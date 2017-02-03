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03 февраля 2017

Пресс-релизы

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Ростелеком продолжает борьбу с хищениями и пвореждениями на объектах и линиях связи

Всего за 2016 год финансовые потери «Ростелекома» в Иркутской области составили 538650 рублей, которых бы хватило, например, на подключение к услугам связи по оптоволокну двух школ.

К различным срокам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого режима за кражу кабеля, принадлежащего ПАО «Ростелеком» приговорены злоумышленники в городах Братск (Ромасюков О.Г.– 2 года 10 месяцев), Саянск (Елохин И.В. – 1 года 4 месяца). В Иркутске Ивановичу А.В. определено наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов. Всем злоумышленникам придется возместить материальный ущерб, причиненный Компании. Всего за 2016 год финансовые потери «Ростелекома» в Иркутской области составили 538650 рублей, которых бы хватило, например, на подключение к услугам связи по оптоволокну двух школ.

«Мы неоднократно предупреждаем «охотников за металлом», что нет смысла резать кабель в поисках меди, так как сети связи, в основном, оптоволоконные, - отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Кроме реальных сроков лишения свободы и денежных потерь, связанных с возмещением причинённого ущерба, они ничего не получают. А подобные повреждения причиняют неудобства и финансовые потери абонентам, мешают оперативной работе экстренных служб и предприятий жизнеобеспечения и органов власти».

Для предотвращения хищений и повреждений телефонного кабеля Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» реализует специальную программу, которая включает в себя оптимизацию систем мониторинга и контроля за состоянием сооружений связи, внедрение электронных систем и монтаж дополнительных устройств защиты крышек колодцев.

ПАО «Ростелеком» считает необходимым призвать общественность к проблеме хищения и порче телекоммуникационного оборудования. Оградить объекты жизнеобеспечения от воровства и вандализма будет проще, если рядовые граждане с пониманием и должным вниманием отнесутся к происходящему рядом. Противозаконные действия отдельных лиц бьют не только по интересам компании, владеющей телекоммуникационной инфраструктурой, но и явно идут в разрез с интересами пользователей телекоммуникационных услуг.

ПАО «Ростелеком» призывает жителей Иркутской области к сотрудничеству. При первом же подозрении о том, что готовится, либо происходит хищение или порча кабеля, люков линейно-кабельной канализации, иного оборудования связи, незамедлительно сообщайте в органы полиции по телефону 02. Гражданам, предоставившим информацию, гарантируется полная конфиденциальность. Таким образом, «Ростелеком» не только предоставляет качественные телекоммуникационные услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в стране.

    
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Пресс-релизы

Ростелеком продолжает борьбу с хищениями и пвореждениями на объектах и линиях связи

Всего за 2016 год финансовые потери «Ростелекома» в Иркутской области составили 538650 рублей, которых бы хватило, например, на подключение к услугам связи по оптоволокну двух школ...

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