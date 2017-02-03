+ добавить комментарий

Теплица для технологий

Проекты победителей корпоративного акселератора GenerationS от РВК пройдут обкатку в «ЕвроСибЭнерго»

Автор: Егор ЩЕРБАКОВ

Трансформатор с керамической изоляцией, акустоэлектронный трансформатор, контроль изоляторов высоковольтных линий с помощью радиочастотных меток. Это – три проекта, признанных лучшими в треке Power&Energy стартап-акселератора GenerationS. Авторы этих проектов разделили призовой фонд в размере 1 млн рублей. Новые технологии победителей также могут быть взяты на вооружение АО «ЕвроСибЭнерго» и ОАО «Иркутская электросетевая компания». Кроме того, ещё четыре проекта – финалисты акселератора – получат гранты Фонда содействия инновациям по программе «Старт» в размере 2 млн рублей. А суперконденсаторы нового поколения, внедрение которых способно изменить рынок батарей для электромобилей и мобильных устройств, по признанию экспертов, «переросли корпоративный акселератор» и получили возможность начать перспективное сотрудничество с «ЕвроСибЭнерго».

Конкурс двадцать человек на место. Так метафорично можно описать одну из «номинаций» крупнейшего стартап-акселератора в России и Восточной Европе GenerationS от РВК. На участие в треке Power&Energy в июле 2016 года было подано 306 заявок, из которых эксперты отобрали 50 лучших проектов. До финала, состоявшегося в Иркутске во второй половине января 2017 года, дошли только 13. Их команды боролись за попадание в тройку лучших, чтобы разделить призовой фонд в 1 млн рублей и получить возможность испытать свои технологии на мощностях Иркутской электросетевой компании. Кроме того, в последний день финала были определены четыре стартапа, которые получили гранты Фонда содействия инновациям по 2 млн рублей каждый.

Очная программа акселератора проводится в Иркутске впервые за всю историю GenerationS с 2013 года. Её цель – дать разработчикам новых технологий возможность их коммерциализировать, обеспечив необходимой инфраструктурой, информационной и экспертной поддержкой. А заодно и представив перспективные проекты потенциальным инвесторам. В первый год в структуре акселератора не было отраслевых направлений, но уже в 2014 году были запущены отраслевые акселераторы, а годом позже – корпоративные. В 2016 году отраслевых треков стало восемь: AgroBioTech&Food, Creative Industries, Finance&Banking Technologies, LifeScience, Mining&Metals, Power&Energy, SmartCity, TechNet. Индустриальными партнёрами в каждом из них стали российские компании, лидирующие в своих отраслях. «ЕвроСибЭнерго» и входящая в его состав Иркутская электросетевая компания стали индустриальными партнёрами трека Power&Energy.

«Направления трека предложены индустриальным партнёром и в настоящее время являются приоритетом для всей отрасли, – сообщил заместитель председателя комитета экономики – начальник департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Иркутска Евгений Семёнов во время демонстрационного дня, по итогам которого были определены лучшие проекты. – Во-первых, это технологии, направленные на снижение расходов и повышение эффективности существующих и создаваемых электросетевых активов. Во-вторых, интеллектуальная распределённая энергетика. И в-третьих, потребительские сервисы, позволяющие создать интерактивность и увеличить участие потребителей в работе энергетики». Одним словом, те же самые направления, которые обозначены, скажем, в стратегии развития электросетевого комплекса России. «Цель нашей компании – найти как можно больше интересных проектов, которые имеют ценную инновационную составляющую, чтобы мы могли их апробировать на наших объектах, – добавляет руководитель департамента научно-технической деятельности «ЕвроСибЭнерго» Анна Коротченкова. – Те проекты, с которыми мы столкнулись в процессе отбора и которые вышли в финал, выполнены на высоком уровне. Потенциал есть у всех».

Урок саморекламы впрок

Определению финалистов трека предшествует неделя напряжённой работы. Первый шаг – установочное заслушивание проектов – занимает десять минут, по истечении которых звучит удар гонга. За это время технологическим предпринимателям необходимо рассказать потенциальному инвестору о проекте и ответить на все возникающие вопросы. Всего участники должны пройти девять раундов, представив свои проекты экспертам из ИЭСК, ПАО «Иркутскэнерго» и «ЕвроСибЭнерго». «Прогон» стартапов занимает полтора часа, ещё столько же уходит на общение экспертов, которые выставляют предварительные оценки участникам трека.

