выделено 600 тыс. рублей. В декабре прошлого года «Облкоммунэнерго-Сбыт» определил поставщика оборудования на конкурсе.