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31 августа 2016

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«Ростелеком» выступил партнером Международного молодежного лагеря «Байкал 2020»

«Ростелеком» выступил партнером девятого Международного молодежного лагеря «Байкал 2020», который прошел на берегу озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области с 21 по 28 августа. Его участниками стали более 500 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет из Пскова, Москвы, Иркутска, Санкт-Петербурга, республик Коми и Дагестан, а также Испании и Монголии.

В деловой программе «Байкала-2020» – лекционные занятия, бизнес-игры, проектные и психологические тренинги, мастер-классы, творческие конкурсы, семинары при участии представителей аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском Федеральном округе, Правительства Иркутской области и Законодательного собрания, лидеров всероссийских и международных молодежных общественных организаций и бизнес-структур.

«Основная тема молодежного лагеря в этом году – технологии экологического туризма. Для того, чтобы в Приангарье активно развивался доходный сектор экономики – туризм, нужна развитая инфраструктура, включающая в себя отели и гостиницы, дороги, и, что зачастую самое важное – качественную и быструю связь, – пояснил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Ведь первое, что делают туристы в живописных местах – это делятся с друзьями в соцсетях своими фотографиями красивых мест, взамен получая восторженные отклики сообществ, отчего отдых становится еще интереснее. «Ростелеком» сегодня готов обеспечить коммуникациями практически любой запрос бизнеса в туристической отрасли».

Специалистами компании для участников лагеря на берегу Байкала был организован беспроводной доступ в интернет со значительной зоной покрытия. Услуга «Wi-Fi HotSpot» от «Ростелекома» подразумевает создание зоны Wi-Fi для организаций в любых помещениях в соответствии с требованиями Российского законодательства, с сохранением данных о пользователях и посещенных ими веб-ресурсах.

    
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