«Мы разрабатываем кварцевый кристалл, в который методом литографии интегрируем рефлекторы из металла, – рассказывает Игорь Лизунов из Санкт-Петербурга. – Этот кристалл вместе с рефлекторами и встроенной антенной размещается у шинопровода или токопровода, где есть магнитное поле. На определённом расстоянии от шины находится считыватель, который периодически генерирует радиоимпульс. Достигая кристалла, тот создаёт в нём поверхностные акустические волны. Они распространяются в теле кристалла, проходят служебные рефлекторы и доходят до рефлектора, который нагружен на магниточувствительную подложку. От него идёт отражение, и эта изменённая волна содержит информацию о магнитном поле, в котором находится кристалл. Она достигает антенны кристалла и генерирует в эфир ответный радиосигнал, который получает считыватель». Таков новый способ измерения электрического тока. Официально изобретение именуется акустоэлектронным трансформатором и является элементом цифровой подстанции – составляющей «умной сети». Говорить сегодня о его повсеместном внедрении рано, но очевидно, что за подобными технологиями будущее электрических сетей и что их внедрение – дело нескольких ближайших десятилетий. И в этом смысле команда, разработавшая новую технологию, работает на опережение. К тому же может похвастать тем, что их решение стоит примерно столько же, сколько существующее стандартное оборудование.

– Зачем вы нужны потребителю? – главный инженер по электротехнической части ПАО «Иркутскэнерго» Константин Молодкин задаёт вопрос, который прозвучал бы из уст любого потенциального инвестора.

– Преимущество в том, что у нас «цифра», – отвечает Лизунов.

– Преимущество вашего устройства, я вам подскажу на будущее, в том, что стандартный трансформатор тока снижает надёжность моей системы, – советует Молодкин. – Если в нём развивается повреждение, у меня отключается элемент сети. Поскольку у вас беспроводная передача данных, он не заземляется. Измерительная часть никак не связана с напряжением, и если отказало ваше устройство, то не происходит пробоя. Сеть этого не замечает. Именно это вам нужно рекламировать, а не цифровой выход.

«Мы хотим работать в России»

К 24 января, демонстрационному дню трека, презентация была доработана с учётом всех замечаний экспертов. Разработчики акустоэлектронного трансформатора заняли второе место в финале трека, получив за это приз – 350 тыс. рублей. Два других участника из тройки лидеров прилетели в Иркутск, на один-два дня опоздав к началу второй очной части акселератора, но это не помешало им занять высокие места. Как, например, команде Владимира Степанчука из Москвы, представившей на суд корпоративного партнёра трансформатор с керамической изоляцией. Материал, которым они предлагают покрывать обычные алюминиевые провода, способен работать при температурах от минус 150 до 1250 градусов по Цельсию. «Керамическая изоляция абсолютно не подвержена коррозионным воздействиям, – перечисляет её достоинства Степанчук. – Она позволяет себя многократно охлаждать и нагревать, не разрушаясь при этом. Ничего не выделяет в окружающую среду. Устройство, которое мы разработали на основе этой изоляции, имеет малые габариты и прекрасные эксплуатационные характеристики». У изобретателей есть все патенты, технология прошла испытания, изготовлено несколько прототипов. «Мы хотим отработать эту технологию, создать опытное производство в объёмах, достаточных для покрытия такого предприятия как, например, Иркутская электросетевая компания, – формулирует круг задач Степанчук. – Мы представляем себе привлечение индустриального партнёра, который обеспечит нам возможность выхода на рынок без дополнительных маркетинговых затрат. Мы ищем инвестора на 35 миллионов рублей для создания такого производства. У нас есть предложения, в том числе от китайских партнёров, но они нас не устраивают. Мы хотим работать здесь, в России». Вердикт жюри – первое место и приз в 500 тысяч рублей. И, конечно, поддержка и развитие технологии в ИЭСК.

