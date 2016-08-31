«Ростелеком» поддержал лучшие семьи Братска

«Ростелеком» выступил партнером конкурса «Почетная семья города Братска». Конкурс проходил по следующим номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Приемная семья». Девять семей-участников получили от компании «Ростелеком» сертификаты на бесплатное подключение и годовое бесплатное пользование пакетом из трех услуг: «Домашний телефон», «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ».

«Семья – это главная ценность человека, поэтому мы с удовольствием приняли приглашение выступить партнером конкурса «Почетная семья города Братска», – сообщил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Наши услуги можно назвать семейными, поскольку помогают организовать учебу, работу, отдых и быт практически для каждого члена семьи».

Благотворительны е инициативы и проекты – важная часть работы «Ростелекома» в сфере корпоративной социальной ответственности. Компания на долгосрочной основе реализует социальные проекты на всей территории Российской Федерации – от Калининграда до Сахалина.