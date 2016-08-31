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Восточно-Сибирская правда
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«Ростелеком» поддержал лучшие семьи Братска
«Ростелеком» выступил партнером конкурса «Почетная семья города Братска». Конкурс проходил по следующим номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Приемная семья». Девять семей-участников получили от компании «Ростелеком» сертификаты на бесплатное подключение и годовое бесплатное пользование пакетом из трех услуг: «Домашний телефон», «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ».
«Семья – это главная ценность человека, поэтому мы с удовольствием приняли приглашение выступить партнером конкурса «Почетная семья города Братска», – сообщил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Наши услуги можно назвать семейными, поскольку помогают организовать учебу, работу, отдых и быт практически для каждого члена семьи».
Благотворительны
Таким образом, «Ростелеком» не только предоставляет качественные телекоммуникацио
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