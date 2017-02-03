+ добавить комментарий

Отказались от спецсчёта

Собственники жилья в 116 домах перевели взносы на капремонт региональному оператору

Автор: Мария ПОРОЕВА

В Приангарье к концу 2016 года собственники квартир в 116 домах, переведённых на спецсчёт, решили вернуть средства в Фонд капремонта. Более 50% таких домов находятся в Иркутске, но есть они и в Ангарске, Байкальске, Усть-Илимске, Бодайбо и других муниципалитетах.

Спецсчета не отменяют взносы на капремонт Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

По информации регионального оператора, в середине прошлого года в Иркутской области было более 300 домов на спецсчетах. «Приняв решение о переходе на спецсчёт, многие собственники жилья перестают аккуратно вносить взносы. А собственники 66 многоквартирных домов (МКД) с 1 сентября 2014 года по июнь 2016 года на свои спецсчета не перечислили ничего», – сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Иркутской области.

Статья № 170 Жилищного кодекса России даёт собственникам право выбирать, как копить средства на капремонт. Многоквартирный дом может перечислять взносы на счёт регионального оператора, в Фонд капремонта МКД. Второй вариант – открыть специальный счёт дома. Обычно спецсчёт предпочитают новостройки, которым до капитального ремонта ещё далеко, или неновые, но крепкие дома, в которых есть ТСЖ с председателем во главе. Таким домам выгоднее копить самим, чтобы в дальнейшем принимать самостоятельные решения о том, когда и какой вид работ проводить.

Перейти на спецсчёт может любой МКД, нужно принять соответствующее решение на общем собрании собственников жилья и уведомить об этом Фонд капремонта. Тогда в течение года, согласно региональному законодательству, все накопленные к тому моменту средства будут переведены на спецсчёт. В декабре 2016 года Законодательное Собрание области приняло в первом чтении поправку в закон, которая сократит срок перехода на спецсчёт с двух лет до полугода с момента представления в фонд протокола о решении общего собрания собственников жилья.

Как пояснил генеральный директор Фонда капремонта МКД Иркутской области Денис Быков, когда собственники дома принимают решение о переходе на специальный счёт, они берут на себя всю ответственность. Собственники должны выбрать владельца спецсчёта и банк, в котором он будет открыт, а также определить размер взносов (он должен быть не меньше, чем минимальный размер, установленный региональным правительством). Потребуются дополнительные сборы на распечатку и доставку квитанций, на проведение претензионной работы и т.д.

Кроме этого собственники жилья должны сами провести всю процедуру отбора подрядчиков, заключения договора с ними, контроля за работами и прочее. При этом они никак не застрахованы от недобросовестного подрядчика, который может указать завышенную стоимость работ и материалов, в то время как при заключении договоров между ФКР и подрядными организациями это строго регламентируется. Кроме того, владелец спецсчёта обязан ежеквартально представлять в Службу государственного жилищного надзора Иркутской области сведения о собранных взносах.

В 2016 году не все дома, перешедшие на спецсчёт, выдержали такую ответственность. Согласно статье 173 ЖК РФ, если от собственников жилья взносов на спецсчёт поступает меньше 50%, то служба жилнадзора требует погасить задолженность в течение пяти месяцев. Но если это не происходит, служба направляет уведомление местным властям, которые принимают решение перевести дом в Фонд капремонта Иркутской области. Средства со спецсчёта переходят в общий котёл в течение месяца.