Третье место, за которое полагается приз в 150 тысяч рублей, заняла команда из Екатеринбурга с методикой эксплуатационного контроля изоляторов ЛЭП с помощью радиочастотных меток. Необходимость нововведений в этой области очевидна: пятая часть аварий на высоковольтных сетях происходит из-за пробоя изоляторов, традиционные контактные методы диагностики опасны из-за риска попасть под напряжение, а существующие бесконтактные пока не очень точны и надёжны. Предложенный выход технически прост – установка новых изоляторов с нанесёнными радиочастотными метками, как на товарах в магазине, которые маркируют для предотвращения краж. Только они содержат информацию иного характера и передают её куда более мощным устройствам, чем рамки в супермаркете. Считыватель при этом можно установить на квадрокоптер, машину или локомотив – любое транспортное средство. «Мы знаем, что 30% линий требуют модернизации, – резюмирует доцент кафедры электроснабжения транспорта Уральского государственного университета путей сообщения Татьяна Несенюк. – В этом случае мы можем изменять стандартные изоляторы на новые, с функцией самодиагностики. Можно обновлять изоляторы частично, но эффективнее работать с новыми или модернизируемыми линиями».

Помимо приза в треке Power&Energy авторы проекта получили грант на 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям. Аналогичные гранты были предоставлены ещё трём участникам корпоративного акселератора. Это екатеринбургский «Канатоход» – робот для диагностики, технического обслуживания и ремонта ЛЭП, иркутская «Интеллектуальная электрическая сеть» – программный комплекс для управления качеством электроэнергии, и московская «Ангара» – технология очистки оборудования от отложений различной природы. «Почему такое название?» – интересуется директор института энергетики Иркутского национального исследовательского технического университета Вадим Федчишин. «Потому что после очистки оборудования по нашей технологии оно станет чистым, как вода в Ангаре», – отвечает проектный менеджер ООО «Ангара-сервис» Илья Кобяков.

«Мальчик, ты вырос»

В ходе установочного заслушивания руководители ИЭСК указали участникам акселератора на сильные и слабые стороны их проектов Автор фото: Егор Щербаков

Пусть формально в финале не было Гран-при, фактически его взяла команда из Санкт-Петербурга, создавшая суперконденсатор нового поколения. Её представлял Александр Атращенко. «Я честно ему сказал: эта площадка уже не для тебя, – отметил директор по развитию и технологическим присоединениям ИЭСК Евгений Вечканов ещё на том этапе, когда эксперты обсуждали установочные презентации. – Мальчик, ты вырос». Его коллеги только согласились: проект уже собрал все возможные гранты, его авторы ищут фундаментального инвестора.

Суперконденсаторы, они же ионисторы, – вид источников питания. Существующие их варианты не могут соревноваться с литий-ионными батареями по плотности тока, но превосходят их в скорости зарядки и долговечности. Однако авторы проекта разработали, испытали и запатентовали суперконденсатор нового поколения, который на фоне собратьев бьёт рекорды и по ёмкости, и по многим другим показателям. Две цифры: во время тестов опытный образец прошёл 200 тыс. циклов перезарядки, а когда на него подали ток в 20 раз больше ёмкости, та снизилась на 5%. «Нам требуется порядка 500 тысяч долларов для преодоления критических точек в защите интеллектуальной собственности, – сообщил Атращенко. – Более важная вещь – это компетенция по консалтингу производства». Если суперконденсаторы нового поколения пустят в серию, их можно будет применять и в мобильных устройствах, и в электромобилях. Существует, правда, ограничение – более высокая цена, чем у литий-ионных аккумуляторов.

«Но мы не собираемся менять, к примеру, всю начинку «Теслы», – подчёркивает Атращенко. – Потому что мы проигрываем литию по количеству запасённой энергии на грамм. Но «Тесла» использует рекуперацию энергии, а потери на неё при торможении в городском цикле составляют примерно 30%. На эти 30% мы и нацелены: мы быстро примем эту энергию, компактно её разместим и отдадим литий-ионной батарее». Подобную технологию можно применить в электробусах, которые, напоминает руководитель департамента научно-технической деятельности «ЕвроСибЭнерго», производит «Группа ГАЗ». Неудивительно, что компания взяла этот проект в проработку.